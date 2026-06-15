Suecia venció por 5-1 a Túnez, por el Mundial

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Se midieron en un duelo donde el local se impuso con autoridad en la jornada 1 del certamen de la Copa Mundial; los detalles que hay que saber
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El encuentro se disputó el 14 de junio de 2026 a las 23.00 en el Estadio Monterrey, bajo el arbitraje de Yael Falcón Pérez. Suecia dominó las acciones de principio a fin frente a un Túnez que nunca logró acomodarse al ritmo impuesto por el conjunto europeo.
Goleada y contundencia
El marcador comenzó a moverse temprano: a los 7 minutos, Yasin Ayari marcó el primer gol tras asistencia de Lucas Bergvall. Posteriormente, Alexander Isak amplió la ventaja a los 30 minutos con asistencia de Viktor Gyökeres. Antes del descanso, Omar Rekik descontó para el equipo africano a los 43 minutos tras asistencia de Hannibal Mejbri. En el complemento, Viktor Gyökeres (59'), Mattias Svanberg (84') y nuevamente Yasin Ayari (96') sellaron el 5-1 definitivo. Ambos técnicos plantearon propuestas tácticas contrastantes, con un esquema 3-1-4-2 para el local frente al 5-3-2 de la visita.
Cambios y disciplina
El trámite del partido estuvo marcado por la alta intensidad. En cuanto a la disciplina, Rani Khedira recibió una tarjeta amarilla a los 53 minutos por una infracción. Por parte de Suecia, se destacaron las sustituciones tácticas: a los 84 minutos, ingresó Mattias Svanberg en lugar de Jesper Karlström, movimiento que resultó clave para ampliar el marcador sobre el cierre.
Análisis estadístico
A pesar de que Túnez registró una posesión del 50,9% contra el 49,1% de Suecia, la contundencia ofensiva del ganador marcó la diferencia real en el campo. Los datos finales reflejan esta disparidad:
- Suecia alcanzó los 13 tiros totales, con 7 remates a puerta.
- Túnez apenas logró 6 tiros totales, concretando solo 2 remates al arco.
- El equipo local dispuso de 4 corners, mientras que la visita generó 2.
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