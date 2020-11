Carlo Ancelotti-James Rodríguez, una relación de 'padre e hijo' para que Everton que se les anime a los gigantes en la Premier League Fuente: Archivo

El entrenador del "liderazgo tranquilo" sabe que, por delante suyo, los flashes de la Premier se quedan con José Mourinho, Pep Guardiola, Jurgen Klopp y Marcelo Bielsa. Pero Carlo Ancelotti, que mide hasta los gestos que hace luego de que su equipo convierta un gol (o lo reciba) no se preocupa. Al fin y al cabo, lo suyo es el trabajo, las relaciones que fue construyendo a lo largo de su carrera con sus dirigidos. Y con uno en especial: James Rodríguez. El N° 10 que puede jugar de lo que sea al lado del DT italiano. Es su jugador fetiche: lo admira, lo elogia. Lo tuvo en Real Madrid, también en Bayern Munich. Y ahora lo invitó a ponerse la camiseta de su Everton.

Hay una química especial entre enganche y entrenador desde mediados de 2014, cuando se conocieron. Y hoy ambos buscan ser algo más de ese equipo que generó sensación en el arranque de la Premier League. Quieren dar pelea: este domingo, tras una merma en los rendimientos y los resultados, volvieron al triunfo al vencer a Fulham 3-2 y en la próxima fecha se medirán con el Leeds de Marcelo Bielsa.

"James, como todo el mundo sabe, es un jugador fantástico con muchas cualidades y mucha habilidad para asistir a los delanteros. Está muy entusiasmado con el proyecto del club y con el hecho de que queramos mejorar. Estaba muy emocionado por firmar y no necesité tiempo para convencerlo. Ya estaba convencido", valoró Ancelotti no bien lo incorporó para Everton, en el último mercado de pases. Ya había querido llevarlo a Napoli, de Italia, cuando estuvo entre 2018-2019, pero no pudo. James reconoce la influencia de Carletto: "Sabe sacar lo mejor de mí".

Dos goles de James para Everton vs. Brighton

La temporada de James Rodríguez con más partidos en Europa fue en 2014-2015, con Real Madrid (46 juegos) y su menor cantidad fue en la penúltima, 2018-2019, con Bayern Munich (28 partidos). Según datos de Opta, su temporada con mayor cantidad de goles y asistencias en el Top 5 de ligas de Europa también fue en 2014-2015 con Real Madrid; anotó 17 y asistió la misma cantidad (34 en total), bajo el ala de Ancelotti. Allí también tuvo su mejor registro de asistencias; logró un pase-gol cada 2,7 juegos (17 en 46). Su mejor registro de goles por partido lo tuvo con Porto en 2011-2012: en Portugal anotó uno cada 2,5 partidos. Su menor registro fue en la temporada pasada en Real Madrid: convirtió un solo gol en 13 encuentros. Por eso el llamado del entrenador italiano lo motivó.

Carlo Ancelotti-James Rodríguez: el DT lo pidió también para Bayern Munich, aunque no "convivieron demasiado" Fuente: Archivo

James se adaptó rápidamente al fútbol inglés. Ancelotti lo está usando como 'playmaker' (hacedor de juego). En los papeles, arranca como volante por la derecha en un esquema 4-1-4-1. Carletto armó una estructura ofensiva pero que intenta ser equilibrada al mismo tiempo (aunque en los últimos partidos sufrió defensivamente más de la cuenta). Ubica allí al enganche colombiano no para que haga la banda, sino para que se mueva de la derecha al centro, y quede con su perfil para rematar de media distancia (una de sus virtudes) o asistir con cambios de frente precisos o pases filtrados punzantes al centrodelantero Calvert-Lewin (una de las principales figuras de la Premier) y Richarlison, el brasileño que aparece en el otro extremo del campo: diestro que arranca sobre la izquierda.

Enseguida hubo sociedades y entendimiento entre James y Richarlison (lo traicionó el carácter y el brasileño fue expulsado ante Liverpool) y luego las lesiones de ambos le pusieron un bloqueador a la 'sociedad'. Este domingo, tras la fecha FIFA en donde James sufrió con Colombia, volvió a mostrar cosas positivas para Everton, ubicado de la derecha al centro en un sistema 3-4-3 de Ancelotti, se reencontró con su DT preferido, Richarlison y Calvert-Lewin.

