Francia venció 2-0 a Marruecos, por el Mundial 2026

En un encuentro clave por la clasificación a las semifinales, Francia y Marruecos se enfrentaron el 9 de julio de 2026 a las 17.00 en el Boston Stadium. El partido, que contó con el arbitraje de Facundo Tello, terminó con victoria francesa por 2-0, sellando su boleto a la siguiente instancia del torneo.

El desarrollo del encuentro y los goles

Ambos equipos saltaron al campo de juego bajo un esquema táctico de 4-2-3-1, pero fue Francia quien logró romper el cero en el complemento. A los 60 minutos, Kylian Mbappé marcó el primer gol tras una asistencia de Désiré Doué. Poco después, a los 66 minutos, Ousmane Dembélé anotó el segundo tanto tras una habilitación de Kylian Mbappé, sentenciando el marcador. Durante el desarrollo, Issa Diop fue amonestado por una falta a los 62 minutos.

Análisis estadístico

El dominio de Francia se vio reflejado en la generación de peligro ofensivo, a pesar de que la posesión de pelota favoreció ligeramente a Marruecos. Los datos clave del partido son:

Posesión: Francia 48,1% contra 51,9% de Marruecos .

48,1% contra 51,9% de . Tiros totales: Francia registró 22 remates frente a los 5 de Marruecos .

registró 22 remates frente a los 5 de . Tiros a puerta: Francia acertó 8 veces al arco, mientras que Marruecos solo 1.

acertó 8 veces al arco, mientras que solo 1. Tiros de esquina: Ambos equipos igualaron con 5 saques de esquina cada uno.

Movimientos estratégicos

Tras el desgaste físico y la ventaja obtenida, los entrenadores realizaron múltiples variantes para gestionar el resultado. Francia movió el banco con los ingresos de Warren Zaïre-Emery, Jean-Philippe Mateta por el lesionado Kylian Mbappé, Bradley Barcola y Malo Gusto. Por su parte, Marruecos intentó reaccionar con los ingresos de Soufiane Rahimi, Sofyan Amrabat, Gessime Yassine, Zakaria El Ouahdi y Amine Sbaï, pero no logró torcer el destino de la eliminación ante la solidez del conjunto galo.