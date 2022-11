El desgarrador mensaje de Nicolás González tras su baja del Mundial de Qatar: “Muy difícil de aceptar”

escuchar

Este jueves fue un día frenético para el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni. Luego del amistoso contra Emiratos Árabes Unidos tuvo que dar de baja a Joaquín Correa y Nicolás González por tener lesiones musculares que los imposibilitarían estar al 100 por ciento de sus condiciones. Tras la triste noticia, el delantero de la Fiorentina se explayó en un sentido mensaje publicado en sus redes sociales.

Luego del amistoso disputado este martes, en el que la “Albiceleste” goleó 5 a 0 a Emiratos Árabes, el DT nacional encendió las alarmas al declarar que podría haber cambios en la lista final de 26. Con el transcurrir de las horas, se confirmó lo que menos se deseaba y Nicolás González, pieza fundamental en el recambio generacional dirigido por Scaloni, fue el primero en abandonar el sueño mundialista.

Con un posteo en Instagram, el nacido en Belén de Escobar se tomó su tiempo para escribir un sentido mensaje. “Ayer fue un día muy triste y muy difícil de aceptar en mi cabeza que me quedo afuera del Mundial por una lesión”, introdujo.

La publicación de Nicolás González en su cuenta de Instagram Instagram: @nicoigonzalez

“Es un sueño que uno piensa desde chico y que estando a un paso de lograrlo se derrumba todo, pero esto sigue y no voy a parar de intentarlo para cumplir este sueño que busque toda mi vida. El fútbol da muchísimas oportunidades y me toca dejar pasar esta que es tan difícil de aceptar, pero no me voy a rendir jamás”, continuó.

Además, el futbolista se refirió a sus compañeros y el cuerpo técnico: “Desearle lo mejor a este grupo, familia, para lo que viene que sin dudas van a dejar todo dentro de la cancha para hacer feliz a todos los argentinos y buscar eso que tanto queremos, se merecen lo mejor siempre banda y hoy voy a estar alentando como un argentino más”.

Nicolás González, en uno de los últimos entrenamientos de la selección argentina en Qatar: le dejó su lugar a Thiago Almada Instagram: @nicoigonzalez

“Gracias a todos los que se tomaron un segundo para desearme fuerzas en este difícil momento, ¡Vamos Argentina!”, concluyó Nicolás González, quien dejó la vacante para que Ángel Correa (Atlético Madrid) se sume a la lista de 26. Por su parte, ante la baja de Joaquín Correa (Inter de Milan), el otro futbolista que se sumó fue Thiago Almada (Atlanta United). Los nuevos convocados se integrarán en las próximas horas a la concentración en Qatar.

La publicación llegó a más de 60 mil likes en menos de una hora y en la caja de comentarios sus compañeros le enviaron mensajes en este difícil momento. “¡Vamos amigo ! Mucha fuerza”, le contestó el mediocampista Guido Rodríguez.

Cabe resaltar que Nicolás González es uno de los nombres que le dio una renovación profunda a la estructura de jugadores de la selección, como también lo fueron el “Dibu” Martínez, el “Cuti” Romero, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul. El delantero logró consagrarse campeón de la Copa América 2021 y también de la Finalissima 2022, pero una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo sufrido en octubre por la Serie A, le quitará la posibilidad de debutar en un Mundial.

LA NACION