Carlo Ancelotti-James Rodríguez, DT y jugador de Bayern Munich en 2017 Fuente: Archivo

El mejor partido de James fue ante West Bromwich, en el éxito de Everton 5-2. Hizo un gol, aportó dos asistencias y media y generó la expulsión de Kieran Gibbs al final del primer tiempo. También se destacó ante Brighton (4-2), con dos goles y una asistencia. Su pegada en los córners y tiros libres laterales transforman ese potencial en (casi) penales: por esa vía convirtieron Keane, Calvert-Lewin y su compatriota Yerry Mina. "Es una gran alegría poder jugar junto a James, es como mi hermano. No es solo una buena persona que me mantiene enfocado, es alguien que puede ayudarme profesionalmente. Él aporta algo a mi vida. Es genial compartir todos los días con él (...) Pasamos mucho tiempo juntos, socialmente" dijo hace unos días Yerry, central que impone respeto con su 1m96 aunque a veces las desconcentraciones tácticas le jueguen una mala pasada.

James se reubica como volante derecho para defender (o como interior, dependiendo de lo que pida la jugada), pero su incidencia es más por lo que desequilibra que por lo que defiende. Pero el N° 19 tiene, además, esa pausa sudamericana que logra potenciar cualquier vértigo europeo. Y muchas veces lo frenan con infracción: Contando los partidos ante Liverpool, Brighton, Crystal Palace y West Bromwich recibió 13 faltas, tocó un promedio de 72,7 pelotas, dio 50 pases por partido (con un porcentaje altísimo de eficacia: 88,2%), remató 5 veces y anotó tres goles, además de sumar 5 asistencias. Teniendo en cuenta que la mayoría de sus pases son en campo rival, su registro de eficacia está más relacionado a un futbolista que juega como mediocampista central que a un volante ofensivo.

Carlo Ancelotti-James Rodríguez: en Real Madrid, donde se vio la mejor versión en la temporada 2014/2015 Fuente: Archivo

Frente a Southampton (todo Everton jugó mal y perdió el invicto -0-2-), participó mucho menos a causa de una lesión testicular (recibió un pelotazo), tocó menos balones (57) y fue su encuentro con menos precisión en los pases (77%). Tampoco les fue bien con Manchester United, pese a arrancar ganando. Una lesión lo ausentó ante Newcastle, por la 7° fecha de la Premier. En la semana previa, James había sido reconocido como el mejor jugador de la Premier League, según el observatorio del fútbol del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES). Encabezó el ranking, confeccionado por la organización independiente con sede en Suiza, con una calificación del 89,7, seguido por Mohamed Salah (Liverpool), valorado con 88, y Raphinha (Leeds), con 85. Este domingo, ante Fulham, James jugó 74 minutos, tuvo una precisión en pases del 82,9%, participó en las jugadas del segundo y tercer gol y recuperó 9 pelotas, 4 de ellas manteniendo la posesión.

Bajo la tutela del técnico italiano, Rodríguez recuperó su mejor versión futbolística. La había ofrecido antes con Ancelotti, logrando 14 goles y 14 asistencias, más que con cualquier otro DT en su recorrido en las cinco grandes ligas europeas, y disputando además el 83,2% de los minutos con Carlo en el Real Madrid y Bayern de Múnich, un porcentaje muy superior al que tuvo con Zinedine Zidane (60%) en la última temporada en el equipo merengue.

Los movimientos de James vs. West Bromwich

"El fútbol moderno necesita jugadores tque puedan jugar en diferentes posiciones. Hace 20 años, un arquero necesitaba ser bueno con las manos, ahora no es suficiente. Un defensor central a veces tiene que ser capaz de jugar de lateral derecho. Un mediocampista puede jugar por la derecha, por izquierda, de interior, puede jugar de número 10", sostiene el estratega italiano. En eso también James se adapta: puede ser enganche, mediapunta, ubicarse por derecha o por izquierda como extremo; moverse como interior si el contexto lo requiere.

Cómo le fue a James Rodríguez con otros DT en Europa

¿Cómo le fue a James Rodríguez con los otros entrenadores que tuvo en Europa? Con Rafa Benítez (71% de los minutos en 9 partidos), Claudio Ranieri (86,2% de los minutos sobre 34 partidos), Josef Heynckes (84,3% de los minutos en 20 partidos) y Nico Kovac (63,4% de los minutos obre 20 partidos).

