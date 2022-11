La formación de la selección argentina vs. Polonia: las opciones de Scaloni

escuchar

La selección argentina encontró aire en el Mundial Qatar 2022, luego de su triunfo por 2 a 0 ante México, válido por la segunda fecha del grupo C y tras caer sorpresivamente en el debut por 2 a 1 ante Arabia Saudita, en el primer gran cimbronazo de resultado que mostró esta Copa del Mundo. Este miércoles se medirá con Polonia, para definir su suerte y saber si avanza o no a los octavos de final, partido clave porque la zona está abierta. Y también clave porque hoy la Argentina no tiene un equipo que salga de memoria, como en tiempos no tan lejanos. Entonces, el once que pondrá Lionel Scaloni ante los europeos no regala un panorama tan definido.

El entrenador nacido en Pujato, Santa Fe, llevará a cabo este martes la última práctica de cara al encuentro contra el conjunto que lidera en el campo el goleador de Barcelona, Robert Lewandowski.

En defensa, el DT tiene que definir si mantiene a Gonzalo Montiel (amonestado y reemplazado el sábado en el segundo tiempo por Nahuel Molina) en uno de los laterales o si en su lugar pone a otro futbolista. Mientras que en el mediocampo se analiza la posibilidad de que Enzo Fernández (figura en la victoria ante México) directamente ingrese como titular por Guido Rodríguez, a quien justamente sustituyó en ese partido. Los otros dos componentes de esa línea, Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister, mantendrían su lugar.

Gonzalo 'Cachete' Montiel jugó bien el primer tiempo ante México, luego fue reemplazado Aníbal Greco - La Nación

Una tercera posibilidad de cambio, menos probable, sería la inclusión del marcador central Cristian Romero para reforzar la zona en la que se mueve la estrella y capitánn del seleccionado de Polonia, Lewandowski.

De todos modos, esa variante tiene más chances de concretarse con el partido en curso, si Argentina necesita defender una ventaja en el marcador. Lo que suceda en el entrenamiento de este martes tampoco será definitivo ya que Scaloni, por ejemplo, puso a Leandro Paredes de titular en el ensayo previo a México y después se decidió por Guido Rodríguez.

Argentina (3, +1) debe ganarle a los europeos (4, +2) para asegurar su clasificación sin depender de otros resultados. El empate podría alcanzarle según el resultado de Arabia Saudita (3, -1) y México (1, -2). El partido de la selección albiceleste se disputará este miércoles en el Estadio 974 de Doha con arbitraje del neerlandés Danny Makkelie desde las 16.00, mismo horario en el que jugarán Arabia Saudita y México en el Icónico de Lusail.

Enzo Fernández hace méritos para meterse en el equipo titular; ante México metió un golazo Aníbal Greco - La Nación

Así, la probable formación de la Argentina de cara al último partido del grupo, sería: Emiliano Martínez; Montiel o Molina, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Marcos Acuña; De Paul, Guido Rodríguez o Enzo Fernández y Mac Allister; Ángel Di María, Lionel Messi y Lautaro Martínez.

LA NACION