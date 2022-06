Draft de la NBA 2022: los 10 jugadores más valorados y por qué “el mejor” no sería el pick uno

Hay diversas maneras de analizar el Draft de la NBA. Por un lado está el mock, el informe donde especialistas de la organización estudian a los jugadores y los ubican en algún equipo en base a las necesidades del mismo. Otra, el ranking, el escalafón en el que los 117 prospectos disponibles para su elección se ordenan del mejor al peor. De cara al evento que se llevará a cabo este jueves desde las 21 (hora argentina) en el estadio Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, los primeros 10 lugares de cada uno no están ocupados por los mismos proyectos e, incluso, hay quienes figuran en una nómina y no en la otra no.

El Draft 2022 tendrá 58 elecciones porque dos fueron retiradas a causa de irregularidades Twitter NBA Draft

El Draft de la NBA 2022

Para la edición 2022 la principal diferencia está en el primer puesto. En el mock se estima que Jabari Smith será el pick número uno y recaerá en Orlando Magic a pesar de que el mejor basquetbolista del ranking es Chet Holmgren por delante del ala-pivote de Auburn. El interno de Gonzaga, por su parte, es ubicado como la segunda elección en Oklahoma City Thunder.

El ranking de los mejores prospectos

Chet Holmgren (Gonzaga)

(Gonzaga) Jabari Smith (Auburn)

(Auburn) Jaden Ivey (Perdue)

(Perdue) Paolo Banchero (Duke)

(Duke) Bennedict Mathurin (Arizona)

(Arizona) Shaedon Sharpe (Kentucky)

(Kentucky) Jeremy Sochan (Baylor)

(Baylor) Mark Williams (Duke)

(Duke) Keegan Murray (Missouri)

(Missouri) Ousmane Dieng (New Zealand Breakers de Australia)

Donde irá cada jugador, según los pronósticos

Jabari Smith (Auburn) : el ala-pivote de 18 años y 2,08 metros es el principal candidato a ser el pick uno y recalar en Orlando Magic. Es buen defensor y lanzador, ítem exigido en la actual NBA para los internos, y sobresale por sus capacidades físicas y atléticas. En la NCAA promedió 16,9 puntos, 7,4 rebotes y 1,2 recuperos con la camiseta de Auburn. Lo comparan con Cris Bosh. Smith fue el N°1 en el draft simulado por The Athletic inmediatamente posterior a la lotería, y lo sigue siendo en la semana del draft. Es el principal apuntado para quedarse con con este lugar.

: el pivote de 19 años y 213 centímetros es ubicado en Oklahoma City Thunder en la segunda elección de la primera ronda. Su longitud lo hace un gran protector del cesto y, a pesar de su altura, tiene un gran manejo de balón y buen lanzamiento exterior. Su lunar es el físico, falto de kilos. Lo comparan con el español . Paolo Banchero (Duke) : el ala-pivote de 19 años, raíces italianas y 2,08 metros pronostican que será seleccionado por Houston Rockets, en el tercer lugar. Es, de todos, el más dotado técnicamente y puede hacer diferencias de espaldas y de frente al aro con un lanzamiento de media distancia muy efectivo que utiliza a menudo. En su última temporada en la NCAA con Duke , bajo el mando de Mike Krzyzewski , promedió 17,2 puntos, 7,8 rebotes y 3,2 asistencias. Lo comparan con Chris Webber .

: el base-escolta de 1,93 metro y 20 años es el primer no interno que aparece en el del Draft 2022 y es ubicado en la previa en Sacramento Kings con el cuarto pick. Tiene buena talla, capacidad atlética y explosión para los puestos en el que se desempeña, aunque no se destaca por ser un asistidor nato. La defensa es su principal déficit. Lo comparan con Bennedict Mathurin (Arizona) : el escolta canadiense de 19 años y 201 centímetros de estatura se estima, recalará en Detroit Pistons en el quinto pick. Sobresale por talla y explosión, que utiliza para desequilibrar. Es buen tirador y, cuando se enfoca aporta defensivamente. En la última temporada en la NCAA con Arizona promedió 17,7 puntos, 5,6 rebotes y 2,5 asistencias . Lo comparan con Jason Richardson.

el escolta canadiense de 18 años y 1,98 metros de alto , pero por su potencial anotador demostrado previamente lo pone en la sexta elección por parte de Indiana Pacers, que necesita un jugador de sus características. Lo comparan con . Keegan Murray (Missouri) : el interno de 21 años y 2,03 metros de altura brilló en la última temporada de la NCAA donde, a pesar de no destacarse por su extensión para el puesto, hizo diferencias en base a su explosión, capacidad anotadora y buen tiro de media y larga distancia con medias de 23,5 puntos, 8,7 rebotes y 1,9 tapas. Como la mayoría de los prospectos, su déficit es la defensa. Lo ubican Portland Trail Blazers con el séptimo pick. Lo comparan con Obi Toppin .

