Cuándo empieza el Mundial Sub 20: horario y TV de la fiesta inaugural y el primer partido

Este sábado, desde las 15, comienza el Mundial Sub 20 Argentina 2023. Dos partidos se disputan al mismo tiempo para inaugurar el certamen: Guatemala vs. Nueva Zelanda por el grupo A, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero; y Estados Unidos vs. Ecuador por el B, en el San Juan del Bicentenario. La presentación de la selección argentina vs. Uzbekistán será en el segundo turno, desde las 18, en Santiago del Estero; mientras que en ese mismo horario, Fiji vs. Eslovaquia cierran la primera fecha del grupo B, en San Juan.

Al término del primer turno y, en la previa del segundo, se llevaría a cabo una ceremonia de inauguración en Santiago del Estero. Si bien aún no hay confirmación oficial sobre la diagramación del evento, se espera que comience alrededor de las 17, una hora antes del debut del equipo dirigido por Javier Mascherano. Según anticipó Nelson Bravo, subsecretario de Turismo de la Provincia de Santiago del Estero, en diálogo con Nuevo Diario, está previsto que Patricia Sosa entone las estrofas del himno nacional en la previa del partido entre la Argentina y Uzbekistán.

El estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero albergará el primer partido de la Argentina Leonel Rodríguez

Además, aseguró que habrá representación de todos los países, posiblemente con muestras culturales o desfile de las banderas, como suele ocurrir en campeonatos de este tipo: “Queremos que se destaque la participación de los distintos países. También habrá un ballet y actuaciones artísticas que tienen ver con la provincia”, afirmó. Aunque también comentó que no sabe todos los detalles porque este tipo de eventos siempre tienen un “factor sorpresa”.

Luego del primer día, la actividad futbolística continuará este martes, con otros cuatro partidos (dos en el primer turno, desde las 15, y otros dos en el segundo, desde las 18). Así, de manera ininterrumpida, se desarrollarán las jornadas durante toda la etapa de grupos, que culminará el domingo 28 de mayo. Luego, ya en las rondas de eliminación directa, el 29 no habrá juegos y del 30 al 1° de junio se pondrán en marcha los octavos de final. El 2 será otro día de descanso, para que el 3 y el 4 se jueguen los cuartos. Cuatro días después, el jueves 8, se harán las dos semifinales en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata; mientras que la definición, con entradas agotadas, se disputará el domingo 11, también en La Plata.

El estadio Único de La Plata albergará las semifinales, el partido por el tercer puesto y la final

Cómo ver los partidos del Mundial Sub 20

Todos los encuentros de la Copa del Mundo Juvenil, que se llevará a cabo en el país entre el 20 de mayo y el 11 de junio, se pueden ver en vivo por televisión a través de TV Pública, DSports y TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas TyC Sports Play y Cont.ar. Por su parte, quienes cuenten con Flow, DGO o Telecentro Play, pueden sintonizar alguno de los canales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

Programación del primer día de competencia

Grupo A

Fecha 1

Guatemala vs. Nueva Zelanda - Sábado 20 de mayo a las 15 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero - TyC Sports, DSports+.

- Sábado 20 de mayo a las 15 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero - TyC Sports, DSports+. Argentina vs. Uzbekistán - Sábado 20 de mayo a las 18 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero - TyC Sports, TV Pública y DSports.

Grupo B

Fecha 1

Estados Unidos vs. Ecuador - Sábado 20 de mayo a las 15 en el estadio San Juan del Bicentenario - DSports.

- Sábado 20 de mayo a las 15 en el estadio San Juan del Bicentenario - DSports. Fiyi vs. Eslovaquia - Sábado 20 de mayo a las 18 en el estadio San Juan del Bicentenario - TyC Sports Play y DSports+.

Tabla de campeones del Mundial Sub 20

Argentina: Seis títulos.

Brasil: Cinco.

Portugal y Serbia: Dos.

Ghana, España, Rusia, Alemania, Inglaterra, Francia y Ucrania: Uno cada uno.

