Grupo de Bélgica: cuáles son los rivales en el Mundial 2026

El sorteo del Mundial 2026, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá, definió la conformación de los doce grupos que disputarán la primera etapa. En el caso de la zona G, la selección Bélgica compartirá grupo con Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Cada uno de los equipos jugará tres partidos en esta etapa, y los dos mejores de la tabla avanzarán a los dieciseisavos de final, con la posibilidad de un tercer equipo si logra entrar entre los ocho mejores terceros de la tabla general comparada.

El debut de Bélgica será el 15 de Julio frente a Egipto en Los Angeles Stadium. Luego, el segundo partido será ante Irán el 21 de Julio en Los Angeles Stadium, mientras que el cierre de la fase de grupos será contra Nueva Zelanda el 26 de Julio en Seattle Stadium.

La Copa del Mundo 2026 será la primera en contar con 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos, y con un total de 104 partidos. Las sedes estarán repartidas entre las tres naciones anfitrionas y se espera una fuerte presencia de público en cada una de las ciudades involucradas.

El fixture de Bélgica en el Mundial 2026

15 de Julio | Bélgica vs Egipto | Los Angeles Stadium

21 de Julio | Bélgica vs Irán | Los Angeles Stadium

26 de Julio | Bélgica vs Nueva Zelanda | Seattle Stadium

FIFA puede realizar modificaciones sobre este calendario después del sorteo. Si bien el sorteo final determina qué selecciones se enfrentan entre sí en la fase de grupos, el calendario actualizado puede tener cambios para garantizar las mejores condiciones para todas las selecciones y, en la medida de lo posible, facilitar que los hinchas de todo el mundo puedan ver en directo los encuentros de sus equipos en las diferentes zonas horarias.

Bélgica: historial de la selección en la Copa del Mundo

La selección belga registra un historial con participaciones frecuentes desde 1930, alternando clasificaciones con algunas ausencias en ediciones como 1958, 1962, 1974 y 2006. Sus mejores resultados llegaron en 1986 con un cuarto puesto y en 2018 con un tercer lugar, además de múltiples avances a octavos y cuartos de final en distintos ciclos. En la ùltima ediciòn, en 2022, la selección belga quedó eliminada en fase de grupos, pero mantiene presencia estable en el torneo desde 1982.