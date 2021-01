Eduardo Coudet, abrumado por la goleada que sufrió Celta ante Villarreal como local. Fuente: AFP

La llegada de Eduardo Coudet al banco de Celta renovó las energías del equipo gallego, que andaba a los tumbos. Tanto que, a poco de asumir el DT argentino, el club encadenó una racha triunfal impresionante: después de perder ante Sevilla (2-4) en su debut, el 21 de noviembre, llegaron seis victorias y un empate, entre el torneo local y la Copa del Rey. Pero todo se derrumbó en una semana. A una derrota lógica con Real Madrid (0-2), el sábado pasado como visitante, le siguió una goleada a manos del modesto Ibiza (Tercera División) por 5-2 en la Copa del Rey y otra cachetada este viernes, dada por Villarreal en Balaídos, el estadio del club gallego. Una derrota que trajo, además, un dato que los diarios locales catalogan como "humillante"...

Es que el Villarreal goleó este viernes al Celta en Vigo por 4-0 en el partido que inauguró la jornada 18 en la Liga de España, un duelo ajeno al temporal 'Filomena' que cubre buena parte de ese país y resuelto a los 20 minutos, cuando los amarillos ya vencían por 0-3 en un sobresaliente ejercicio de eficacia. Pero hubo más: antes del entretiempo llegó otro gol, lo que configuró la peor derrota en los 97 años de Celta al cabo de una primera etapa: 0-4.

Las dos caras del fútbol: el festejo de dos jugadores de Villarreal contrasta con la decepción de uno de Celta. Fuente: AFP

En la rueda de prensa, Coudet asumió la derrota y eligió no dramatizar. "En el minuto 15 no había más partido porque con un rival de esta jerarquía, con el equipo que enfrentábamos, estar 0-3 a los 15'... Se me hace difícil hacer un análisis futbolístico real", arrancó, con un leve desajuste de su reloj: el tercer gol de Villarreal llegó a los 20 minutos. Un detalle. "Tuvimos errores muy groseros. Con 5 tiros a portería nos hicieron 4 goles. Eso muestra la jerarquía del rival. Errores graves y errores que reiteramos, por lo menos en los últimos dos juegos", remarcó.

¿Alguna vez había pasado por algo así en su carrera? "No me había pasado porque, normalmente, más allá de la diferencia entre los equipos que pusimos en campo, del otro día a ahora, esperaba una reacción importante", comentó, en referencia a la eliminación en la Copa del Rey. E intentó echar una mirada hacia adelante: "A mí me gusta ganar. La verdad que enero no nos ha caído nada bien, así que esperamos cambiarlo lo antes posible. Es un poco la realidad que nos toca... Tenemos que volver a apretar, volver a trabajar, saber nuestras virtudes pero, sobre todas las cosas, nuestras limitaciones. Trabajar, trabajar, y trabajar. No queda otra", cerró su conferencia de prensa.

Un partido desigual, una goleada histórica

El partido quedó decidido en el arranque gracias al arrollador arranque de los amarillos. Primero fue Gerard Moreno, máximo goleador del campeonato, quien inauguró la cuenta con un disparo cruzado habilitado por Dani Parejo. Al cuarto de hora llegó el segundo, en esta ocasión con un centro de Manu Trigueros que Moi Gómez llevó al fondo de las mallas.

A los 20 minutos fue turno de Parejo y el 0-3. Antes del descanso colocó el 0-4 en el marcador del estadio vigués. Otra vez un error en la salida del balón olívico dio pie a que Fer Niño estableciese el resultado definitivo.

El resumen de la goleada

La Voz de Galicia fue taxativo en su análisis: "El Celta fue un desastre. Es cierto que no estaban ni Tapia ni Iago Aspas y que Nolito no pasó del banquillo, pero tres ausencias tan considerables no son un argumento tan contundente como para ver al mejor de diciembre arrastrándose en enero", firmó su análisis el periodista Xosé Ramón Castro. Y agregó: "Si en la víspera Coudet recordó a los suyos que el compromiso no se negocia, una frase muy argentina, en el campo quedó la asignatura pendiente porque este Celta de enero involuciona y da peligrosos pasos hacia su pasado más tenebroso".

El triunfo deja al Villarreal tercero, de forma provisional hasta que se complete el resto de la jornada, mientras que el Celta vuelve a dar un paso atrás pero seguirá muy lejos de los puestos más calientes de la clasificación. El cuadro gallego es octavo en la tabla.

