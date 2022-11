Partidos de hoy del Mundial 2022: la agenda de horarios y TV del miércoles 30 de noviembre

DOHA.- El Mundial Qatar 2022 sigue su marcha y entra en momentos clave. En su día número 11 de competencia, la agenda de la Copa del Mundo tiene hoy acción en dos turnos, mientras el certamen ingresa en su recta final para definir los clasificados a octavos de final de cada zona. Un día a puro fútbol. Y de tensión. Desde las 12:00 (hora argentina), Australia enfrenta a Dinamarca, por el grupo D, en el estadio Al Janoub Stadium; al mismo tiempo, Túnez juega contra Francia, para cerrar el grupo; después, chocan Polonia y Argentina, desde las 16:00, en Stadium 974, mientras que Arabia Saudí y México lo hacen en Lusail Iconic Stadium, para dar por finalizada su zona.

La agenda del fútbol en la TV el miércoles 30 de noviembre

• 12:00 Australia vs. Dinamarca (TVP, DSports)

• 12:00 Túnez vs. Francia (TyC Sports, DSports)

• 16:00 Polonia vs. Argentina (TVP, TyC Sports, DSports)

• 16:00 Arabia Saudí vs. México (TyC Sports 2, DSports)



Cómo ver la Copa del Mundo Qatar 2022: la TV del Mundial

DSports televisa todos los partidos, mientras que TyC Sports y la TV Pública se reparten los encuentros en partes iguales. Además, la Copa del Mundo se puede seguir online en plataformas digitales como Flow (requiere ser cliente del cableoperador y ofrece tanto la señal de TyC Sports como la TV Pública), DGO (requiere ser cliente del sistema y cuenta con las tres opciones), y TyC Sports Play, el streaming de la señal deportiva.

Todos los días hay fútbol en turnos desde la mañana hasta la tarde de nuestro país. Los turnos son a las 7, las 10, las 13 y las 16.

Por otro lado, LA NACION ofrece una cobertura en vivo, minuto a minuto, de todo lo que sucede en Qatar 2022. Con liveblogs de los 64 partidos , imágenes desde Doha, crónicas de nuestros enviados especiales y entrevistas.

LA NACION