El ascenso argentino llegó a su fin: todos los equipos que lograron subir de categoría

La temporada 2025 del fútbol argentino llegó a su fin y los torneos de ascenso tienen todo definido. De este modo, ya se conocen a todos los equipos que lograron subir de categoría en esta última temporada. Algunos debutarán en sus nuevas, divisionales mientras que otros regresaron tras muchos años y otros con mucha menos ausencia.

La Primera Nacional definió a los dos equipos que jugarán en la Liga Profesional. Gimnasia y Esgrima de Mendoza fue el primero en obtener el ascenso, el pasado 11 de octubre. Tras el 1 a 1 en el tiempo regular y en los 30 minutos de alargue, le ganó 3 a 0 en la tanda de penales a Deportivo Madryn y obtuvo el campeonato. El Lobo mendocino regresó a primera tras jugar por última vez en 1984, en los recordados campeonatos nacionales.

El segundo en lograr el objetivo fue Estudiantes de Río Cuarto. Los cordobeses, que vuelven al fútbol grande tras 40 años, también derrotaron al equipo de Madryn en el reducido por el segundo ascenso. Fue 2 a 0 en la ida, como locales, y 1 a 1 en el desquite, disputado en la Patagonia.

El festejo de Estudiante de Río Cuarto que logró el ascenso en Puerto Madryn

Desde las dos terceras categorías del fútbol argentino hubo cuatro equipos ascendidos a la Primera Nacional. En la B Metropolitana, torneo que nuclea a los equipos directamente afiliados a la AFA, hubo un campeón absoluto, el Club Atlético Ferrocarril Midland. Los de Libertad, en la provincia de Buenos Aires, ganaron el Apertura y el Clausura de la divisional y lograron el ascenso directo. De este modo, debutarán en la segunda división.

Este domingo se jugó la final del torneo reducido de esa categoría y quien se quedó con el segundo ascenso fue el Club Atlético Acassuso. Los de San Isidro ganaron 1 a 0 en la ida de local a Deportivo Armenio e igualaron 1 a 1 en el desquite de visitante, en Maschwitz. De este modo, acompañarán a Midland a la Primera Nacional. El Quemero regresó a la categoría luego de 78 años.

Desde el Torneo Federal A, que es organizado por el Consejo Federal, también hubo dos ascensos. El primero fue para el Club Ciudad de Bolívar, que en la primera final le ganó a Atlético de Rafaela por penales por 5 a 4, luego de igualar 0 a 0 en el tiempo regular. Los bonaerenses harán su debut en la B. Sin embargo, la Crema tuvo su revancha y logró quedarse con el segundo ascenso tras derrotar a San Martín de Formosa 1 a 0, tanto de local como de visitante, para culminar con un global de 2 a 0. Los rafaelinos vuelven a la segunda división tras haber perdido la categoría a finales del 2024.

Atlético de Rafaela descendió de la Primera Nacional al Federal A en 2024, pero regresó a la segunda división en un solo año Atlético de Rafaela

En la C, dos equipos subieron a la B Metropolitana. El Club Social y Deportivo Camioneros disputó la final ante Ituzaingó. En el primer cruce, cayó 2-1, pero en la revancha ganó 3 a 1 (4-3 en el global) y jugará por primera vez en su historia en una de las terceras categorías del fútbol argentino. Además, logró el segundo ascenso en menos de un año, ya que el 24 de noviembre de 2024 había subido a la C.

El segundo equipo en subir fue el propio Ituzaingó. El equipo del oeste logró reponerse de la caída ante Camioneros y en la final por el segundo ascenso derrotó a Sportivo Barracas 5 a 3 en la definición por penales en el desquite, y en 2026 estará en la B Metropolitana luego de dos años de ausencia.

La felicidad del plantel de Camioneros, que se ilusiona con seguir subiendo en el fútbol argentino

Por último, desde el Torneo Promocional Amateur a la Primera C, fue el Club Deportivo Metalúrgicos el que conquistó el único ascenso. En la final, que se disputó en el estadio Ciudad de San Miguel, le ganó 1 a 0 a FC Ezeiza, en el clásico y de ese modo logró subir a la cuarta categoría del fútbol argentino. Vale destacar que en estos momentos se está disputando el Torneo Regional Amateur, organizado por el Consejo Federal. Este campeonato, que tuvo 332 equipos participantes, otorgará cuatro ascensos al Torneo Federal A 2026.

Del otro lado, los que descendieron: Godoy Cruz y San Martín, de San Juan, de la Liga Profesional a la Primera Nacional; Alvarado, Defensores Unidos, Talleres de Remedios de Escalada y Arsenal, de la segunda división a la B Metropolitana; desde el Federal A retrocedieron Crucero del Norte, Ben Hur, Estudiantes de San Luis, y Gutiérrez, y de la B Metro a la C, Fénix y Sacachispas.