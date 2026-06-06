LA NACION

Panama empató 1-1 con Bosnia and Herzegovina, en un amistoso internacional 2026

Repartieron puntos en un encuentro de preparación desarrollado en la jornada 1 del calendario internacional; los detalles que hay que saber

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'

El partido se llevó a cabo el 6 de junio de 2026 a las 16.02 en el Energizer Park, contando con el arbitraje de Luis Enrique Santander Aguirre. En un duelo disputado, Panama y Bosnia and Herzegovina igualaron 1-1 en una jornada que sirvió de prueba para ambos seleccionados.

Las emociones en los arcos

El marcador se abrió a los 23 minutos, cuando Nikola Katic marcó el gol para Bosnia and Herzegovina tras una asistencia de Amar Dedic. Sin embargo, antes de finalizar la primera etapa, a los 49 minutos, Jiovany Ramos selló la igualdad definitiva para el conjunto local. En cuanto a las propuestas tácticas, los equipos mostraron sistemas contrastantes: Panama se paró con un 5-4-1, mientras que Bosnia and Herzegovina optó por un 4-2-3-1.

Movimientos estratégicos

Ante la paridad en el resultado, los cuerpos técnicos aprovecharon para realizar numerosas modificaciones buscando frescura en el campo de juego:

  • En Panama, el entrenador movió el banco en el complemento con los ingresos de José Fajardo, Víctor Griffith, Azarías Londoño, Ismael Díaz, Fidel Escobar y Éric Davis.
  • Por el lado de Bosnia and Herzegovina, se destacó el ingreso masivo de jugadores en el segundo tiempo, incluyendo a Armin Gigovic, Amir Hadziahmetovic, Nidal Celik, Amar Memic, Samed Bazdar, Dzenis Burnic, Arjan Malic, Nihad Mujakic, Ermin Mahmic y Dennis Hadzikadunic.

Disciplina y cierre

El encuentro transcurrió con intensidad, destacándose la amonestación recibida por Ismael Díaz a los 67 minutos por una infracción. Pese a los intentos de ambos conjuntos por romper la igualdad, el 1-1 se mantuvo hasta el pitazo final, dejando un saldo equilibrado en el amistoso disputado en el Energizer Park.

LA NACION
Más leídas de Deportes
  1. Por dónde pasan Argentina vs. Honduras, por el primer amistoso antes del Mundial 2026
    1

    Por dónde pasan Argentina vs. Honduras, por el primer amistoso antes del Mundial 2026

  2. Francia aparece con un poderío casi inalcanzable: Deschamps, Mbappé y una generación que trasciende las épocas
    2

    Mundial 2026: Francia es un candidato natural a ganar la Copa con la experiencia de Deschamps y la magia de Mbappé

  3. El plan para devolverle la ilusión a Brasil: “No tenemos un Pelé, un Romario o un Ronaldo, pero tenemos…”
    3

    El plan de Ancelotti para devolverle la ilusión del Hexa a Brasil: “No tenemos un Pelé, un Romario o un Ronaldo, pero tenemos…”

  4. CASI-SIC, "una sensación muy linda de vivir": entretelones de un clásico que se lleva en la piel
    4

    CASI - SIC: cómo se vive el choque más esperado, las claves y el valor de una semana distinta a todas