Lamine Yamal se sumó a un picado con chicos en la playa durante sus vacaciones en Dubái

En su tiempo libre, Lamine Yamal volvió a lo esencial: una pelota y un grupo de chicos en la playa. Durante su descanso navideño en Dubái, el delantero de Barcelona protagonizó una escena que rápidamente recorrió el mundo: participó en un partido informal de fútbol con jóvenes en la arena, dejando regates y gestos técnicos que despertaron ovaciones de quienes lo rodeaban.

A los 18 años, Yamal no solo carga el peso de ser una de las mayores promesas del fútbol europeo, sino que también confirma, cada vez que puede, su carisma y cercanía con el público. Así quedó registrado esta semana en una playa de Emiratos Árabes Unidos, donde el juvenil se encuentra de vacaciones en familia. Luego de la cena de Nochebuena —de la cual su madre, Sheila, compartió imágenes en redes sociales— el extremo aprovechó el buen clima para disfrutar del sol y se unió a un grupo de chicos que jugaban un “picado” en la orilla del mar.

El video, replicado por múltiples cuentas en redes sociales, muestra al jugador español con ropa deportiva e involucrado en el juego con naturalidad. En las imágenes se lo ve realizar una rabona, levantar la pelota por encima de la cabeza de un chico y saludar sonriente al final de la secuencia. Como cierre del encuentro informal, los presentes le pidieron fotos y se llevaron imágenes que difícilmente olvidarán.

Lujos (y errores) de Yamal en un picado de playa

Yamal, que fue distinguido recientemente por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) como el mejor jugador sub 20 del mundo por segundo año consecutivo, sigue sumando capítulos a una carrera que apenas comienza. El joven de Barcelona lideró el ranking con 233 puntos, superando ampliamente a Désiré Doué, de PSG, y al brasileño Estevão, de Chelsea. Entre los diez destacados también figura el argentino Franco Mastantuono, hoy en Real Madrid.

El chico catalán cierra el 2025 con cifras sobresalientes en cuanto a desequilibrio individual. Completó 285 gambetas en el año, cifra que lo ubicó como el mejor regateador de las cinco grandes ligas europeas, lejos de Jeremy Doku, autori de 155, y Kylian Mbappé, que hizo 144. En la historia de Barcelona, solamente Lionel Messi lo supera, con 297 en 2015. Esa capacidad de eludir rivales, muchas veces en espacios reducidos, convirtió a Yamal en una pieza central del equipo dirigido por Hansi Flick, que lo elogió recientemente al señalar que “a Lamine le cometen falta 90 por ciento de las veces”, reflejando lo difícil que es frenarlo sin recurrir a infracciones.

Yamal en el tipo de fútbol en el que es realidad y promesa mundial, con el escudo de Barcelona, en un partido por Copa del Rey; a los 18 años, el delantero anduvo cerca de un récord de Messi en la temporada. Rudy García - AP

En lo transcurrió de la temporada 2025/2026 Yamal acumula 9 goles y 11 asistencias entre liga, Copa del Rey y Champions League, en 20 partidos. Sus vacaciones son cortas: el 3 de enero, Barcelona visitará a Espanyol en el clásico catalán, y pocos días después, disputará la Supercopa de España contra Athletic Bilbao. El plantel regresará para los entrenamientos este lunes 29, en una sesión a puertas abiertas.

Pero antes de ese exigente calendario, Lamine eligió pasar sus días rodeado de calor, familia y fútbol. Para este domingo 28 tiene previsto asistir a la gala de los Globe Soccer Awards, también en Dubái, donde su nombre vuelve a sonar entre los sobresalientes. En paralelo, su popularidad crece fuera del campo: acaba de lanzar su canal de YouTube, que con un solo video, destinatario de más de siete millones de visitas, ya superó el millón de suscriptores.

El video con el que debutó su canal de YouTube

Aun en la pausa competitiva, el joven de Esplugues de Llobregat no deja de estar conectado con el juego y con quienes lo admiran. Su aparición espontánea en una playa, sin escenografía ni cámaras profesionales, ofreció una postal simple pero elocuente: el fútbol como punto de encuentro entre un ídolo y anónimos, entre profesionalismo y juego infantil. En definitiva, el mismo amor por la pelota que lo llevó hasta donde está.