Orlando Magic, el privilegiado en la lotería

La edición 2022 del Draft de la NBA tendrá 58 picks y no 60 (dos por equipo) dado que el 54° de Milwaukee Bucks y el 55° de Miami Heat fueron retirados por irregularidades en la búsqueda de agentes libres, según informó la organización. Las primeras 14 selecciones se repartieron entre las franquicias que no se clasificaron a playoffs en la temporada que terminó recientemente.

Los equipos con argentinos, Denver Nuggets y Milwaukee Bucks, no figuran entre los primeros para elegir en el Draft de la NBA

En la lotería del Draft que se realizó a fines de mayo, Orlando Magic se quedó con el privilegio de ser la primera franquicia con derecho a elegir a alguna de las promesas disponibles. Es la cuarta vez que el conjunto de Florida tiene en sus manos el pick uno. La última ocasión había sido en 2004 cuando seleccionó a Dwight Howard . Antes, en 1992 captó a Shaquille O’Neal y un año después a Chris Webber, pero cambió sus derechos por Penny Hardaway .

Es la cuarta vez que el conjunto de Florida tiene en sus manos el pick uno. La última ocasión había sido en 2004 cuando seleccionó a . Antes, en 1992 captó a y un año después a pero cambió sus derechos por . Teniendo en cuenta que el orden de selección de las franquicias puede variar porque los picks se traspasan incluso en la misma jornada del evento, luego de los Magics elegirán Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Sacramento Kings, Detroit Pistons, Indiana Pacers, Portland Trail Blazers, Nueva Orleans Pelicans, Nueva York Knicks, Oklahoma City Thunder nuevamente, Charlotte Hornets y Cleveland Cavaliers.

En la continuación de la primera ronda, el pick 15 lo tiene Charlotte Hornets, el 16 Atlanta Hawks, el 17 Houston Rockets, el 18 Chicago Bulls, el 19 Minnesota Timberwolves y el 20 San Antonio Spurs. Les siguen, en orden, Denver Nuggets, Memphis Grizzlies, Philadelphia 76ers, Milwaukee Bucks, San Antonio Spurs, Dallas Mavericks, Miami Heat, Golden State Warriors, Memphis Grizzlies y Denver Nuggets.

Tanto en la primera como en la segunda ronda, hay franquicias que tienen más de un pick porque los intercambiaron con otras, una práctica habitual al momento del traspaso de jugadores.

Qué pronostican las apuestas para el Draft 2022

Jabari Smith es, para las apuestas, el principal candidato al pick uno

El Draft 2022 de la NBA tiene tres candidatos muy marcados a ser el pick número uno y ello se refleja en las apuestas de las principales casas del mundo. Jabari Smith, Paolo Banchero y Chet Holmgren, en ese orden, son los favoritos a ser seleccionados por Orlando Magic, el dueño de la primera elección, entre las 117 jóvenes promesas disponibles.

El ala pivote de Auburn Smith , por ser captado en primer lugar, paga una cuota máxima de 1.44 . Detrás de él se ubica el interno de raíces italianas Banchero con un tope de 3.60 mientras que Holmgren , un gigante de 2,13 metros, alcanza 5.25.

Top ten de apuestas al pick uno

Jabari Smith - 1.44

- 1.44 Paolo Banchero - 3.60

- 3.60 Chet Holmgren - 5.2

- 5.2 Jaden Ivey - 101.0

- 101.0 Shaedon Sharpe - 126.0

- 126.0 Keegan Murray y Tyty Washington Jr. - 251.0

- 251.0 Bennedict Mathurin, Johnny Davis y Ochai Agbaji - 301.0

Las apuestas se modifican si se mira el segundo pick . Allí el principal favorito a ser elegido por Oklahoma City Thunder es Holmgren con una cuota máxima de 1.57 . Smith paga hasta 3.25 por ese lugar y Banchero un tope de 5.0.

Cómo seguir online el Draft NBA 2022

El evento será este jueves y comenzará a las 21 de la Argentina. LA NACION dispondrá de un liveblog con lo ocurra minuto a minuto en el Barclays Center de New York, donde hace de local Brooklyn Nets. También, se podrá ver en vivo por ESPN y su plataforma Star+.