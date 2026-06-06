Panama empató 1-1 con Bosnia and Herzegovina, en un amistoso internacional 2026

El partido se llevó a cabo el 6 de junio de 2026 a las 16.02 en el Energizer Park, contando con el arbitraje de Luis Enrique Santander Aguirre. En un duelo disputado, Panama y Bosnia and Herzegovina igualaron 1-1 en una jornada que sirvió de prueba para ambos seleccionados.

Las emociones en los arcos

El marcador se abrió a los 23 minutos, cuando Nikola Katic marcó el gol para Bosnia and Herzegovina tras una asistencia de Amar Dedic. Sin embargo, antes de finalizar la primera etapa, a los 49 minutos, Jiovany Ramos selló la igualdad definitiva para el conjunto local. En cuanto a las propuestas tácticas, los equipos mostraron sistemas contrastantes: Panama se paró con un 5-4-1, mientras que Bosnia and Herzegovina optó por un 4-2-3-1.

Movimientos estratégicos

Ante la paridad en el resultado, los cuerpos técnicos aprovecharon para realizar numerosas modificaciones buscando frescura en el campo de juego:

En Panama , el entrenador movió el banco en el complemento con los ingresos de José Fajardo , Víctor Griffith , Azarías Londoño , Ismael Díaz , Fidel Escobar y Éric Davis .

, el entrenador movió el banco en el complemento con los ingresos de , , , , y . Por el lado de Bosnia and Herzegovina, se destacó el ingreso masivo de jugadores en el segundo tiempo, incluyendo a Armin Gigovic, Amir Hadziahmetovic, Nidal Celik, Amar Memic, Samed Bazdar, Dzenis Burnic, Arjan Malic, Nihad Mujakic, Ermin Mahmic y Dennis Hadzikadunic.

Disciplina y cierre

El encuentro transcurrió con intensidad, destacándose la amonestación recibida por Ismael Díaz a los 67 minutos por una infracción. Pese a los intentos de ambos conjuntos por romper la igualdad, el 1-1 se mantuvo hasta el pitazo final, dejando un saldo equilibrado en el amistoso disputado en el Energizer Park.