Carlo Ancelotti-James Rodríguez: en Real Madrid, con el DT italiano, tuvo continuidad y aportó goles y asistencias Fuente: Archivo

Tras el cuarto triunfo consecutivo en la Premier con el Everton, le preguntaron a Ancelotti qué significaba para él tener a James y dijo: "Los jugadores con calidad no tienen problemas para adaptarse. La calidad está ahí porque el fútbol no es tan complicado. El campo es el mismo, los oponentes son siempre 11, la pelota es la misma, el arco no se mueve. El fútbol es simple".

Sobre la buena relación que tiene con el colombiano y la fórmula para sacar el mejor rendimiento suyo, opinó: "Tenemos una confianza mutua. Sé lo que él puede hacer, sé lo que necesita. Y creo que James también sabe lo que tengo y lo que necesito. Simplemente le pido que muestre su calidad. Que ponga esa calidad que tiene sobre el campo de juego", dijo el técnico en una charla con 'Copa 90' sobre el videojuego Fifa 21.

Ancelotti se reencontró de nuevo, ahora en el club inglés -antes en el Real Madrid y el Bayern-, el colombiano, al que calificó como un futbolista "fantástico" al que no necesitó "convencer", porque ya estaba "convencido" de ir a la Premier League. Y sobre la capacidad que tiene para generar asistencias en su nuevo Everton, el DT sostuvo: "Con James en el Madrid, Cristiano Ronaldo marcó 56 goles. Eso no tiene nada de coincidencia. Esperamos que ese talento nos dé una mano a nosotros", explicó con relación a lo que podría hacer el 19 para ayudar al 9 de Everton: Dominic Calvert-Lewin. "Si marca 20 goles esta temporada, me daré por satisfecho. Y sé que James será vital para llegar a esta cifra", aseguró Carletto. Y Calvert-Lewin, que este domingo volvió a convertir dos, ya suma. 10.

Pese a no ser un gran goleador, James Rodríguez es uno de los cinco jugadores colombianos que han alcanzado los 50 tantos en las cinco grandes ligas europeas en el siglo XXI (55) y el único centrocampista cafetero que lo ha logrado, según también estadísticas de Opta.

James Wilson Rodríguez Bedoya (padre de James) rescató el papel fundamental que ha jugado Carlo Ancelotti en el relanzamiento de la carrera de su hijo: "Me siento muy agradecido con el míster Ancelotti, él conoce bien a mi hijo, sabe en dónde lo puede ubicar y en donde puede ser eficaz para el equipo. El entrenador siempre ha creído en mi muchacho; conoce sus características, su buen fútbol, su manejo de balón. Que un técnico tan prestigioso valore las condiciones técnicas y físicas de mi hijo, eso llena de orgullo. Está demostrado que solo le faltaba la confianza", dijo en declaraciones a cápsulas.com.

Carlo Ancelotti-James Rodríguez, en la presentación en Bayern Munich, en julio de 2017 Fuente: Archivo

En "Liderazgo tranquilo", el libro que escribió Ancelotti junto con Chris Brady y Mike Forde en noviembre de 2016, ofrece la siguiente reflexión: "Para mí, la solución nunca es sacrificar el talento reduciéndolo, sino potenciarlo siempre para que prospere, porque eso es siempre lo mejor para el equipo. El equilibrio no debe consistir en maniatar el talento para que armonice con el equipo, sino en elevar el equipo para que esté a la altura del talento". Eso sí: todos atacan y todos defienden en las estructuras de sus equipos.

El mediapunta de Cúcuta, que tuvo su aparición en las divisiones inferiores de Banfield (y con el que se consagró campeón en 2009) tras sus inicios en Envigado, ha logrado un total de 22 títulos en Europa, nueve de ellos Real Madrid. Ya tiene 29 años, pero volvió a nacer futbolísticamente en Everton, de la mano de Ancelotti. Y si bien sabe que hay muchos clubes poderosos en la Premier, James no pierde la ilusión de seguir ganando campeonatos. Cuando se juega con confianza, ¿quién puede dar un partido por perdido?

