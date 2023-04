Mundial Sub 20: Alejandro Garnacho, cada vez más lejos de poder jugar el torneo en Argentina

escuchar

Minutos después del empate 2-2 entre Manchester United y Tottenham, por la 33a fecha de la Premier League, Erik Ten Hag, el entrenador del United, habló sobre la situación de Alejandro Garnacho, pretendido por la selección argentina para que participe en el Mundial Sub 20, que se disputará desde el 20 de mayo próximo en nuestro país.

Pero las chances de que Garnacho pueda estar presente en esa cita empiezan a desvanecerse, más allá de la voluntad del jugador. El propio entrenador de Manchester United anunció que no está dispuesto a ceder al jugador, más allá de que el Mundial Sub 20 no es una competencia obligatoria en el calendario de la FIFA.

"LA VERDAD QUE NO LO VEO" Ten Hag se refirió a la convocatoria de Garnacho para el Mundial Sub-20 y no dio buenas noticias.



Ten Hag fue consultado sobre Garnacho en la conferencia de prensa después del empate. Primero, habló sobre su condición física, ya que el juvenil argentino recién se recupera de una lesión. “Va a volver a entrenarse mañana (este viernes) parcialmente, y veremos cuándo estará disponible para entrenar de manera normal, y cuándo podrá volver a jugar partidos”. Poco después se lo consultó sobre el permiso mundialista. Y fue categórico: “No, la verdad que no lo veo”.

Garnacho ya había dejado en claro su posición. El habilidoso jugador quiere disputar el Mundial Sub 20 para la selección argentina y realizó gestiones que su club acceda. Tuvo además una charla con el propio Ten Hag para intentar convencerlo, pero el entrenador neerlandés no está dispuesto a ceder en su decisión.

Garnacho sufrió un esguince del ligamento del tobillo derecho hace un mes y medio, en el empate sin goles entre Manchester United y Southampton. Esa lesión lo marginó de los dos encuentros amistosos que la selección dirigida por Lionel Scaloni disputó en nuestro país ante Panamá y Curazao, y que hubieran sido los primeros cotejo de Garnacho en suelo argentino.

Alejandro Garnacho, en el momento que sufrió la lesión en el tobillo, en un choque con Kyle Walker-Peters, jugador de Southampton el 12 de marzo pasado Matthew Peters - Manchester United

El delantero nacido en España y de madre argentina está en el tramo final de la recuperación, cerca de volver a las canchas, y Ten hag considera que puede tenerlo en cuenta en un tramo vital de la temporada, porque Manchester United está cuarto en la tabla de la Premier League, y si bien está lejos de ser campeón, sí pelea por un lugar en la próxima Champions League, para lo cual debe terminar entre los cuatro primeros, y además se clasificó a la final de la FA Cup que definirá en el clásico ante Manchester City el 3 de junio próximo, en Wembley, en medio del Mundial Sub 20.

El entrenador del seleccionado argentino, Javier Mascherano, viajó a Europa para realizar personalmente las gestiones ante los clubes más reticentes a ceder sus jugadores. Pero, además de esta negativa de Manchester United, el Real Madrid ya informó que no cederá a ningun jugador, y aquí era donde el DT esperaba contar con Nico Paz. Así las cosas, la Albiceleste podría afrontar la cita máxima sin el juvenil del Merengue.

Javier Mascherano volvió a ser entrenador de la Sub 20 argentina JOAQUIN SARMIENTO - AFP

Tras quedarse fuera de los amistosos ante Panamá y Curazao, en el marco de los festejos por la coronación en Qatar, Garbacho usó las redes sociales para expresarse y comentó: “Estoy decepcionado de perder también la oportunidad de estar con mis compañeros de equipo de la Selección Argentina en lo que habría sido un gran momento de orgullo para mí y mi familia”.

Las alarmas están encendidas, porque mientras negocia por el delantero de Manchester United, Argentina mira de reojo que no se plieguen a estas negativas otros clubes de Europa. Sucede que dentro de la nómina de la selección juvenil argentina aparecen los nombres de Matías Soulé (Juventus) y Máximo Perrone (Manchester City), Facundo Buonanotte (Brighton), Mateo Tanlongo (Sporting Lisboa), Román Vega (Barcelona), Luka Romero (Lazio) y Valentín Carboni (Inter).

