Argentina vs. Venezuela: la linda jugada del gol de Giovani Lo Celso

El amistoso que la selección argentina encaró frente a Venezuela no tuvo la presencia de Lionel Messi, pero el combinado dirigido por Lionel Scaloni se acostumbró a jugar sin el 10. Lo confirmó el juego del equipo, fluyendo este viernes en cada metro del campo del Hard Rock Stadium, de Miami. El campeón del mundo ganó por 1-0 gracias a un tanto de Giovani Lo Celso.

Pudo abrir antes el tanteador por las múltiples chances que generó con los delanteros y los volantes; también pudo empezar debajo en el marcador por un gol que insólitamente se perdió el seleccionado entrenado por Oswaldo Vizcarrondo. Pero a los 31 minutos la selección albiceleste toqueteó cerca del área grande y consiguió el primer gol.

Lautaro Martínez intentó pivotar, pero la jugada se ensució por un corte inconcluso de Cristian Cásseres. El rebote le quedó a Julián Alvarez en la medialuna y el atacante tocó de primera para el Toro. Éste controló y, tras ver a la izquierda a Lo Celso, le cedió el balón con la parte externa del pie derecho. El hombre de Betis paró la pelota y enseguida abrió la pierna zurda para dirigirla al primer palo. La mano derecha de José Contreras no logró detener el remate y el balón se metió al arco.

31' ⏱ ¡GOOL ARGENTINO! ⚽ Lo Celso



ARG 1-0 VEN



Mirá #ArgentinaXTelefe en YouTube y https://t.co/NeLLkP0nNn con @giraltpablo y Juan Pablo Varsky 🇦🇷 pic.twitter.com/FzTsD831Mg — telefe (@telefe) October 11, 2025

Fue el cuarto tanto del rosarino con la camiseta celeste y blanca. Tuvo lugar justo después de un llamado de atención que había recibido la última línea argentina: Gleiker Mendoza ingresó al área, desbordó a Marcos Senesi y sacó un fuerte centro al segundo palo que conectó de cabeza Alejandro Marqués, que se perdió de forma increíble el 1-0.

Fue la excepción en un primer tiempo en el que la Argentina generó bastante peligro. Primero, con los pases largos desprendidos de la excelsa pegada de Leandro Paredes para Nicolás Tagliafico y, luego, Nahuel Molina. Los dos laterales fueron verticales sin la pelota, centraron y propiciaron chances.

El delantero de Inter estuvo a punto de ponerle el broche a un pase de cabeza del defensor de Olympique Lyonnais, pero su bombazo de primera y de zurda fue desviado con una espectacular atajada del Contreras a los cinco minutos. Luego, el propio Lo Celso no alcanzó a definir con precisión una jugada similar, por la derecha.

¡LO TUVO NICO PAZ! El remate del mediocampista de la Selección Argentina dio en el palo. pic.twitter.com/Ai4DG5vbDx — TyC Sports (@TyCSports) October 11, 2025

Nicolás Paz, uno de los que más quiere ver Lionel Scaloni, tuvo su oportunidad a los 17. Con la derecha, su pierna menos hábil, y de media distancia estuvo a punto de firmar un golazo tras una jugada colectiva que lo encontró frontal al arco. Exigió contra el palo izquierdo al arquero, que manoteó la pelota e hizo que pegara en el poste.

Muy activo estuvo Lautaro Martínez, que en una acción individual espectacular tuvo la oportunidad de estirar la ventaja, pero no lo consiguió. Controló un pase filtrado de Senesi y no tuvo problemas en resolver ante el levantamiento de la pelota: de aire, orientó el avance por el costado de la marca de Nahuel Ferraresi y ya en el área dejó también en el camino a Teo Quintero en su cierre y a Telasco Segovia en su retroceso, pero quedó algo incómodo y su derechazo fue rechazado por las piernas de Contreras.

¡TRIPLE CHANCE PARA EL TORO!



A los 85', Lautaro tuvo claras ocasiones para para poner el 2-0, pero se encontró con la respuesta del arquero. pic.twitter.com/ur81fVCzYC — TyC Sports (@TyCSports) October 11, 2025

No fue la jornada del Toro. En el segundo tiempo volvió a protagonizar las ocasiones más peligrosas del equipo. Primero, mediante una volea de derecha en el área, hizo volar al guardameta vinotinto, que sacó el balón a un costado y ratificó su condición de figura del seleccionado que no logró ingresar al repechaje del Mundial y transita un recambio generacional. Y, a falta de cinco minutos, el 9 se topó con dos atajadas en un segundo: Nicolás González le bajó la pelota y Martínez la empujó de derecha y luego tomó de zurda el rebote. Ambas atajadas fueron sobre la línea. Pudo ser goleada argentina: Contreras lo impidió.

La selección ganó su primera prueba de esta ventana FIFA. Venció por 1-0, pero el resultado fue mentiroso. El martes concluirá la excursión en Estados Unidos enfrentándose con Puerto Rico en el estadio de Inter Miami, donde se espera que entonces sí esté Messi.