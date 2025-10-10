Argentina vs. Venezuela, en vivo: cómo ver online el amistoso internacional

Argentina y Venezuela juegan este viernes el primero de los dos amistosos previstos para cada uno por la fecha FIFA de octubre y dan rienda suelta al juego en Miami, Estados Unidos, desde las 21 (horario argentino). El equipo albiceleste, que afrontará el encuentro con una base conocida y otros nombres relativamente nuevos, utiliza estos compromisos como vidriera y para que los futbolistas que habitualmente no juegan tanto se puedan ganar un lugar en la lista definitiva del Mundial 2026 que tendrá lugar a mediados del año que viene. Se puede ver en vivo por televisión en TyC Sports y Telefé o seguir minuto a minuto en canchallena.com.

La última vez que la Argentina y Venezuela se enfrentaron fue el 4 de septiembre, por la penúltima fecha de las Eliminatorias, con triunfo del local por 3 a 0 con un doblete de Lionel Messi y otro gol de Lautaro Martínez.

Lionel Scaloni ya avisó que quedan pocos lugares que se puedan pelear en la lista de convocados al Mundial 2026 LUIS ROBAYO� - AFP�

En este sentido la albiceleste presentaría una formación "alternativa" e incluso a pocas horas del partido con la Vinotinto se rumorea que Lionel Messi directamente podría ser desafectado para irse a jugar con Inter Miami este sábado.

Argentina vs. Venezuela: cómo ver online

El encuentro se disputa este viernes en Miami, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y Telefé, como así también por streaming por intermedio de las plataformas TyC Sports Play y Mitelefe.com. Por su parte, quienes cuenten con Flow, DGO o Telecentro Play pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere tener una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Giovani Lo Celso sería titular este viernes ante Venezuela, en el mediocampo argentino BUDA MENDES� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Venezuela, por su parte, recibió recientemente el duro revés de quedarse afuera de la cita ecuménica, situación que derivó en la eyección del cargo de DT de Fernando Batista. Sin lugar en el repechaje para pelear por un boleto para ser mundialista por primera vez en su historia, la selección venezolana inicia un proceso de recambio con Oswaldo Vizcarrondo -exjugador de Rosario Central, Olimpo de Bahía Blanca y Lanús- al frente del plantel.

Tras jugar con Venezuela, el próximo martes 14, la Argentina chocará contra Puerto Rico en el Chase Stadium, también en MIami. Este encuentro se iba a disputar el lunes 13 en el Soldier Field de Chicago pero se reprogramó por las protestas de los inmigrantes frente a las medidas de Donald Trump.

Luego de la fecha FIFA de octubre, el equipo albiceleste afrontará otros dos amistosos en noviembre en Angola e India. En el continente africano, aunque no está oficializado, el rival sería el país anfitrión en el estadio Nacional de Luanda mientras que en territorio asiático los oponentes podrían ser Estados Unidos o Qatar, con chances concretas de que se juegue en el recinto Jawaharlal Nehru.

Ya en 2026, el plantel argentino se reencontrará en marzo, entre el 23 y el 31, para jugar la Finalissima ante España. El torneo en cuestión pone cara a cara a los últimos campeones de la Copa América y la Eurocopa, y está pendiente desde 2024. De jugarse (el único impedimento sería que la Furia Roja tenga que disputar el repechaje), será la última prueba de fuego de ambos equipos antes de presentar la lista de convocados para el Mundial. La sede aún no se dio a conocer, pero será neutral.

El defensor de River Lautaro Rivero debutaría en la selección argentina en esta doble fecha Prensa River

Los partidos de la selección argentina antes del Mundial 2026