Carlos Tevez sigue en Boca. Reapareció en los medios después de tres meses, luego de una semana movida en la que le presentaron las condiciones de su nuevo contrato. Y a posteriori de las declaraciones de Jorge Bermúdez y Raúl Cascini, dos de los hombres del Consejo de Fútbol de el club de la Ribera. Dentro de este panorama, el atacante confirmó que continuará en la entidad xeneize. "Yo voy a seguir en Boca, queda otra chance más de jugar la Copa Libertadores. Por la pandemia no se sabe qué va a pasar, pero mi representante ya le mandó a los directivos la aceptación de la oferta que nos hicieron. Lo hicimos sin problemas. El vínculo es hasta diciembre, no es de un año, sino de seis meses. Y voy a donar lo que gane a una entidad sin fines de lucro. Ya no se hablará más de plata".

Así, tras 24 horas en las que se tejieron muchas especulaciones, el ídolo xeneize aceptó los términos del nuevo vínculo propuesto por su club. "Con Juan Román Riquelme hablé por un tema de los premios del plantel en marzo, cuando nos felicitó por el torneo que ganamos", afirmó en radio La Red. "Jorge, Raúl y Chelo Delgado son quienes estuvieron en la negociación con mi representante Adrián Ruocco. Yo les pedí que directamente lo conversaran con él", sumó, y echó por tierra las versiones que ponían en duda su continuidad. "Para ganar una Libertadores tenemos que estar todos unidos", aseguró.

En los últimos días los dirigentes de Boca habían movido sus piezas y se escucharon frases como las de Bermúdez: "Cuando llegamos al club, Carlos era un ex jugador, futbolísticamente hablando. Venía muy golpeado y no tenía la confianza que merecía. Para muchos Tevez estaba de salida y nosotros le veníamos a dar el puntapié final. Román le habló en enero y le dijo que confiábamos en él. Necesitábamos al Tevez real. Carlitos hizo su parte y se ganó esa renovación". Algunos creen que fue un discurso coordinado, porque Cascini también dijo algo similar.

En relación a esas afirmaciones, Tevez -quien dejó abierta la posibilidad de marcharse al exterior en 2021- dio a conocer su postura. "Estoy en mi campo en Maipú y no escucho ni veo nada. Pero eso me llegó y por cómo fue, me molestó. Tendrían que haberlo dicho puertas adentro. Si tenemos alguna diferencia con el tema del contrato no debemos hacerlo público. En una negociación uno tiene su postura, el otro la suya, y las dos son válidas", dijo. Y agregó. "No pasa nada, yo me quiero ir bien de Boca, y no me quiero ir peleado con nadie. Pero tampoco voy a dejar que me falten el respeto. Esto queda acá, seguramente lo vamos a hablar en privado. Quiero el bien para nuestro club", indicó.

Por otra parte, Carlitos habló de Cascini, con quien celebró como compañero la Libertadores y la Copa Intercontinental en 2003. "Yo le diré: 'Raúl, boludo, vení y decímelo a mí, no le digas esto a la prensa'. Él me agarrará de la oreja como hace siempre, y le daré un beso y un abrazo. Tenemos que estar todos juntos para seguir ese objetivo, que es ganar una vez más la Libertadores".

El delantero también hizo mención a su relación con el presidente Jorge Amor Ameal: "Es de mutuo respeto. Eso ha ayudado mucho para que yo pudiera seguir en Boca. Aunque tengamos nuestras diferencias, nos respetamos por el bien del club que queremos", dijo.

Entre los que salieron a apoyar a Tevez y se focalizaron en las palabras de Bermúdez y Cascini estuvieron Jorge Ribolzi, quien pidió hablar "en los vestuarios cara a cara y no al periodismo", y Roberto Digón, vicepresidente tercero, que también lamentó que esos dichos se hicieran en público.

Según se supo, tanto el vicepresidente Riquelme como el entrenador, Miguel Ángel Russo, querían que el futbolista siga formando parte del plantel y consideran que es una pieza de valor para el objetivo propuesto para cuando se reanude la competencia: la Copa Libertadores. "En estos últimos meses en Boca volví a ser feliz. Y eso se reflejó adentro de la cancha", manifestó Tevez.

Las frases de Tevez

"Estamos entrenando por zoom, y me estoy sintiendo bien físicamente. No es fácil, porque hay que adaptarse a lo que cada uno tiene en la casa. Los profesores que tenemos en Boca son unos fenómenos y nos ayudan mucho. Me saco el sombrero con esos trabajos".

"Desde el cuerpo técnico vieron que estaba metido, entrenando, habrán hablado y dijeron 'se lo ganó'. La charla con Román fue simple, lo que pasó ya está, no hablamos del pasado, había que ganar 6 o 7 partidos, y él expresó lo que quería ver de mí. La charla que tuvimos fue sincera".

"Esto de donar el contrato lo decidimos entre todos, con mi esposa, con mis hermanos. Vemos la realidad, tenemos gente que hace ollas populares, vemos que es lo más justo".

"En los últimos seis meses yo cobré como un juvenil. Pero me parece muy abusivo hablar de plata. Tenemos mucha pobreza en Argentina. Sean 10, 100 o 1 millón de pesos".

"Yo quiero jugar seis meses más y ganar la Libertadores. Es lo que más quiero. Ya no se firma más por un año, se firma por seis meses o un año y medio. Eso dice la AFA".