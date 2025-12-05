Grupo de Francia: cuáles son los rivales en el Mundial 2026

El sorteo del Mundial 2026, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá, definió la conformación de los doce grupos que disputarán la primera etapa. En el caso de la zona I, la selección Francia compartirá grupo con Senegal, un rival pendiente de definición y Noruega. Cada uno de los equipos jugará tres partidos en esta etapa, y los dos mejores de la tabla avanzarán a los dieciseisavos de final, con la posibilidad de un tercer equipo si logra entrar entre los ocho mejores terceros de la tabla general comparada.

El debut de Francia será el 16 de Julio frente a Senegal en New York New Jersey Stadium. Luego, el segundo partido será ante un rival pendiente de definición el 22 de Julio en Nueva York Nueva Jersey Stadium, mientras que el cierre de la fase de grupos será contra Noruega el 26 de Julio en Boston Stadium.

La Copa del Mundo 2026 será la primera en contar con 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos, y con un total de 104 partidos. Las sedes estarán repartidas entre las tres naciones anfitrionas y se espera una fuerte presencia de público en cada una de las ciudades involucradas.

El fixture de Francia en el Mundial 2026

16 de Julio | Francia vs Senegal | New York New Jersey Stadium

22 de Julio | Francia vs un rival pendiente de definición | Nueva York Nueva Jersey Stadium

26 de Julio | Francia vs Noruega | Boston Stadium

FIFA puede realizar modificaciones sobre este calendario después del sorteo. Si bien el sorteo final determina qué selecciones se enfrentan entre sí en la fase de grupos, el calendario actualizado puede tener cambios para garantizar las mejores condiciones para todas las selecciones y, en la medida de lo posible, facilitar que los hinchas de todo el mundo puedan ver en directo los encuentros de sus equipos en las diferentes zonas horarias.

Francia: historial de la selección en la Copa del Mundo

Francia registra un desempeño en crecimiento dentro de la historia de los mundiales. Alternó clasificaciones y ausencias hasta mediados del siglo XX y, desde 1982, sostuvo una participación estable en instancias avanzadas. Obtuvo dos títulos (1998 y 2018) y alcanzó otras dos finales (2006 y 2022), además de dos podios en 1982 y 1986. Este recorrido ubica a la selección francesa entre las potencias futbolísticas con más presencias en definiciones durante las últimas cuatro décadas, con resultados consistentes en fases finales.