A qué hora juega hoy Talleres vs. Belgrano y por dónde se puede ver el partido del Torneo Apertura 2026

Talleres y Belgrano se enfrentan este sábado en un partido correspondiente a los octavos de final del Torneo Apertura 2026. El clásico está programado para las 16.30 en el estadio Mario Alberto Kempes, con arbitraje de Darío Herrera y transmisión televisiva de ESPN Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

La T se clasificó a la primera instancia de eliminación directa tras quedar cuarto en el Grupo A con 26 puntos, producto de siete victorias, cinco empates y cuatro derrotas. Viene de empatar 1 a 1 con Unión de Santa Fe en el estadio 15 de Abril por los goles de Rick -T- y Cristian Tarragona -U-. Acumula cuatro partidos consecutivos sin derrotas, por lo que buscará estirar su buen presente ante su eterno rival.

Talleres buscará hacerse fuerte ante la mirada de su gente en el estadio Mario Alberto Kempes Fotobaires

El Pirata, por su parte, avanzó de ronda en el quinto puesto de la zona B con 26 unidades, misma cantidad que Gimnasia de La Plata pero con mejor diferencia de gol (+4 contra 0). En la última jornada goleó 4 a 0 a Sarmiento de Junín, como local, gracias a las anotaciones de Francisco González Metilli, Lucas Suárez en contra, Ramiro Hernandes y Ramiro Tulián.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 15 de marzo de este año, por la undécima fecha del Apertura en curso, en un compromiso que se disputó en el Gigante de Alberdi y finalizó 0 a 0. El antecedente más reciente en el Kempes es del 5 de octubre del año pasado, en el Torneo Clausura, y también empataron 0 a 0. Empataron las últimas siete veces que se cruzaron y el último partido en el que lograron sacarse diferencias fue en la Superliga 2018, con goleada de Talleres por 3 a 0.

Talleres vs. Belgrano: todo lo que hay que saber

Octavos de final del Torneo Apertura 2026.

Día : Sábado 9 de mayo.

: Sábado 9 de mayo. Hora : 16.30.

: 16.30. Estadio : Mario Alberto Kempes.

: Mario Alberto Kempes. Árbitro: Darío Herrera.

Talleres vs. Belgrano: cómo ver online

El clásico está programado para este sábado a las 16.30 en Córdoba y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.