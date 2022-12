La selección argentina con Lionel Messi ganó el Mundial de Qatar, minuto a minuto: festejos virales y regreso triunfal al país

escuchar

09.00 | Quién se quedó con los botines que utilizó Lionel Messi en la final del Mundial

Este domingo, después de que la selección argentina ganara el Mundial de Qatar, todos querían saber quién se quedaría con las prendas más preciadas del capitán de la albiceleste. Sobre esto le consultaron a Antonela Roccuzzo adentro del campo de juego, mientras sostenía los botines de su marido con su mano izquierda. “Quiero saber quién se lleva los botines de regalo”, se escucha en un video que compartió TyC Sports en Instagram. La influencer dejó en claro que ya tenían decidido de antemano dónde iría el calzado: “Van al museo”.

Antonela Roccuzzo comentó a dónde van los botines que usó Lionel Messi Captura

08.30 | La cena de los campeones

Argentina se convirtió en el nuevo campeón mundial, por tercera vez en su historia. Luego del triunfo ante Francia, el seleccionado albiceleste gozó de un merecido festejo. Los jugadores coronaron la noche con una cena que les recordó a su país. Papas fritas, huevos fritos y milanesas, y como centro de mesa, la Copa del Mundo.

Los jugadores de la selección argentina cenan con la Copa del Mundo en el centro de la mesa (Fuente: Instagram(@paulodybala)

08.00 | “Tantas veces lo soñé”: el conmovedor mensaje de Messi con la Copa del Mundo

Luego de recibir la Copa del Mundo, el Balón de Oro y de celebrar junto a sus compañeros, Lionel Messi posteó un sentido mensaje a través de sus redes sociales. “¡Campeones del mundo!”, introdujo el capitán de la selección y agregó: “Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer... Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros”.

Foto que compartió Lionel Messi en su cuenta personal de Instagram Instagram: leomessi

“Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos… Lo logramos Vamos Argentina Carajo! Nos estamos viendo muy pronto”, concluyó el capitán de la selección.

07.30| El vuelo con los jugadores ya partió de Qatar hacia Roma

La selección argentina regresa al país en vuelo AR1915 de Aerolíneas Argentinas, que partió desde el Hamad International Airport de Doha después de algunas postergaciones. La selección campeona del mundo hará escala en el aeropuerto de Fiumicino, en Roma, para cargar combustible. El arribo en el aeropuerto de Ezeiza estaba estipulado para las 19.15 del lunes, pero debido a la demoras, el aterrizaje podría darse en horas de la medianoche o ya madrugada del martes. Seguí el minuto a minuto del vuelo, en este link.

La selección argentina regresa al país tras ganar la Copa del Mundo en Qatar

07.00 | La selección argentina ganó la Copa del Mundo de Qatar

Este domingo 18 de diciembre quedó inmortalizado para siempre en la historia argentina tras el triunfo de la selección argentina ante Francia que lo consagró campeón del Mundial de Qatar 2022. Después de atravesar un partido complicado, que tuvo con el corazón en la boca a todos los hinchas de la albiceleste, el equipo capitaneado por Lionel Messi pudo alzar la copa.

Final de la copa del mundo Qatar 2022 Argentina vs Francia Argentina Campeón Lionel Messi Aníbal Greco - La Nación

LA NACION