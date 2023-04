Cuándo juega Napoli vs. Milán, por los cuartos de final de la Champions League: día, hora y TV

escuchar

Napoli vs. Milán, la serie de cuartos de final de la Champions League 2022/23 entre clubes de Italia, se definirá este martes con el partido de vuelta en el estadio Diego Armando Maradona donde el local intentará revertir el 1 a 0 sufrido en la ida por el tanto de Ismael Bennacer. La revancha está programada a las 16 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por ESPN, por lo que también se podrá ver en las plataformas digitales Star+, Flow, DGO y Telecentro Play.

En la previa del cotejo que arbitrará el rumano Istvan Kovacs el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.85. Su derrota, es decir una victoria del visitante, cotiza hasta 5.30. El empate llega a 3.91.

Napoli vs. Milán

Champions League 2022/23 - Cuartos de final - Vuelta

Día: Martes 17 de abril.

Martes 17 de abril. Hora: 16 (hora argentina).

16 (hora argentina). Estadio : Diego Armando Maradona.

: Diego Armando Maradona. Árbitro : Istvan Kovacs (Rumania).

: Istvan Kovacs (Rumania). TV: ESPN.

ESPN. Streaming: Star+, Flow, DGO y Telecentro Play.

El elenco napolitano, que lidera la Serie A con 14 puntos de ventaja sobre Lazio, necesita la victoria para seguir con vida en el máximo campeonato continental y avanzar por primera vez en su historia a las semifinales. A diferencia del primer juego, está a disposición el delantero nigeriano Victor Osimhen, goleador y figura que se ausentó en la derrota en San Ciro a raíz de una lesión. Con contrapartida, el argentino Giovanni Simeone no se recuperó una dolencia y no estará a disposición al igual que en la ida.

Aunque no es favorito, el Rossonero llega muy bien al decisivo cotejo y no solo porque está adelante en el marcador. El 2 de abril visitó a Napoli por el campeonato italiano, donde está cuarto, y lo goleó 4 a 0. El elenco milanés no accede a las semifinales desde la temporada 2006/07, cuando se coronó por última vez en el viejo continente.

El ganador de la serie enfrentará en la próxima etapa al vencedor de Inter vs. Benfica. En la ida el equipo de los argentinos Lautaro Martínez, Joaquín Correa y Valentín Carboni ganó 2 a 0 en Portugal y la revancha se jugará este miércoles. Teniendo en cuenta los triunfos conseguidos por ambos en la ida, un escenario probable es el clásico de Milán en semifinales.

Ismael Bennacer marcó el único gol en el partido de ida entre Milán y Napoli por los cuartos de final de la Champions League Luca Bruno - AP

El camino de cada equipo a cuartos de final

Napoli lideró el grupo A por sobre Liverpool, Ajax y Rangers de Escocia. Ganó cinco partidos y perdió uno al igual que el conjunto de Inglaterra y ambos sumaron 15 puntos, pero logró una mejor diferencia de gol (+14 contra +11) y se quedó con el primer puesto. En total anotó 20 goles y fue el máximo anotador de la etapa de grupos mientras que recibió seis. En octavos de final se deshizo de Frankfurt de Alemania por un global de 5 a 0, 2 a 0 de visitante y 3 a 0 de local.

Milán, por su parte, integró la zona E y fue escolta de Chelsea con 10 unidades gracias a tres triunfos, una parda y dos caídas. Relegó a Salzburgo y Dinamo Zagreb. En la ronda de 16 equipos dejó atrás a Tottenham gracias a una victoria 1 a 0 como local en la ida. En Londres consiguió un 0 a 0 y avanzó.

LA NACION