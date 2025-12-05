Grupo L del Mundial 2026: así quedó conformado, tras el sorteo

El sorteo del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, definió la conformación de los doce grupos que jugarán la primera fase del torneo. En el Grupo L quedaron ubicadas las selecciones de Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá, que disputarán seis partidos en total. Cada selección jugará tres encuentros, y los dos mejores equipos del grupo, junto con los ocho mejores terceros entre todas las zonas, avanzarán a los dieciseisavos de final.

El fixture completo del Grupo L contempla seis fechas.

El partido inaugural será entre Inglaterra y Croacia el 17 de Julio en Toronto Stadium.

El fixture de en el Mundial 2026

El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones, organizadas en 12 grupos de cuatro equipos, y un total de 104 partidos. Las sedes estarán distribuidas en las tres naciones anfitrionas, con estadios de gran capacidad y una asistencia récord esperada a lo largo del certamen.

Fixture del Grupo L

17 de Julio | Inglaterra vs Croacia | Toronto Stadium

17 de Julio | Ghana vs Panamá | Dallas Stadium

23 de Julio | Inglaterra vs Ghana | Boston Stadium

23 de Julio | Croacia vs Panamá | Toronto Stadium

27 de Julio | Inglaterra vs Panamá | New York New Jersey Stadium

27 de Julio | Croacia vs Ghana | Philadelphia Stadium

FIFA puede realizar modificaciones sobre este calendario después del sorteo. Si bien el sorteo final determina qué selecciones se enfrentan entre sí en la fase de grupos, el calendario actualizado puede tener cambios para garantizar las mejores condiciones para todas las selecciones y, en la medida de lo posible, facilitar que los hinchas de todo el mundo puedan ver en directo los encuentros de sus equipos en las diferentes zonas horarias.

Los estadios y las ciudades del Grupo L

El Grupo L del Mundial 2026 dibuja un recorrido que une Canadá con el corazón y la costa este de Estados Unidos. Unos cuatro mil kilómetros donde la pelota se paseará por grandes centros urbanos.

El punto más al norte se encuentra en Toronto, donde el BMO Field, adaptado para recibir a 45.000 espectadores, se erige junto al lago Ontario. Un estadio con tradición futbolera, rodeado de barrios multiculturales, museos, parques y gastronomía internacional.

Al cruzar la frontera, en Boston espera el Gillette Stadium, un foro con 65.000 asientos alojado dentro de un entorno verde y moderno. Allí convivirán el fútbol con la historia y el futuro de Estados Unidos: desde la Freedom Trail hasta los campus de Harvard y MIT, y las callecitas con aire colonial.

La pelota rodará unos kilómetros más para llegar al MetLife Stadium, que se puede ubicar en Nueva York o Nueva Jersey, pero sin dudas está anclado en el corazón cultural del mundo occidental. Los 82.000 hinchas vibrarán tanto en la cancha como en la ciudad: Manhattan, Broadway, Central Park y sus museos icónicos.

En Filadelfia espera el Lincoln Financial Field, con espacio para 70.000 aficionados. El estadio es el emblema del distrito deportivo de una ciudad, que además ofrece la Campana de la Libertad, el Independence Hall y mercados históricos.

El punto más sureño del grupo se enclava en Dallas, Texas. Allí el monumental AT&T Stadium, con capacidad para 94.000 espectadores, áreas de entretenimiento, diseño futurista y una pantalla gigante. En las afueras del estadio, se encuentran galerías, distritos de arte y una gastronomía marcada por el espíritu del sur estadounidense.