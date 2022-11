La selección argentina, favorita. Palabra de campeones: seis estrellas mundiales se la juegan y eligen a sus selecciones candidatas

Entrevistados por LA NACION en las últimas semanas, ubican a la Scaloneta entre los aspirantes al título

escuchar

Los favoritismos pueden ser un peligroso señuelo. Embusteros, traidores, pueden convertirse en una carcajada socarrona. No hacen falta, el destino no los necesita. ¿Argentina era candidata al título en 1978? No. ¿Y en México 86? Menos. Pero la selección aparece en el lote de candidatos para conquistar el Mundial de Qatar. ¿Mal augurio? No, tampoco se trata de renegar o salir disparados en la búsqueda del algún hechicero. Apenas es un juego, y si el ambiente del fútbol distingue al equipo de Lionel Scaloni, obedece a su actualidad, un invicto que supera largamente los dos años, la influencia de Lionel Messi y el compromiso de un grupo abrazado a un plan. ¿Alcanzará? Eso es lo que nadie sabe, porque hacer pronósticos es jugar con fuego.

Voces calificadas toman la palabra. Campeones del mundo que entrevistó LA NACION en las últimas semanas posicionan a la Argentina. Ninguno lo ignoró. El alemán Jürgen Klinsmann, campeón del mundo en Italia 1990, miró hacia el sur del planeta para explicar sus sensaciones: “Tengo a dos equipos favoritos por encima del resto y son sudamericanos: Argentina y Brasil. Ambos se ven muy fuertes. Hay países europeos que también se ven fuertes, como España, Francia, Alemania e Inglaterra que pueden llegar lejos, pero igualmente creo que es el momento para Messi”.

Roma, 8 de julio de 1990: Klinsmann en la gloria tras derrotar por 1 a 0 a la Argentina en la célebre final por el penal del árbitro mexicano Codesal FRANCO ORIGLIA - Getty Images Europe

Y profundizó en el valor determinante del capitán albiceleste: “Todo el mundo del fútbol tiene un deseo y es que Messi, con su increíble talento, con todo lo que ha hecho en su carrera, con lo tremendamente bien que representa al fútbol, gane el Mundial como lo hizo Diego. Messi se lo merece más que nadie. Messi debería llevarse la Copa del Mundo de Qatar a su casa. Ustedes esperaron mucho tiempo para ganar la Copa América, y finalmente lo lograron. Ahora es su momento de cara a Qatar y creo que el mundo lo sabe”, vaticinó. Con una fuerte carga afectiva. Más que un análisis, pareció un deseo en la charla con este medio.

El italiano Marco Materazzi, campeón del mundo en Alemania 2006, inolvidable por el cabezazo que recibió de Zinedine Zidane en la final del Berlín, pero eterno porque esa tarde marcó dos goles (el cabezazo para el 1-1 en tiempo regular, y en la tanda de penales acertó en la definición), coincidió con Klinsmann. Y fue enfático: “Sin ninguna duda será un gran campeonato mundial, con muy buenos partidos, con ritmo y goles. Lo único que deseo, lo único que pido, es que puedan estar todos los grandes jugadores porque la seguidilla de tantas lesiones me tiene muy preocupado. ¿Si tengo mis favoritos? Claro que los tengo. Y no tengo la menor duda: Argentina y Brasil”.

-¿En serio? ¿Ningún europeo?

-… Bueno, quizás Francia, pero solo porque me lo preguntas. Pero no, Argentina y Brasil.

-¿Y por qué sólo ellos? ¿Qué tienen que los ponés en ese lugar tan destacado?

-Porque son dos equipos muy fuertes, se encuentran justo antes del Mundial en un momento muy sólido y cuentan con grandes jugadores, esos jugadores que realmente marcan la diferencia en cualquier instante de un partido.

Berlín, 9 de julio de 2006: Materazzi y su amor por la copa, después de la "escandalosa" final contra Francia: cabezazo de Zidane contra el defensor italiano y roja para el francés Michael Steele - Getty Images Europe

Edmílson, el zaguero/volante brasileño que se coronó en Corea-Japón 2002 rodeado de Ronaldo, Rivaldo y Ronaldinho, después de advertir que los favoritismos “son un camino de doble filo”, se aferró a las posibilidades del ‘Scratch’ en Qatar. “Mi favorito es Brasil, sin duda. Creo que el ‘Hexa’ puede venir. Pero hay muchos equipos fuertes que también tienen un gran favoritismo, como Francia, especialmente. Pero también Alemania y Argentina. Si tuviera que elegir dos equipos más…, quizás Inglaterra y Portugal, que tienen un fútbol rejuvenecido y llamativo. Y nada más, no creo que haya sorpresas este año”, le contó a LA NACION.

Y argumentó su confianza en Brasil: “Tite tardó en hacer la renovación de la selección, pero creo que las cosas sucedieron en el momento adecuado y aparecieron grandes protagonistas que pueden ayudar a Brasil en esta campaña. Y también creo que Argentina está fuerte, ya que probablemente será la última Copa de Messi, lo que también hará que el grupo juegue mucho para él”, analizó, y obligó a la repregunta.

