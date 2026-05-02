Furor por las figuritas del Mundial: todos los argentinos que aparecieron en el álbum y no fueron a la Copa del Mundo

Cada cuatro años, la pasión de muchos futboleros queda enfocada en una costumbre que viene arraigada desde la niñez: el álbum de figuritas del Mundial realizado por Panini. Con motivo de la fama mundial que tiene esta empresa italiana, la producción debe comenzar meses antes para poder distribuir los paquetes por todos los países, motivo que los “obliga” a apostar por los jugadores que serán convocados a la cita máxima y esto provoca que existan varios errores desde su debut en México 1970.

Para el Mundial 2026, Panini decidió elegir a los siguientes 18 jugadores para la selección argentina: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Leonardo Balerdi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Nicolás González, Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Giuliano Simeone. Sin embargo, se deberá esperar algunas semanas más para descubrir si consiguen su segundo pleno histórico o hay un nuevo error como en 12 de las 13 ediciones anteriores.

Varios campeones del mundo quedaron fuera del álbum del 2026, como Montiel y Thiago Almada Panini

Qatar 2022

La convocatoria de Lionel Scaloni para Qatar 2022 parecía salir de memoria al tratarse de un plantel que venía de ganar la Copa América 2021 ante Brasil, por lo que Panini decidió ir por lo “lógico” y terminó con tres errores. En este caso, los desafortunados fueron Giovani Lo Celso, Joaquín Correa y Nicolás González, quienes quedaron fuera por lesión.

El último Mundial de Argentina con dos estrellas contó con tres errores de Panini Mercado Libre

Rusia 2018

El caótico torneo de la Albiceleste con Jorge Sampaoli como DT también estuvo reflejado en la lista de figuritas elegidas por la marca italiana, ya que se puede argumentar que hubo hasta cuatro fallas en las elecciones. En este caso, quienes se quedaron sin la experiencia fueron Sergio Romero, quien fue convocado, se lesionó y tuvo que ser reemplazado por Nahuel Guzmán; Ramiro Funes Mori, Enzo Pérez, que quedó fuera e ingresó a último momento por la lesión de Manuel Lanzini; y Mauro Icardi.

El Mundial 2018 fue un caos en todo sentido, hasta para los coleccionistas Mercado Libre

Brasil 2014

La selección argentina del Mundial 2014 quedó en la historia luego de romper la barrera y clasificarse a la final luego de 24 años. En aquella edición, el entrenador Alejandro Sabella tuvo un excelente desempeño por las Eliminatorias Sudamericanas y el equipo armó una base que fue a la Copa del Mundo, con la excepción de un jugador: Éver Banega.

Entre los 23 convocados de Alejandro Sabella hubo sorpresas, aunque Panini apenas falló en un nombre Mercado Libre

Sudáfrica 2010

La edición que tuvo a Diego Armando Maradona en el banco de los suplentes fue, quizá, la lista con más sorpresas que hubo en el siglo, ya que el entonces DT decidió dejar fuera a varios jugadores que eran figuras en Europa, como ocurrió con Javier Zanetti, Esteban Cambiasso y Fernando Gago.

Si bien Panini tuvo tres errores, en este caso estuvo más vinculado a las polémicas elecciones de Maradona X (@FutbolRetroAr)

Alemania 2006

Otra lista que generó fuertes críticas fue la de José Pekerman en 2006, ya que decidió dejar sin Mundial a varios futbolistas que tenían niveles destacados en Europa, lo que llevó a Panini a errar en cuatro elecciones, su número más alto desde que consiguió la licencia en 1970. En este caso, no fueron Walter Samuel, Javier Zanetti, Andrés D’Alessandro y Juan Sebastián Verón.

Pekerman sorprendió al dejar sin Mundial a jugadores de la talla de Zanetti y Verón Mercado Libre

Corea del Sur/Japón 2002

Otra de las grandes selecciones que tuvo Argentina en el siglo XXI fue la dirigida por Marcelo Bielsa, la cual llegó al Mundial 2002 como una de las principales candidatas a llevarse la copa. Por eso, la firma italian apenas se equivocó en dos nombres: Nelson Vivas, por la rotura de ligamentos cruzados poco antes del torneo, y Javier Saviola.

El Mundial 2002 fue uno de los que más ilusionó a la gente, ya que el equipo salía de memoria Mercado Libre

Francia 1998

Al regresar al siglo XX, el primer equipo que aparece es el de Daniel Passarella, quien sumó muchas polémicas a lo largo de su mandato como el debate por los cortes de pelo de sus jugadores. Así, al momento del lanzamiento del álbum de Panini, se quedaron fuera Hernán Díaz y Juan Román Riquelme.

Panini se equivocó en dos nombres que parecían ya estar dentro de la lista argentina para el Mundial 1998 Mercado Libre

Estados Unidos 1994

El Mundial 1994 quedó marcado para siempre por las palabras de Maradona: “Me cortaron las piernas”. Por eso, no muchos recuerdan que Alfio “Coco” Basile decidió dejar fuera de su lista de convocados a dos que fueron fundamentales en el proceso: Carlos Mac Allister y Gustavo Zapata.

Coco Basile dejó fuera de sus convocados a dos jugadores que fueron muy importantes Mercado Libre

Italia 1990

El último de los cuatro mundiales consecutivos que tuvo a los entonces únicos entrenadores argentinos campeones del mundo contó con tres sorpresas para Panini. Para Italia 1990, Carlos Bilardo dejó fuera a Luis Islas, quien se retiró por no tener garantizada la titularidad; Néstor Clausen, por lesión; y Jorge Valdano, un referente que el DT no vio en condiciones.

Bilardo optó por dejar sin Mundial a tres jugadores importantes Mercado Libre

México 1986

Tras la salida de César Luis Menotti, el entrenador Carlos Bilardo decidió renovar el plantel y dejó sin Mundial a varios futbolistas que tenían un recorrido importante en la selección. Así fueron los casos de Ubaldo Fillol, Miguel Ángel Russo y Juan Barbas.

La segunda estrella de la selección argentina tuvo tres ausencias en el álbum Mercado Libre

España 1982

En el Mundial de España 1982 se vivió un hecho que, hasta el momento, no volvió a repetirse: Panini acertó en sus 16 elecciones.

Panini tuvo un 100% de aciertos con la selección argentina en el Mundial 1982 Mercado Libre

Argentina 1978

La primera selección argentina en levantar la Copa del Mundo estuvo dirigida por César Luis Menotti, quien formó un equipo que quedó en la historia grande del fútbol nacional. En esta ocasión, la marca del álbum de figuritas apenas se equivocó en una elección: Hugo Alves.

El Mundial 1978 fue la primera estrella para la selección argentina y Panini apenas falló en un nombre Mercado Libre

Alemania 1974

El equipo dirigido por Vladislao Cap fue el primer representante argentino en un álbum de figuritas de Panini, ya que la Albiceleste no clasificó al Mundial anterior. En este debut, la empresa italiana no acertó con las elecciones de Rubén Galván, Norberto Alonso y Roque Avallay, este último por lesión.

La primera vez de Argentina en un álbum de Panini llegó con tres equivocaciones Mercado Libre

México 1970

El Mundial de México 1970 está en la historia negra de nuestro país, ya que fue la única vez que la selección no se clasificó a la cita máxima por mérito deportivo. El 31 de agosto de 1969, el equipo dirigido por Adolfo Pedernera debía ganarle a Perú en La Bombonera y apenas consiguió un empate 2-2, por lo que no fue a la Copa del Mundo y no aparece en ese primer álbum de Panini.