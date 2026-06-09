Indonesia venció por 1-0 a Mozambique, en un amistoso internacional 2026

En una jornada de fútbol marcada por la intensidad, Indonesia logró un triunfo ajustado ante Mozambique por 1-0. El partido, disputado el 9 de junio de 2026 a las 10.00, tuvo lugar en el Gelora Bung Karno Stadium bajo el arbitraje de Muhammad Taqi.

El gol que definió el encuentro

El marcador se abrió rápidamente cuando, a los 12 minutos, Ole Romeny marcó el único gol del partido tras una precisa asistencia de Ragnar Oratmangoen. En cuanto a las propuestas tácticas, Indonesia saltó al campo con un esquema 3-4-3, mientras que Mozambique apostó por un 4-3-3 para intentar equilibrar las acciones.

Movimientos en los bancos y disciplina

El desarrollo del juego exigió variantes estratégicas constantes. Indonesia movió sus piezas promediando la segunda mitad: ingresaron Rayhan Hannan, Nathan Tjoe-A-On, Sandy Walsh y Beckham Putra para cerrar el resultado. Por su parte, el equipo visitante sufrió un contratiempo importante a los 56 minutos, cuando Manuel Nhanga Kambala debió ingresar en reemplazo de Keyns Sully Amido Abdala debido a una lesión.

Datos destacados del compromiso

La intensidad del duelo se vio reflejada en la cantidad de infracciones y el trabajo del árbitro en la gestión disciplinaria. Entre los sucesos destacados se encuentran: