Wesley Sneijder excluyó a la Argentina entre los favoritos para el Mundial de 2026

Wesley Sneijder, símbolo de la selección de Países Bajos que alcanzó la final del Mundial Sudáfrica 2010 y una semifinal en Brasil 2014, dejó varias definiciones en una entrevista con Marca.com, y una de ellas llamó particularmente la atención en la Argentina. Al ser consultado por sus favoritos para ganar la Copa del Mundo en 2026, el exmediocampista mencionió a Portugal, España, Francia y Brasil y dejó fuera de su listado al vigente campeón.

Luego de que el periodista le recalcara la omisión de tres selecciones importantes, el exjugador de Real Madrid e Inter, entre otros, matizó su afirmación, y las incluyó entre los posibles semifinalistas. “Tengo que elegir cuatro equipos para las semifinales y esto es lo que pienso: Inglaterra puede llegar a semifinales. Argentina, también, con un poco de suerte. Si Alemania recupera el rumbo, ¿quién sabe?“, respondió.

Sneijder, de 41 años, fue uno de los grandes protagonistas del Sudáfrica 2010, en el que su equipo cayó en la final frente a España (1-0 en tiempo suplementario). En aquella realización, Argentina fue eliminada en los cuartos de final por Alemania con un 4-0. El entonces volante volvería a ser protagonista importante en Brasil 2014 y quedaría fuera ante la albiceleste en una semifinal por penales, en una tanda en la que Sergio Chiquito Romero le atajó su remate. Finalmente, Países Bajos alcanzó el tercer puesto, con un 3-0 sobre el local.

Sneijder, hoy, a los 41 años; el neerlandés cree que Francia, Portugal, España y Brasil levantará la Copa del Mundo en 2026. BSR Agency - Getty Images Europe

Más allá de sus pronósticos sobre la Copa del Mundo, Sneijder abordó varios temas de actualidad futbolística y repasó momentos de su carrera, desde su paso por Real Madrid hasta el histórico triplete de copas en Inter en 2010.

En su repaso por las figuras actuales, Sneijder se refirió al recambio que atraviesa el fútbol mundial tras la era de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, y destacó a los posibles sucesores. “Cuando Messi y Cristiano se retiren, se empezará a hablar más de Mbappé, Vinícius y Lamine Yamal, como ahora se habla de Ronaldo y Messi. Todo se reduce a las generaciones”, afirmó. La frase resume su perspectiva sobre el presente: un tiempo de transición en el que las nuevas estrellas aún deben validar su lugar. En ese mapa, sus favoritos para el próximo Mundial coinciden con los países que concentran a los futbolistas llamados a heredar el trono global.

Entre otras afirmaciones, se mostró convencido de que Kylian Mbappé ganará el Balón de Oro en 2026. “Estoy seguro de que lo ganará la próxima temporada, al 100%. Ahora se ha convertido en un verdadero delantero, rinde mejor que en la banda”, fundamentó. Y añadió que Vinícius Júnior también lo conseguirá, “quizás al año siguiente”. En cuanto al criterio de premiación del Balón de Oro, opinó que actualmente “se valora más la temporada, los logros, y para mí eso tiene mucho más sentido. De esta forma, hay más posibilidades de que otros jugadores lo ganen”.

Sneijder también se refirió al rol de los entrenadores en el manejo de las estrellas. En ese contexto, valoró el estilo de José Mourinho, que fue su director técnico en Inter cuando el club de Milán ganó la liga, la Copa Italia y la Champions League en 2010, y a quien definió como “un padre”. “No sé si hay algún otro entrenador que hubiera hecho lo mismo por mí. Tenía ese papel con todos los jugadores”, valoró. En contraste, recordó su relación con Rafael Benítez, que sucedió al portugués en el banco de Inter tras la salida de Mourinho: “Fue el peor momento para que llegara. No fue la mejor combinación. No logramos conectarnos bien”.

Junto a un argentino, Diego Milito, en el histórico Inter multicampeón en 2010; Sneijder considera "un padre" al preparador de ese equipo, José Mourinho. AP

Al volver al presente, el neerlandés valoró la irrupción de Lamine Yamal, de quien dijo que “en dos años se convirtió en un potencial ganador del Balón de Oro”, y reclamó mayor libertad para los futbolistas en formación: “A veces, cuando sos joven, tenés que cometer errores. Sin errores, no podés ascender”, manifestó.

Finalmente, consultado por la evolución táctica del juego, lamentó la desaparición de la figura del clásico enganche: “El número 10 ya no existe. Yo era un auténtico número 10, como los de siempre. Ahora los que importan son los centrocampistas de buen despliegue físico, todoterrenos”, opinó.

La afirmación de Wesley Sneijder sobre la Argentina, a la que ve llegar a lo sumo a las semifinales “con un poco de suerte” en Canadá-Estados Unidos-México 2026, involucra al campeón de Qatar 2022, el torneo en que eliminó a Países Bajos por penales en los cuartos de final tras un partido recordado por su intensidad y su agresividad. Eso sí: el exvolante no mencionó a su nación entre las candidatas más fuertes.