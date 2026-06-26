Paraguay empató 0-0 con Australia, por el Mundial 2026

El enfrentamiento entre Paraguay y Australia se llevó a cabo el 25 de junio de 2026 a las 23.00 en el San Francisco Bay Area Stadium. El encuentro, correspondiente a la jornada 3, fue dirigido por el árbitro Clément Turpin y finalizó con un empate 0-0 que mantuvo la paridad durante todo el desarrollo del juego.

El planteo táctico y las variantes

Ambos equipos presentaron estructuras sólidas desde el inicio: Paraguay se desplegó con un esquema 532, mientras que Australia optó por un 3421. Ante la falta de contundencia, los entrenadores buscaron soluciones en el banco de suplentes. Por el lado de Paraguay, se destacaron las modificaciones tácticas de Mauricio Magalhães Prado por Alexandro Maidana al inicio del complemento, y el ingreso obligado de José Canale por Omar Alderete tras una lesión a los 84 minutos. En Australia, Ajdin Hrustic saltó al campo a los 58 minutos en lugar de Cristian Volpato, buscando mayor peso ofensivo.

Análisis estadístico del encuentro

El dominio de la posesión fue favorable para Australia, que registró un 55,9% contra el 44,1% de Paraguay. En cuanto a la vocación ofensiva, Australia logró inquietar más al arco rival con 12 tiros totales y 5 remates a puerta, frente a los 7 tiros y apenas 2 intentos directos de Paraguay. La disparidad también se reflejó en los tiros de esquina, donde Australia ejecutó 3 contra 1 de Paraguay.

Disciplinarios y cierre del juego

El rigor defensivo fue una constante, derivando en amonestaciones clave que condicionaron el trámite. Jackson Irvine, de Australia, recibió la tarjeta amarilla a los 45 minutos, mientras que Diego Gómez, de Paraguay, fue amonestado a los 76 minutos por una infracción. Pese a los intentos de ambos conjuntos por romper el cero, el resultado final de 0-0 no se movió, reflejando la solidez de ambas defensas durante los noventa minutos de juego en California.