Grupo L del Mundial 2026: así quedó conformado, tras el sorteo

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Conocé cómo quedó integrada la zona L de la próxima Copa del Mundo; el calendario de partidos y los estadios de todos los cruces
- 1 minuto de lectura'
El sorteo del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, definió la conformación de los doce grupos que jugarán la primera fase del torneo. En el Grupo L quedaron ubicadas las selecciones de Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá, que disputarán seis partidos en total. Cada selección jugará tres encuentros, y los dos mejores equipos del grupo, junto con los ocho mejores terceros entre todas las zonas, avanzarán a los dieciseisavos de final.
El fixture completo del Grupo L contempla seis fechas.
El partido inaugural será entre Inglaterra y Croacia el 17 de Julio en Toronto Stadium.
El fixture de en el Mundial 2026
El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones, organizadas en 12 grupos de cuatro equipos, y un total de 104 partidos. Las sedes estarán distribuidas en las tres naciones anfitrionas, con estadios de gran capacidad y una asistencia récord esperada a lo largo del certamen.
Fixture del Grupo L
- 17 de Julio | Inglaterra vs Croacia | Toronto Stadium
- 17 de Julio | Ghana vs Panamá | Dallas Stadium
- 23 de Julio | Inglaterra vs Ghana | Boston Stadium
- 23 de Julio | Croacia vs Panamá | Toronto Stadium
- 27 de Julio | Inglaterra vs Panamá | New York New Jersey Stadium
- 27 de Julio | Croacia vs Ghana | Philadelphia Stadium
FIFA puede realizar modificaciones sobre este calendario después del sorteo. Si bien el sorteo final determina qué selecciones se enfrentan entre sí en la fase de grupos, el calendario actualizado puede tener cambios para garantizar las mejores condiciones para todas las selecciones y, en la medida de lo posible, facilitar que los hinchas de todo el mundo puedan ver en directo los encuentros de sus equipos en las diferentes zonas horarias.
Los estadios y las ciudades del Grupo L
El Grupo L del Mundial 2026 dibuja un recorrido que une Canadá con el corazón y la costa este de Estados Unidos. Unos cuatro mil kilómetros donde la pelota se paseará por grandes centros urbanos.
El punto más al norte se encuentra en Toronto, donde el BMO Field, adaptado para recibir a 45.000 espectadores, se erige junto al lago Ontario. Un estadio con tradición futbolera, rodeado de barrios multiculturales, museos, parques y gastronomía internacional.
Al cruzar la frontera, en Boston espera el Gillette Stadium, un foro con 65.000 asientos alojado dentro de un entorno verde y moderno. Allí convivirán el fútbol con la historia y el futuro de Estados Unidos: desde la Freedom Trail hasta los campus de Harvard y MIT, y las callecitas con aire colonial.
La pelota rodará unos kilómetros más para llegar al MetLife Stadium, que se puede ubicar en Nueva York o Nueva Jersey, pero sin dudas está anclado en el corazón cultural del mundo occidental. Los 82.000 hinchas vibrarán tanto en la cancha como en la ciudad: Manhattan, Broadway, Central Park y sus museos icónicos.
En Filadelfia espera el Lincoln Financial Field, con espacio para 70.000 aficionados. El estadio es el emblema del distrito deportivo de una ciudad, que además ofrece la Campana de la Libertad, el Independence Hall y mercados históricos.
El punto más sureño del grupo se enclava en Dallas, Texas. Allí el monumental AT&T Stadium, con capacidad para 94.000 espectadores, áreas de entretenimiento, diseño futurista y una pantalla gigante. En las afueras del estadio, se encuentran galerías, distritos de arte y una gastronomía marcada por el espíritu del sur estadounidense.
Otras noticias de Mundial 2026
Rivales confirmados. Terminó el sorteo del Mundial 2026: Argentina jugará contra Argelia, Austria y Jordania
El rival más difícil. ¿Qué tiene Austria? El último baile de un 9 incombustible, un capitán histórico y un cerebro de la Bundesliga
Argelia, con estilo francés. El crack que cobra 60 millones de euros, el hijo del campeón mundial y el duelo de la "venganza"
- 1
Mundial 2026: planificación a largo plazo o repatriación de los hijos del exilio, cuatro países y fórmulas distintas para cumplir el sueño
- 2
Simulador del sorteo del Mundial 2026: así pueden quedar los grupos
- 3
Panini presentó el álbum de figuritas del Mundial 2026: será el más grande de la historia
- 4
Horario de la qualy del GP de Abu Dhabi de la Fórmula 1, con Franco Colapinto