Cuándo vuelve a jugar la selección argentina, por el Sudamericano Sub 17 ante Paraguay

La selección argentina continúa con su gran presente en el Sudamericano Sub 17 y, tras sendas victorias ante Chile y Venezuela en las primeras jornadas del hexagonal final, volverá a presentarse este lunes en un encuentro ante Paraguay, con el que ya igualó 1 a 1 en la última fecha del grupo B. En caso de ganar, la albiceleste se asegurará uno de los cuatro cupos para la Copa del Mundo de la categoría, aún a falta de dos partidos.

El elenco dirigido por Diego Placente demostró estar a la altura de las expectativas. A pesar de la lesión de uno de los jugadores más importantes del plantel, Camilo Rey Domenech, en el debut ante Venezuela, el equipo se reinventó y salió a ganar cada compromiso con suma autoridad. Aún está invicto en el certamen, con cinco triunfos y apenas un empate sumando los encuentros de la primera etapa y del hexagonal final que se está llevando a cabo en Quito.

🏆 #Sub17 - #Sudamericano2023



🇦🇷 El plantel le dedicó la victoria a Camilo Rey, quien hoy tuvo que retornar a la Argentina.



🤜🏻🤛🏻 ¡Pronta recuperación, Cami! pic.twitter.com/QiNqrUNx1T — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) April 3, 2023

Los flashes se posan -con razón- en la gran figura del torneo, Claudio ‘Diablito’ Echeverri, pero el capitán albiceleste no es el único gran talento de esta generación. Agustín Ruberto, Santiago López Grobin, Mariano Gerez y Ian Martín Subiabre son solo algunos de los que rodean al ‘10′ para darle a la selección un circuito de juego prolijo y eficiente. Por este motivo, varios de ellos son seguidos de cerca por los entrenadores de Primera de sus respectivos clubes, e incluso por otros alrededor del mundo.

Argentina vs. Paraguay: todo lo que hay que saber

Fecha 3 del hexagonal final del Sudamericano Sub 17 2023.

Día : lunes 17 de abril.

: lunes 17 de abril. Hora : 16 (horario argentino).

: 16 (horario argentino). Estadio : Rodrigo Paz Delgado.

: Rodrigo Paz Delgado. TV : TyC Sports.

: TyC Sports. Streaming: TyC Sports Play.

Al término de la última victoria ante la Vinotinto, el ‘Diablito’ Echeverri dialogó con TyC Sports sobre el gran momento que está pasando y principalmente sobre las expectativas que la gente tiene con respecto a su futuro: “Estuve hablando con mi familia sobre este tema, porque me están pasando muchas cosas. Siendo tan chico, como que siento mucha presión de la gente. Es lo que me toca. Y tengo que convivir con eso. A veces me estreso o me canso. Tengo que tratar de convivir con esto, pero estoy muy bien acompañado por ellos y toda la gente que tengo alrededor”, aseguró.

EL DIABLITO ECHEVERRI SOBRE LAS EXPECTATIVAS DE LA GENTE: "A VECES LAS SIENTO, PERO TENGO QUE CONVIVIR CON ESO" 🗣🇦🇷⚽



La figura del combinado sub-17 habló sobre la presión que siente por parte de aquellos que esperan que pueda lograr objetivos con la albiceleste. pic.twitter.com/CB7Qr2EZUd — TyC Sports (@TyCSports) April 15, 2023

Cronograma de la fecha 3 del hexagonal final

Lunes 17 de abril

16: Argentina vs. Paraguay - Estadio Rodrigo Paz Delgado.

- Estadio Rodrigo Paz Delgado. 18.30: Chile vs. Venezuela - Estadio Olímpico Atahualpa.

- Estadio Olímpico Atahualpa. 21: Brasil vs. Ecuador - Estadio Olímpico Atahualpa.

Formato de juego del Sudamericano Sub 17 2023

En la primera instancia, las 10 selecciones se dividieron en dos grupos de cinco cada uno, en los que se enfrentaron todos contra todos a una rueda. La totalidad de los juegos fueron en Guayaquil, en los estadios Cristian Benítez y George Capwell. Los tres líderes de cada zona avanzaron a la Fase Final (la Argentina, Paraguay y Venezuela fueron los tres clasificados del grupo B; mientras que Brasil, Chile y Ecuador fueron los del A).

Ahora se disputa un hexagonal final en los recintos Olímpico Atahualpa y Rodrigo Paz Delgado de la ciudad de Quito. En dicha etapa, vuelven a enfrentarse todos contra todos para determinar, al término de cinco jornadas, los cuatro clasificados para la Copa del Mundo en la que, hasta el momento, hay seis equipos seguros: Canadá, Estados Unidos, México y Panamá por la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) junto a Nueva Zelanda y Nueva Caledonia de la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC).

