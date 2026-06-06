Suiza empató 1-1 con Australia, en un amistoso internacional

El encuentro se disputó el 6 de junio de 2026 a las 16.00 en el Snapdragon Stadium, con el arbitraje de Ekaterina Koroleva. En un compromiso disputado bajo un clima de preparación, ambos seleccionados buscaron imponer su ritmo desde el inicio.

Desarrollo del marcador y planteos tácticos

El primer golpe lo dio el conjunto local: a los 14 minutos, Dan, Ndoye marcó el primer gol tras asistencia de Granit, Xhaka. Por su parte, la igualdad definitiva para los visitantes llegó a los 56 minutos, cuando Tete, Yengi convirtió tras una asistencia de Connor, Metcalfe. Desde el plano táctico, Suiza saltó al campo con un esquema 442, mientras que Australia apostó por un 3421, lo que generó un duelo de estilos que se mantuvo equilibrado durante gran parte de los 90 minutos.

Análisis estadístico del duelo

El partido dejó números interesantes que explican el resultado final. A pesar de tener el 63% de posesión, Suiza no logró capitalizar su dominio territorial con mayor eficacia. El equipo local ejecutó un total de 9 tiros, aunque solo 3 fueron a portería, frente a los 5 tiros totales y 2 al arco que registró Australia. La paridad también se vio reflejada en la intención ofensiva, con 7 corners para los suizos contra 2 de los oceánicos.

Disciplina y rotación

El juego físico estuvo presente y se vio reflejado en el registro de tarjetas. Por el lado local, fueron amonestados Manuel, Akanji, Granit, Xhaka y Noah, Okafor, mientras que en la visita vieron la amarilla Tete, Yengi y Nestory, Irankunda, este último por reclamos. Asimismo, el encuentro estuvo marcado por una amplia rotación de jugadores en la segunda parte, donde ambos entrenadores aprovecharon el carácter amistoso del choque para probar variantes tácticas masivas cerca de los 71 minutos de juego.