Fama internacional: Cristina Mariscotti, la protagonista del viral “abuela lalala”, llegó al Washington Post

Tras la controversia generada por el artículo del Washington Post sobre la falta de jugadores negros en la selección de fútbol argentina, este viernes, el diario estadounidense publicó una nota para contar el fenómeno que se produjo alrededor de “la abuela lalala”, a quien consideraron “un amuleto viral de la suerte”.

A horas de la final del Mundial Qatar 2022, el medio le dedicó 30 párrafos a la historia de María Cristina Mariscotti, de 76 años, a quien entrevistaron para conocer de cerca el fenómeno que generó.

El primer viral de Cristina y "Los Pibes de Villa Luro" con el "Abuela lalala"

Cristina es la protagonista de un simbólico video en la que se la ve rodeada de un grupo de jóvenes de Villa de Luro que le cantan el famoso “Abuela lalala”, que se entona con el ritmo del tema “Go West” de los Pet Shop Boys.

¿Cómo nació el hit “abuela lalala”?

Todo comenzó cuando terminó el partido contra Polonia, y la mujer salió de su casa con una bandera argentina. En esa esquina estaban “Los pibes de Luro”, quienes al ver que Cristina se sumaba a los festejos con tal efusividad, se les ocurrió grabar su llegada, le inventaron un canción y lo subieron a la redes sociales.

La celebración quedó grabada en un video que no tardó en viralizarse y que ahora es parte del folclore mundialista.

Cristina de 76 años LA NACION

Con el éxito del primer clip, “Los pibes de Villa Luro” y Cristina, sin cita previa, se encontraron para repetirlo luego de cada partido que jugó la selección nacional. Ahora el cántico ya excede a la mujer y se transformó en una especie de himno corto y pegadizo dedicado a las personas de la tercera edad.

La “abuela lalala” no es abuela, pero es un amuleto

En diálogo con el Washington Post, Cristina llegó a admitir: “Ni siquiera soy abuela. No tengo nietos. Soy una tía”, algo que a muchos sorprendió. Luego, habló de su relación con “los pibes de Luro”: “Pero seguí saliendo para unirme a ellos, y aunque yo era la única mujer, esos tipos me adoptaron como propia”. Sobre su forma de celebrar, Cristina confesó: “Yo también fui joven una vez. Me gusta salir de fiesta. ¿Por qué no permitirme divertirme un poco?”.

El encargado de viralizar el video fue Octavio Ruggero, integrante del grupo de Villa Luro, cuyos videos de TikTok superaron las 4 millones de views. “Ella siempre vino a buscarnos después de cada juego, y eso se convirtió en nuestro amuleto de la suerte”, contó el joven al medio estadounidense.

El saludo de Cristina a los seguidores que se sumaron al "Abuela lalala"

Así, tanto para Octavio como para el resto de sus amigos, festejar junto a “la abuela adoptiva” después de cada partido de la Argentina se convirtió en una cábala. Ese cántico se transformó en la “fórmula infalible para la victoria”, tal como describe el diario.

Al ritual, que parece venir funcionando, se le suma una cábala propia de Cristina: ella usa un color diferente después de cada partido. A pesar de que al principio la mujer tenía dudas respecto de su rol como “amuleto nacional de la buena suerte”, finalmente terminó aceptando el papel.

