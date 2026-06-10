Venezuela venció por 2-0 a Irak, en un amistoso internacional 2026

El encuentro se disputó el 9 de junio de 2026 a las 22.06 en el SeatGeek Stadium, con el arbitraje de Filip Dujic. En un compromiso que mostró a una Venezuela efectiva, el seleccionado visitante logró quedarse con el triunfo ante Irak.

Las claves del triunfo venezolano

La victoria se gestó temprano y se consolidó al inicio del complemento. A los 17 minutos, Cristian Cásseres marcó el primer gol tras asistencia de Telasco Segovia. Ya en la segunda mitad, a los 46 minutos, Jesús Ramírez anotó el 2-0 definitivo, nuevamente con participación de Cristian Cásseres en la asistencia. En cuanto a las formaciones, Irak presentó un esquema 4-3-3 mientras que Venezuela optó por un 4-2-3-1 que resultó determinante para controlar los espacios.

Disciplina y cambios tácticos

El partido fue físicamente exigente, lo que se reflejó en una alta cantidad de amonestados y cambios. Por el lado de Irak, se produjo una tarjeta roja directa a Ali Yousif Hashim Najatee a los 71 minutos por conducta violenta, lo que condicionó el tramo final del encuentro. Durante el desarrollo, ambos estrategas movieron el banco de forma masiva para probar variantes tácticas, destacándose el ingreso de figuras como Yangel Herrera en el conjunto venezolano a los 64 minutos en reemplazo de Telasco Segovia.

Resumen estadístico del encuentro

Además de la expulsión mencionada en el bando local, el partido contó con varias amonestaciones que marcaron el ritmo del juego:

Por Venezuela , fueron amonestados Dani Pereira (11'), Gleiker Mendoza (52'), Cristian Cásseres (79') y Yangel Herrera (87').

, fueron amonestados (11'), (52'), (79') y (87'). Por Irak, además de la roja, recibió una tarjeta amarilla Ahmed Ihab Ahmed a los 40 minutos por una infracción.

A pesar de las múltiples modificaciones realizadas por el entrenador iraquí al inicio del segundo tiempo, el equipo no logró vulnerar el arco venezolano, consolidando la superioridad táctica de los visitantes en este amistoso.