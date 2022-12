Oscar Ruggeri se sorprendió por un detalle en los tickets de Qatar: “Ya se avivaron”

escuchar

El columnista de F90 (ESPN), Oscar Ruggeri, reveló este lunes en el programa que conduce Sebastián Vignolo su asombro por lo que le sucedió en los días pasados al comprar comida en las calles de Doha, Qatar, donde se encuentra en el marco de la cobertura del campeonato del mundo organizado por la FIFA.

Ruggeri hizo su comentario mientras conversaba con sus compañeros de programa, en el pase con F12, acerca de la gran cantidad de aficionados argentinos que llegaron a Qatar en las últimas horas, para ver en el estadio Lusail el partido entre la selección nacional y el combinado de Croacia.

En ese momento, de manera inesperada, Oscar lanzó: “Si esto durara dos meses mas, los qataríes serían medio argentinos”. Para explicar a qué se refería, El Cabezón dijo: “Ya comprás algo y no te dan ticket”. Hablaba en relación al presunto comportamiento de los comerciantes de nuestro país. Allí, el periodista Leo Gabes, que se encontraba al lado del exdeportista, estalló de la risa.

Luego, el exfutbolista de San Lorenzo, Real Madrid y Logroñés añadió, en broma: “Ya se avivaron, ya me ficharon. Un agua compré. Yo esperaba el ticket”. Siempre en tono jocoso, su compañero Mariano Closs le retrucó: “Tampoco te mataste. No compraste un auto o un departamento”. Acto seguido, el comentarista deportivo contó: “Cuando llegué, te daban un ticket, dos tickets, una cosa así. Ahora, me hizo así y le digo: ‘¿Ticket?’. ‘No ticket’. Digo: es argentino, ya”.

Oscar Ruggeri hizo estallar de risa a sus compañeros: "Acá no te dan ticket" Captura ESPN

“Cuando les decís que sos argentino, les viene una sonrisa y te tiran: (Lionel) Messi”, acotó Closs, para graficar el conocimiento y cariño que existe sobre el capitán de la selección en el país anfitrión del Mundial 2022. “¿Viste? Terrible. Están tan felices, tan contentos”, admitió Ruggeri en su respuesta. Vignolo intervino y coincidió con sus colegas: “Nos quieren”.

Luego, el exfutbolista de 60 años contó que un grupo de hinchas argentinos tomaron “un carrito”, en alusión a un tipo de medio de transporte que se utiliza en Qatar, y entre risas, espetó: “Lo hicieron bailar. Si veías cómo hacía el tipo de adentro... se bajó”. A su turno, Vignolo agregó: “Qué desparpajo que tiene el argentino”. En concordancia con su amigo, Ruggeri concluyó: “Alentando, somos únicos”.

“40 palos en la cuenta tirando sal”: el divertido comentario de Oscar Ruggeri sobre Salt Bae

En otro orden, el Cabezón habló sobre el afamado chef Salt Bae, quien se encuentra en Doha, donde tiene una de las más de 30 sucursales del restaurante Nusr-Et Steakhouse. El empresario gastronómico, cuyo nombre es Nusret Gökçe, cobró fama por la viralización de sus videos en Internet con su particular manera de echarle sal a las comidas.

El Chef Salt Bae en su restaurante del Sheraton de Bay West, Doha, Qatar Aníbal Greco - La Nación

Respecto de Salt Bae, Ruggeri señaló que turistas argentinos compartieron un momento con él. “A este que hace así (NdeR: gesto de echar la sal), lo llevaron en andas. A ese, lo tiraron como la sal. Una locura”. Con una sonrisa, el columnista Esteban Edul indicó: “Lo argentinizaron”. Por su lado, Diego Latorre contó los altos precios que tiene el establecimiento gastronómico. Por último, Ruggeri cerró: “Tirando sal así, de la nada, millonario. Un crack. 40 millones de seguidores y 40 palos en la cuenta”.

