Así está el cuadro femenino de semifinales del Masters 1000 de Roma 2026

Se disputaron los primeros dos partidos de los cuartos de final del torneo femenino del Masters 1000 de Roma 2026 y, de esta manera, se definieron las dos primeras semifinalistas: Sorana Cirstea y Coco Gauff. Ambas se verán las caras el jueves y la ganadora se instalará en la pelea por el título. Este miércoles se jugarán los dos encuentros restantes de la ronda de las ocho mejores: Jessica Pegula vs. Iga Swiatek y Elina Svitolina vs. Elena Rybakina.

La primera en acceder a la penúltima instancia del certamen que se disputa en el Foro Itálico fue la rumana Cirstea (27° del ranking WTA), quien dejó en el camino a la letona Jelena Ostapenko (36°) por 6-1 y 7-6 (0). A sus 36 años, nunca ganó un Masters 1000, ya que su mejor resultado fue el subcampeonato conseguido en Canadá 2013. En su vitrina, sin embargo, acumula cuatro trofeos de la categoría WTA 250: Taskent 2008, Estambul 2021, Cleveland 2025 y Cluj-Napoca 2026.

La rumana Sorana Cirstea sueña con ganar el primer Masters 1000 de su carrera a los 36 años TIZIANA FABI - AFP

Luego llegó el turno de la estadounidense Gauff (4°), quien derrotó a la rusa Mirra Andreeva (7°) por 4-6, 6-2 y 6-4, para mantener su invicto ante la joven entrenada por Concepción ‘Conchita’ Martínez. Quiere tomarse revancha de la final perdida en 2025 frente a la local Jasmine Paolini, quien la venció por 6-4 y 6-2. De consagrarse, ganará su tercer Masters 1000 tras lo hecho en Cincinnati 2023 y Pekín 2024.

Las dos semifinalistas restantes se definirán este miércoles luego de los últimos dos encuentros de cuartos de final. En el primero, a partir de las 8, la norteamericana Pegula (5°) se enfrenta a la polaca Swiatek (4°), en un mano a mano parejo que tiene a Iga como dominadora. Luego, desde las 14, la ucraniana Svitolina (10°) juega contra la kazaja Rybakina (2°), en un enfrentamiento que tiene a la asiática arriba en el historial.

Pegula vs. Swiatek, un duelo de alto vuelo que se llevará a cabo este miércoles en el Foro Itálico Fernando Llano - AP

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Cómo ver online el Masters 1000 de Roma 2026

El Masters 1000 de Roma 2026 se extiende hasta el domingo 17 de mayo en el Foro Itálico. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

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Máximas ganadoras del Masters 1000 de Roma