LA NACION

Indonesia venció por 1-0 a Mozambique, en un amistoso internacional 2026

El conjunto local se impuso por la mínima diferencia en un duelo de preparación disputado en el marco del calendario internacional; los detalles que hay que saber

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'

En una jornada de fútbol marcada por la intensidad, Indonesia logró un triunfo ajustado ante Mozambique por 1-0. El partido, disputado el 9 de junio de 2026 a las 10.00, tuvo lugar en el Gelora Bung Karno Stadium bajo el arbitraje de Muhammad Taqi.

El gol que definió el encuentro

El marcador se abrió rápidamente cuando, a los 12 minutos, Ole Romeny marcó el único gol del partido tras una precisa asistencia de Ragnar Oratmangoen. En cuanto a las propuestas tácticas, Indonesia saltó al campo con un esquema 3-4-3, mientras que Mozambique apostó por un 4-3-3 para intentar equilibrar las acciones.

Movimientos en los bancos y disciplina

El desarrollo del juego exigió variantes estratégicas constantes. Indonesia movió sus piezas promediando la segunda mitad: ingresaron Rayhan Hannan, Nathan Tjoe-A-On, Sandy Walsh y Beckham Putra para cerrar el resultado. Por su parte, el equipo visitante sufrió un contratiempo importante a los 56 minutos, cuando Manuel Nhanga Kambala debió ingresar en reemplazo de Keyns Sully Amido Abdala debido a una lesión.

Datos destacados del compromiso

La intensidad del duelo se vio reflejada en la cantidad de infracciones y el trabajo del árbitro en la gestión disciplinaria. Entre los sucesos destacados se encuentran:

  • A los 59 minutos, Rizky Ridho, jugador de Indonesia, recibió una tarjeta amarilla tras una falta.
  • Mozambique realizó múltiples modificaciones tácticas al inicio del segundo tiempo, buscando mayor frescura con el ingreso de hasta tres futbolistas tras el descanso.
  • El triunfo del conjunto indonesio se sostuvo principalmente gracias a la solidez defensiva lograda tras el tanto inicial.
LA NACION
Más leídas de Deportes
  1. Quién reemplaza a Balerdi: las alternativas de Scaloni para completar la lista de la selección argentina
    1

    Quién reemplaza a Balerdi: las alternativas de Scaloni para completar la lista de la selección argentina

  2. Roger Federer volverá a jugar en el US Open cinco años después de su retiro oficial del tenis
    2

    Roger Federer volverá a jugar en el US Open cinco años después de su retiro oficial del tenis

  3. Francia ganó con un hat-trick y golazo incluido de Olise para compensar todo lo que falló Mbappé
    3

    Francia ganó con un hat-trick y golazo incluido de Olise para compensar todo lo que falló Mbappé

  4. La lista definitiva de la selección: el reemplazante de Balerdi no será un zaguero y llegará desde afuera
    4

    La lista definitiva de la selección: el reemplazante de Balerdi no será un zaguero y llegará desde afuera