-¿Messi es toda la razón?

-Bueno, recién lo comentaba: la selección argentina hará todo lo posible para ayudar a Messi a ganar el título, porque solo Dios sabe cuándo caerá otro rayo como este en Argentina, y me refiero a Messi. Y el trabajo de Scaloni también ha estado muy bien hecho…, invicto en las eliminatorias…, creo que tiene posibilidades, sí.

Yokohama, 30 de junio de 2002: Edmílson en su hora soñada, el sostén de Ronaldo-Rivaldo-Ronaldinho, las estrellas que superaron en la final a Alemania Matthew Ashton - EMPICS - PA Images

Su compatriota Branco, campeón en los Estados Unidos 1994, instalado en el recuerdo argentino por el célebre bidón, también considera que Brasil parte con ventaja. “Brasil, Francia, Alemania, Argentina, Inglaterra... son mis candidatos. Pero siempre puede haber una selección sorpresa, como Croacia, que llegó a la final en el último Mundial de Rusia”. Y agregó, para distinguir las cualidades que elevan a su seleccionado: “Por el fútbol que está jugando, Brasil será fiel a su estilo de juego ofensivo y envolvente”. En su listado también aparece Argentina, claro, y Messi sostiene su relato, pero le agrega un particular valor a otra pieza de la selección: “Scaloni logró armar un equipo que funciona bien colectivamente. Scaloni fue el que lo potenció y ahora Argentina cuenta con la mejor versión de Messi”.

Los Ángeles, 17 de julio de 1994: el lateral izquierdo brasileño Branco con la Copa del Mundo, el 'Tetra' para el Scratch después de derrotar a Italia en la definición por penales Robert Daemmrich Photography Inc

Para el arquero Pepe Reina, alma y corazón de España campeona del mundo en Sudáfrica 2010, será un Mundial extraño en noviembre/diciembre. En diálogo con LA NACION repartió sus candidatos, dos por continente: “Yo tengo cuatro selecciones. Para mí, seguro, estos cuatro van a estar peleando: Brasil, Argentina, España y Francia son selecciones muy importantes que parten como el grupo de favoritos. Después, ya sabemos, en un Mundial un mal partido te deja afuera. Sobre el papel hay favoritos, pero siempre el terreno de juego es el que manda. Y solo ahí se confirman los favoritismos”.

-¿Y Argentina por qué?

-Bueno…, tenerlo a Messi…, pfff, se está preparando muy, muy bien para este Mundial, está en un estado de forma magnífico. Pero más allá de él, es el equipo: llevan treinta y pico partidos sin perder, han encontrado una idea de juego bastante clara y se les nota que tienen muchísima confianza en lo que hacen. Brasil, de igual manera. Y en España, aun no teniendo jugadores con un cartel tan brillante como quizás había antes, van a muerte con su entrenador... Y Francia, si miras los nombres de Francia, desbordan jugadores. Si consiguen crear ese colectivo fuerte, es un candidato natural al título. Pero Argentina, ya te digo, por el pasado reciente de haberse sacado la espina en la Copa América, y por su actualidad, es una de las candidatas fuertes.

Johannesburgo, 11 de julio de 2010: Pepe Reina, el corazón, el alma de la selección española, en los festejos tras la conquista frente a los Países Bajos

El francés Robert Pirès se suma a la elección. El elegante volante, campeón del mundo en su país, en Francia 1998, coincide exactamente con Reina. “Hay favoritos, como siempre, pero yo distingo a cuatro: Brasil, Francia, España y Argentina. Nadie sabe lo que va a pasar, claro, pero si hacemos un análisis de los cuatro, tienen muy buenos jugadores para ganar el Mundial. Pero cuidado, cuidado… podemos tener una sorpresa: acá, en Europa, tenemos a un equipo que juega muy bien al fútbol y se llama Serbia. Cuidado con Serbia, cuidado”, advierte.

Y aunque para Robert se trata de un póquer, explica por qué incluye a la Argentina: “No lo digo para quedar bien, no es porque estoy hablando contigo que sos argentino, no. Lo pienso sinceramente. Argentina tiene un buen equipo y, especialmente, está en una muy buena racha. Cuando llegas a un Mundial en un gran momento, eso vale muchísimo. Su actualidad y su historia la ponen entre los favoritos. Argentina llega al Mundial con mucha confianza, y eso vale muchas veces más que la táctica y que todo”. Y el ‘elemento Messi’: “Ya no hay más palabras para hablar de Messi, uno de los mejores de la historia del fútbol…”, remata Pirès.

Saint-Denis, 12 de julio de 1998: Pirès y Zidane con la primera conquista mundial de los franceses, luego de golear 3-0 a Brasil en casa

El plato está servido. No hay una receta mágica. Se trata de trocitos de realidad, antecedentes en cubitos, gotitas de misterio y, por último, cábalas e intuición a gusto para paladear un Mundial que promete. En el menú, sobresale la Argentina.