Marruecos empató 1-1 con Noruega en un amistoso internacional

Marruecos y Noruega igualaron 1-1 en el Sports Illustrated Stadium durante la jornada del 7 de junio de 2026. El partido, que comenzó a las 16.03, fue dirigido por el árbitro Pierre-Luc Lauzière y se desarrolló con gran intensidad en el trámite general.

Desarrollo del encuentro y goles

El marcador se abrió rápidamente a los 8 minutos, cuando Brahim, Díaz marcó el gol para Marruecos tras la asistencia de Abde, Ezzalzouli. Con el correr de los minutos, Noruega logró reponerse y alcanzó la igualdad a los 75 minutos, gracias a un tanto de Martin, Ødegaard, quien conectó tras una asistencia de Oscar, Bobb. En cuanto a las alineaciones, el conjunto local optó por un esquema 4-2-3-1, mientras que la visita planteó un 4-3-3.

Estadísticas y disciplina

El dominio de la pelota estuvo repartido, con una leve superioridad de Noruega que alcanzó el 53,6% de posesión frente al 46,4% de Marruecos. A pesar de tener menos tiempo el balón, el equipo local fue más incisivo, registrando 13 tiros totales y 5 remates a puerta. Por su parte, la visita intentó romper el empate con insistencia desde los costados, acumulando un total de 11 corners contra solo 3 de su rival. En el apartado disciplinario, Julian, Ryerson vio la tarjeta amarilla en la primera parte, mientras que Bilal, El Khannouss fue amonestado sobre el final del complemento.

Gestión de planteles

El partido estuvo marcado por una cantidad inusual de sustituciones, especialmente en el lado de Marruecos, donde el cuerpo técnico debió realizar cambios tempranos por las lesiones de Noussair, Mazraoui, Abde, Ezzalzouli y Ayyoub, Bouaddi. Noruega, por su parte, aprovechó el tramo final del segundo tiempo para rotar a gran parte de su equipo, incluyendo el ingreso de Patrick, Berg, Jørgen, Strand Larsen y Egil, Selvik, buscando refrescar las piernas en el cierre de este amistoso internacional.