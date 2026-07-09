Así está el cuadro de semifinales del Mundial 2026

Este jueves comenzaron los cuartos de final del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 y ya se definió el primer semifinalista del certamen ecuménico en el nuevo formato de juego que instauró la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) con 48 participantes. Francia derrotó a Marruecos por 2 a 0 con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé y avanzó en detrimento de los Leones del Atlas. El cuadro completo está disponible en canchallena.com.

Los cuartos de final se disputarán hasta el 11 de julio y los ganadores avanzarán a las semifinales, es decir que cumplirán el primer objetivo de muchos: jugar ocho partidos.

Francia fue el primer equipo en instalarse en las semifinales, tras una cómoda victoria ante Marruecos Matt Slocum - AP

Cronograma y resultados de los cuartos de final del Mundial 2026

Los ganadores pasarán a las semifinales y se asegurarán jugar ocho encuentros, el objetivo con el que la mayorías de los equipos llegaron al certamen. Su suerte en semifinales es que decidirá si jugarán luego por el título el 19 de julio en el MetLife Stadium de nueva Jersey o por el tercer puesto un día antes en Miami.

España es favorita en el choque de europeos que tendrá la segunda jornada de cuartos de final Mark J. Terrill - AP

Semifinales

Francia vs. España o Bélgica – Martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.

Noruega o Inglaterra vs. Argentina o Suiza – Miércoles 15 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Partido por el tercer puesto

Perdedor Semifinal 1 vs. Semifinal 2 – Sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Final

Ganador Semifinal 1 vs. Ganador Semifinal 2 – Domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

De los 48 clasificados para la edición más extensa de la historia de la Copa del Mundo, ya quedaron eliminados 40: República Checa, Qatar, Haití, Turquía, Túnez, Escocia, Irak, Jordania, Panamá, Curazao, Uruguay, Nueva Zelanda, Uzbekistán, Corea del Sur, Arabia Saudita, Irán, Sudáfrica, Japón, Alemania, Países Bajos, Costa de Marfil, Suecia, Ecuador, República Democrática del Congo, Senegal, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Austria, Argelia, Australia, Cabo Verde, Ghana, Canadá, Paraguay, Brasil, México, Portugal, Estados Unidos, Egipto y Colombia.

Tabla de campeones del mundo

El máximo campeón del mundo es Brasil con cinco títulos: Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. Lo siguen, con cuatro, Alemania (Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014) e Italia (Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006). La selección argentina es la tercera más ganadora de la historia del certamen organizado por la FIFA con sus estrellas conseguidas en Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022.

Francia y Uruguay, por su parte, acumulan dos torneos cada uno. El equipo galo logró el premio mayor en Francia 1998 y Rusia 2018 mientras que la Celeste ganó las ediciones de Uruguay 1930 y Brasil 1950. Por último, dos países tienen una Copa del Mundo: Inglaterra la obtuvo de local en 1966 y España la ganó en Sudáfrica 2010.