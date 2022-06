Draft de la NBA 2022, en vivo: el minuto a minuto de la elección de los jugadores

19.50. Así juega Jabari Smith

El ala-pivote de 18 años y 2,08 metros es buen defensor y lanzador, ítem exigido en la actual NBA para los internos, y sobresale por sus capacidades físicas y atléticas. Por sus características, lo comparan con Cris Bosh. En la NCAA promedió 16,9 puntos, 7,4 rebotes y 1,2 recuperos con la camiseta de Auburn. Smith fue el N°1 en el draft simulado por The Athletic inmediatamente posterior a la lotería, y lo sigue siendo en la semana del draft. Es el principal apuntado para quedarse con este lugar.

19.42. Por qué hay diferencias entre el mock y el ranking

Hay diversas maneras de analizar el Draft de la NBA. Por un lado está el mock, el informe donde especialistas de la organización estudian a los jugadores y los ubican en algún equipo en base a las necesidades del mismo. Otra, el ranking, el escalafón en el que los 117 prospectos disponibles para su elección se ordenan del mejor al peor. Los primeros 10 lugares de cada uno no están ocupados por los mismos proyectos e, incluso, hay quienes figuran en una nómina y no en la otra no.

Para la edición 2022 la principal diferencia está en el primer puesto. En el mock se estima que Jabari Smith será el pick número uno y recaerá en Orlando Magic a pesar de que el mejor basquetbolista del ranking es Chet Holmgren por delante del ala-pivote de Auburn. El interno de Gonzaga, por su parte, es ubicado como la segunda elección en Oklahoma City Thunder.

19.35. El ranking, por nivel

Chet Holmgren (Gonzaga)

(Gonzaga) Jabari Smith (Auburn)

(Auburn) Jaden Ivey (Perdue)

(Perdue) Paolo Banchero (Duke)

(Duke) Bennedict Mathurin (Arizona)

(Arizona) Shaedon Sharpe (Kentucky

(Kentucky Jeremy Sochan (Baylor)

(Baylor) Mark Williams (Duke)

(Duke) Keegan Murray (Missouri)

(Missouri) Ousmane Dieng (New Zealand Breakers de Australia)

19.30. Las previsibilidades del mock de la NBA

Los principales candidatos a ser el número uno del Draft 2022 juegan cerca del cesto, en las posiciones de pivote y ala-pivote, según el mock que publicó la NBA en el cual se analiza a los jugadores y se los ubica en algún equipo en base a las necesidades del mismo.

En el Top 10, según el especialista Juan Estévez, Jabari Smith irá a Orlando Magic, Chet Holmgren a Oklahoma City Thunder, Paolo Banchero a Houston Rockets, Jaden Ivey a Sacramento Kings, Bennedict Mathurin a Detroit Pistons, Shaedon Sharpe a Indiana Pacers, Keegan Murray a Portland Trail Blazers, Dyson Daniels a New Orleans Pelicans, Jeremy Sochan a San Antonio Spurs y Mark Williams a Washington Wizards.

Los candidatos a ser el número uno del Draft 2022 intercambian posiciones en el ranking y el mock Twitter NBA Draft

19.22. Por qué hay dos picks menos

La edición 2022 del Draft de la NBA tiene 58 picks y no 60 (dos por equipo) dado que el 54° de Milwaukee Bucks y el 55° de Miami Heat fueron retirados por irregularidades en la búsqueda de agentes libres, según informó la organización.

19.16. El orden de selección de las franquicias

Las primeras 14 elecciones de la edición 2022 del Draft de la NBA se repartieron en la lotería entre las franquicias que no se clasificaron a playoffs en la temporada que terminó recientemente. Tanto en la primera como en la segunda ronda, hay quienes tienen más de un pick porque los intercambiaron con otras, una práctica habitual al momento del traspaso de jugadores.

Teniendo en cuenta que el orden puede variar porque los picks se traspasan incluso en la misma jornada del evento, luego de Orlando Magic elegirán Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Sacramento Kings, Detroit Pistons, Indiana Pacers, Portland Trail Blazers, Nueva Orleans Pelicans, New York Knicks, Oklahoma nuevamente, Charlotte Hornets y Cleveland Cavaliers.

Los equipos con argentinos, Denver Nuggets y Milwaukee Bucks, no figuran entre los primeros para elegir en el Draft de la NBA

En la continuación de la primera ronda, el pick 15 lo tiene Charlotte, el 16 Atlanta Hawks, el 17 Houston, el 18 Chicago Bulls, el 19 Minnesota Timberwolves y el 20 San Antonio Spurs. Les siguen, en orden, Denver Nuggets, Memphis Grizzlies, Philadelphia 76ers, Milwaukee Bucks, San Antonio, Dallas Mavericks, Miami Heat, Golden State Warriors, Memphis Grizzlies y Denver.

La segunda ronda la abre y cierra Indiana. Entre medio eligen Orlando, Toronto Raptors, Oklahoma, Orlando, Portland, Sacramento, San Antonio, Cleveland, Minnesota, New Orleans, New York, Los Ángeles Clippers, Atlanta, Charlotte, Detroit, Memphis, Minnesota, Sacramento, Minnesota, Golden State, New Orleans, Boston, Washington, Golden State, Cleveland y Portland.

19.10. ¿Quién elige primero?

En la lotería del Draft que se realizó a fines de mayo, Orlando Magic se quedó con el privilegio de ser la primera franquicia con derecho a elegir a alguna de las promesas disponibles. Es la cuarta vez que el conjunto de Florida tiene en sus manos el pick uno. La última ocasión había sido en 2004 cuando seleccionó a Dwight Howard. Antes, en 1992 captó a Shaquille O’Neal y un año después a Chris Webber, pero cambió sus derechos por Penny Hardaway.

Orlando Magic se quedó con el pick uno del Draft 2022 (AP Foto/Charles Rex Arbogast)

19.05. Dónde se realiza el Draft 2022

Concluida la temporada 2021/22 de la NBA con el título de Golden State Warriors, su séptimo anillo en la historia, los ojos se posan ahora en el futuro con el Draft 2022 que se lleva a cabo este jueves desde las 21 (hora argentina) en el estadio Barclays Center de Brooklyn, Nueva York. Allí, las franquicias seleccionarán jóvenes promesas para apuntalar sus equipos de cara al próximo campeonato de la liga de básquet más importante del planeta.

19.00 Bienvenidos al minuto a minuto del NBA Draft 2022

Seguí la cobertura del Draft de la NBA 2022 en LA NACION: los pronósticos para los principales picks y el minuto a minuto de todas las elecciones de las franquicias.

Este evento se realiza al concluir la temporada y con miras a la próxima. Las 30 franquicias pueden incorporar basquetbolistas menores de 23 años de universidades norteamericanas o ligas de otros países. El orden en el que eligen depende de la ubicación que tuvieron en el torneo anterior y, luego, de la lotería que se implementó para evitar el tanking, una estrategia que consisten en jugar a perder para quedar con el peor récord en la temporada y tener los primeros lugares de selección en el Draft).