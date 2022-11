La selección argentina, en vivo: cómo vive Lionel Messi y el equipo el día después del triunfo contra México

escuchar

10.50 | El mensaje de la selección argentina en Twitter

Este domingo la cuenta oficial de la selección argentina en Twitter mostró el entrenamiento de los jugadores en la Universidad de Qatar y compartió un mensaje esperanzador con todos sus seguidores. “Ya estamos pensando en lo que viene”, señalaron junto a un video que mostraba a los deportistas preparándose físicamente para el próximo partido, que será el miércoles contra Polonia. “Metidos y unidos”, describieron, llevando esperanza a los hinchas.

#SelecciónMayor ¡¿Qué desahogo, no?! 😅 💪🏽



#SelecciónMayor ¡¿Qué desahogo, no?! 😅 💪🏽

Bueno, por acá ya estamos pensando en lo que viene. Metidos y unidos.#TodosJuntos 🇦🇷

10.20 | Tras el último triunfo, la selección argentina entrena en Qatar

La selección se entrenó en la mañana de este domingo en la Universidad Nacional de Qatar. Lo que más llamó la atención fue la presencia de Lionel Messi y Rodrigo de Paul, que se sentaron a charlar distendidamente y observar a sus 13 compañeros que hacían activación física. Entre los jugadores que entrenaban estaba Enzo Fernández, la otra gran figura del triunfo contra México.

Entrenamiento del seleccionado argentino, tras la victoria ante Mexico, en la universidad de Qatar Lionel Messi Rodrigo De Paul Aníbal Greco - La Nación

09.45 | Enzo Fernández, íntimo: ¿qué le dijo Messi antes de su golazo?

En diálogo con los medios presentes, Enzo Fernández empezó con el relato de su alegría por el triunfo y por marcar un gol. A continuación, le preguntaron qué le había comentado Messi antes del tiro de esquina que terminó en el segundo tanto. “Me dijo que me acerque a jugar ahí en el córner”, contó en primera instancia. Luego, también expresó que el futbolista del PSG lo felicitó por su logro y que le dedicó unas palabras: “Después me dijo que me lo merecía. Le agradezco públicamente porque siempre se porta bien conmigo”.

Argentina vs México, estadio Lusail de Doha, Qatar Enzo Fernández celebra su gol Aníbal Greco - La Nación

09.30 | El posteo de Leo Messi tras el triunfo de Argentina en el Mundial: “Se viene otra final”

La selección argentina sacó adelante un complicado partido ante México y lo venció por 2-0. Con sus primeros tres puntos en el grupo C, la albiceleste recuperó la confianza y el terreno perdido de cara a lo que será una verdadera final ante Polonia, el puntero de la clasificación con 4 puntos. Como no podía ser de otra manera, Lionel Messi, el capitán del equipo, se cargó la responsabilidad al hombro y marcó el primer tanto del partido que sirvió para romper la monotonía en el resultado y, además, para liberar una carga emocional que tenían sus compañeros en un 0-0 opaco que reinó durante la primera etapa.

09.00 | Argentina le ganó a México y espera por Polonia: goles, jugadas y el resumen del partido

Tras un primer tiempo sin mucha situaciones, y mucha presión de México, la selección argentina se fue al descanso pensando en ganar. Y así salió a la segunda parte. En el segundo tiempo, Argentina comenzó con las mismas dificultades pero más adelantado en campo, con la intención de ganar confianza a través del pase y la historia cambió a partir del ingreso de Enzo. Al exRiver no le pesó el partido. Brindó una intensidad distinta en el mediocampo y el equipo se acomodó mejor, también renovado por los ingresos de Julián Álvarez y Nahuel Molina. Pequeños guiños que dieron paso a la liberación de las tensiones, a los 19 minutos, cuando Messi recibió una pelota a espalda de los mediocampistas, se puso de frente al arco y venció a Ochoa con un tiro esquinado y rasante. El estallido en Lusail fue total, el equipo se soltó y, sin llegar a jugar bien, mostró otra cara con un Enzo Fernández bien plantado para anticipar, tocar y generar acciones de ataque. Tras la apertura del marcador, Martino desarmó la línea de 5 defensores con la inclusión de un delantero y Scaloni contestó con la entrada de “Cuti” Romero para ganar solidez en el fondo. Sobre el final, en una jugada corta de tiro de esquina, Enzo pisó el área, amagó ante un rival y colocó un derechazo al palo lejano de Ochoa para convertirse en uno de los héroes de la noche junto al capitán.

Enzo Fernández celebra tras anotar el segundo gol de Argentina en la victoria 2-0 ante México en el partido por el Grupo C del Mundial, el sábado 26 de noviembre de 2022, en Lusail, Qatar. (AP Foto/Pavel Golovkin)

