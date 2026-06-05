Indonesia venció por 3-0 a Omán, en un amistoso internacional

En un despliegue de superioridad futbolística, Indonesia derrotó a Omán por 3-0 en el encuentro disputado el 5 de junio de 2026 a las 10.05. El partido tuvo lugar en el Gelora Bung Karno Stadium y contó con el arbitraje de Muhammad Taqi.

El dominio de Indonesia

El conjunto local marcó el ritmo desde el inicio. A los 13 minutos, Justin Hubner marcó el primer gol tras asistencia de Nathan Tjoe-A-On. Poco después, a los 27 minutos, Ole Romeny amplió la ventaja. Ya en la segunda mitad, a los 56 minutos, Ragnar Oratmangoen sentenció el 3-0 definitivo. En cuanto a lo táctico, Indonesia saltó al campo con un esquema 3-4-3, mientras que Omán optó por un 4-4-2 que no logró contener los ataques rivales.

Disciplina y variantes

El encuentro fue friccionado por momentos, lo que derivó en amonestaciones para el equipo local. Beckham Putra vio la tarjeta amarilla a los 7 minutos, seguido por Nathan Tjoe-A-On a los 47 y Dony Pamungkas a los 73. Ambos cuerpos técnicos realizaron múltiples modificaciones en la segunda mitad para gestionar el desgaste, destacándose el ingreso de jugadores como Calvin Verdonk y Yakob Sayuri en el bando indonesio para mantener el control del resultado.

Balance del partido

Con este 3-0, Indonesia cerró una presentación sólida en el inicio de este ciclo de preparación. A pesar de los constantes intentos de refrescar el equipo por parte de ambos entrenadores, con una gran cantidad de sustituciones tácticas, el trámite del partido nunca estuvo en peligro para el dueño de casa, que mantuvo la valla invicta durante los 90 minutos.