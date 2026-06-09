Indonesia venció por 1-0 a Mozambique, en un amistoso internacional 2026

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El conjunto local se impuso por la mínima diferencia en un duelo de preparación disputado en el marco del calendario internacional; los detalles que hay que saber
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En una jornada de fútbol marcada por la intensidad, Indonesia logró un triunfo ajustado ante Mozambique por 1-0. El partido, disputado el 9 de junio de 2026 a las 10.00, tuvo lugar en el Gelora Bung Karno Stadium bajo el arbitraje de Muhammad Taqi.
El gol que definió el encuentro
El marcador se abrió rápidamente cuando, a los 12 minutos, Ole Romeny marcó el único gol del partido tras una precisa asistencia de Ragnar Oratmangoen. En cuanto a las propuestas tácticas, Indonesia saltó al campo con un esquema 3-4-3, mientras que Mozambique apostó por un 4-3-3 para intentar equilibrar las acciones.
Movimientos en los bancos y disciplina
El desarrollo del juego exigió variantes estratégicas constantes. Indonesia movió sus piezas promediando la segunda mitad: ingresaron Rayhan Hannan, Nathan Tjoe-A-On, Sandy Walsh y Beckham Putra para cerrar el resultado. Por su parte, el equipo visitante sufrió un contratiempo importante a los 56 minutos, cuando Manuel Nhanga Kambala debió ingresar en reemplazo de Keyns Sully Amido Abdala debido a una lesión.
Datos destacados del compromiso
La intensidad del duelo se vio reflejada en la cantidad de infracciones y el trabajo del árbitro en la gestión disciplinaria. Entre los sucesos destacados se encuentran:
- A los 59 minutos, Rizky Ridho, jugador de Indonesia, recibió una tarjeta amarilla tras una falta.
- Mozambique realizó múltiples modificaciones tácticas al inicio del segundo tiempo, buscando mayor frescura con el ingreso de hasta tres futbolistas tras el descanso.
- El triunfo del conjunto indonesio se sostuvo principalmente gracias a la solidez defensiva lograda tras el tanto inicial.
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