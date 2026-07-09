Francia venció 2-0 a Marruecos, por el Mundial 2026

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Se midieron en un duelo donde Francia se impuso con autoridad en la jornada Cuartos final del certamen de la Copa Mundial; los detalles que hay que saber
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En un encuentro clave por la clasificación a las semifinales, Francia y Marruecos se enfrentaron el 9 de julio de 2026 a las 17.00 en el Boston Stadium. El partido, que contó con el arbitraje de Facundo Tello, terminó con victoria francesa por 2-0, sellando su boleto a la siguiente instancia del torneo.
El desarrollo del encuentro y los goles
Ambos equipos saltaron al campo de juego bajo un esquema táctico de 4-2-3-1, pero fue Francia quien logró romper el cero en el complemento. A los 60 minutos, Kylian Mbappé marcó el primer gol tras una asistencia de Désiré Doué. Poco después, a los 66 minutos, Ousmane Dembélé anotó el segundo tanto tras una habilitación de Kylian Mbappé, sentenciando el marcador. Durante el desarrollo, Issa Diop fue amonestado por una falta a los 62 minutos.
Análisis estadístico
El dominio de Francia se vio reflejado en la generación de peligro ofensivo, a pesar de que la posesión de pelota favoreció ligeramente a Marruecos. Los datos clave del partido son:
- Posesión: Francia 48,1% contra 51,9% de Marruecos.
- Tiros totales: Francia registró 22 remates frente a los 5 de Marruecos.
- Tiros a puerta: Francia acertó 8 veces al arco, mientras que Marruecos solo 1.
- Tiros de esquina: Ambos equipos igualaron con 5 saques de esquina cada uno.
Movimientos estratégicos
Tras el desgaste físico y la ventaja obtenida, los entrenadores realizaron múltiples variantes para gestionar el resultado. Francia movió el banco con los ingresos de Warren Zaïre-Emery, Jean-Philippe Mateta por el lesionado Kylian Mbappé, Bradley Barcola y Malo Gusto. Por su parte, Marruecos intentó reaccionar con los ingresos de Soufiane Rahimi, Sofyan Amrabat, Gessime Yassine, Zakaria El Ouahdi y Amine Sbaï, pero no logró torcer el destino de la eliminación ante la solidez del conjunto galo.
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