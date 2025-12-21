Marruecos ganó en su debut en la Copa Africana de Naciones ¡con un golazo de chilena!

La Copa Africana de Naciones tuvo un comienzo impresionante en el estadio Moulay Abdellah de Rabat, en Marruecos. La selección anfitriona derrotó por 2 a 0 a Comoras en el debut y el que se robó todas las miradas fue Ayoub El Kaabi, que ensayó una pirueta impresionante para convertir uno de los dos tantos. El certamen empezó este domingo y se jugará hasta el 18 de enero próximo.

El estreno del certamen continental tuvo el debut de la selección local: Marruecos, que fue semifinalista en el Mundial de Qatar 2022 y viene de ser campeón de la Copa de Arabia la semana pasada, se enfrentaba a Comoras. En la primera etapa, la selección marroquí pudo irse en ventaja por ser mucho mejor que su rival, pero falló en las definiciones. Incluso tuvo un penal, que falló Soufiane Rahimi. El disparo del delantero fue bien detenido por el arquero Yannick Pandor.

Pero Los leones del Atlas continuaron con mucho ímpetu en el segundo tiempo y la apertura del marcador llegó a los 10 minutos. Tras una gran jugada colectiva, Brahim Díaz, delantero de Real Madrid, nacido en España, pero que eligió jugar para la selección marroquí, convirtió el 1 a 0.

El tanto le permitió a los dirigidos por Walid Regragui sacarse el nerviosismo del debut en la copa y ante su gente, que pobló las tribunas con una presencia de 69.000 espectadores.

Cuando promediaban los 20 minutos, el DT de la selección anfitriona decidió reemplazar a Rahimi, que había errado el penal. En su lugar ingresó Ayoub El Kaabi y el atacante fue determinante en el resultado. Cuando se jugaban 29 minutos, el futbolista combinó muy bien con Anass Salah-Eddine y fue a buscar al área. Recibió el centro pinchado y tiró una chilena magnífica para colocar el 2 a 0.

Delirio total. Varios de sus compañeros se agarraban la cabeza sin poder creer el golazo que marcó su compañero. El propio El Kaabi hizo lo mismo y también sacudió su mano, en señal de que fue muchísimo lo que hizo. Se deslizó de rodillas en el césped y todos fueron a celebrarlo cerca del banderín del córner. Hasta el príncipe marroquí Moulay Hassan aplaudió la pirueta y no ocultó su sonrisa.

Fue un gran debut de Marruecos en la copa africana. Una de las selecciones más competitivas del planeta venía de ganar la copa árabe tras derrotar a Jordania en la final por 3 a 2 y el primer tanto de esa definición lo hizo Oussama Tannane con un remate desde atrás de mitad de cancha.

En la próxima fecha del certamen continental, los leones del Atlas jugarán ante Mali el próximo viernes 26 y cerrarán el grupo A el día 29 ante Zambia. La Copa África de Naciones se disputa en Marruecos desde este domingo hasta el próximo 18 de enero y cuenta con 24 equipos divididos en seis zonas de cuatro selecciones. Los primeros dos y los mejores terceros se clasifican a los octavos de final y luego continúa la llave hasta la final, que se jugará en el mismo escenario de este domingo, el estadio Moulay Abdellah de Rabat. En junio próximo, los Leones buscarán más gloria en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México: allí integrarán el grupo C, junto a Brasil, Escocia y Haití.