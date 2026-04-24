Por dónde pasan Racing vs. Barracas Central y qué canal lo transmite en vivo

Este viernes se enfrentan Racing y Barracas Central, en la fecha 16 del Grupo B del Torneo Apertura 2026. Ambos equipos pelean por la clasificación a los octavos de final, por lo que necesitan sumar puntos en los últimos partidos para mantenerse en carrera. Juegan en el Cilindro de Avellaneda a partir de las 21.30, con arbitraje de Pablo Echavarría y televisación de TNT Sports. El minuto a minuto está en canchallena.com.

La Academia llega a este compromiso fuera de la zona de acceso a la próxima ronda. Está décima en su zona con 19 puntos al igual que Tigre, pero el Matador lo supera en la tabla de posiciones por mejor diferencia de gol (+4 contra +2). Viene de empatar 1 a 1 con Aldosivi, en Mar del Plata, por los tantos de Matías Zaracho -R- y Felipe Anso -A-, en un compromiso en el que fue expulsado Agustín García Basso.

Racing necesita recuperarse y volver al triunfo para meterse en zona de acceso a los octavos de final JUAN MABROMATA - AFP

El Guapo, por su parte, se mantiene en el séptimo lugar de la clasificación general del Grupo B con 20 puntos, misma cantidad que Gimnasia de La Plata pero con mejor diferencia (+1 contra -3 del Lobo). En la última jornada empató 0 a 0 con Belgrano como local y, con esto, llegó a los cuatro partidos sin perder entre el Apertura y la Copa Sudamericana (0 a 0 vs. Vasco da Gama, 2 a 1 vs. Estudiantes de Río Cuarto, 0 a 0 con Olimpia y, justamente, 0 a 0 con el Pirata).

En el último partido entre ambos, por el Torneo Clausura 2025, Barracas Central se quedó con la victoria por 1 a 0.

Racing y Barracas Central se enfrentan este viernes en el Cilindro de Avellaneda

Racing vs. Barracas Central: cómo ver online

El partido está programado para este viernes a las 21.30 en Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

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