Paraguay empató 0-0 con Australia, por el Mundial 2026

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Se midieron en un duelo donde repartieron puntos en la jornada 3 del certamen de la Copa Mundial; los detalles que hay que saber
- 1 minuto de lectura'
El enfrentamiento entre Paraguay y Australia se llevó a cabo el 25 de junio de 2026 a las 23.00 en el San Francisco Bay Area Stadium. El encuentro, correspondiente a la jornada 3, fue dirigido por el árbitro Clément Turpin y finalizó con un empate 0-0 que mantuvo la paridad durante todo el desarrollo del juego.
El planteo táctico y las variantes
Ambos equipos presentaron estructuras sólidas desde el inicio: Paraguay se desplegó con un esquema 532, mientras que Australia optó por un 3421. Ante la falta de contundencia, los entrenadores buscaron soluciones en el banco de suplentes. Por el lado de Paraguay, se destacaron las modificaciones tácticas de Mauricio Magalhães Prado por Alexandro Maidana al inicio del complemento, y el ingreso obligado de José Canale por Omar Alderete tras una lesión a los 84 minutos. En Australia, Ajdin Hrustic saltó al campo a los 58 minutos en lugar de Cristian Volpato, buscando mayor peso ofensivo.
Análisis estadístico del encuentro
El dominio de la posesión fue favorable para Australia, que registró un 55,9% contra el 44,1% de Paraguay. En cuanto a la vocación ofensiva, Australia logró inquietar más al arco rival con 12 tiros totales y 5 remates a puerta, frente a los 7 tiros y apenas 2 intentos directos de Paraguay. La disparidad también se reflejó en los tiros de esquina, donde Australia ejecutó 3 contra 1 de Paraguay.
Disciplinarios y cierre del juego
El rigor defensivo fue una constante, derivando en amonestaciones clave que condicionaron el trámite. Jackson Irvine, de Australia, recibió la tarjeta amarilla a los 45 minutos, mientras que Diego Gómez, de Paraguay, fue amonestado a los 76 minutos por una infracción. Pese a los intentos de ambos conjuntos por romper el cero, el resultado final de 0-0 no se movió, reflejando la solidez de ambas defensas durante los noventa minutos de juego en California.
Otras noticias de Mundial 2026
Sorpresa en Los Angeles. Turquía se despidió a lo grande y les amargó la fiesta a los suplentes de Estados Unidos
Alfaro hace las cuentas. Paraguay se aferró al empate, un resultado que lo dejó en una posición expectante para clasificarse
Al detalle. Posiciones del Grupo D del Mundial 2026: así quedó la tabla, con las clasificaciones de Estados Unidos y Australia
- 1
Cuándo termina el Mundial 2026: la final y todas las fechas clave
- 2
Partidos de hoy del Mundial 2026, jueves 25 de junio: horario y por dónde ver en vivo online
- 3
Los invisibles de México 86 revelan la intimidad de una gesta eterna
- 4
Messi, el “retiro” en la MLS que lo hace brillar en el Mundial y lo transformó en el argentino más popular de EE.UU.