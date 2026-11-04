Charles Leclerc fue papá y compartió la primera foto de su hija Bianca

Charles Leclerc atraviesa un momento clave en su vida personal tras el nacimiento de su primera hija, Bianca, fruto de su matrimonio con Alexandra Saint Mleux. La pareja anunció la noticia este miércoles a través de una publicación en redes sociales. El posteo incluyó la fecha del nacimiento, ocurrida el martes 3 de noviembre, y una fotografía de los pies de la recién nacida. Este evento familiar motivó el regreso inmediato del piloto desde Brasil hasta Mónaco.

La emotiva publicación en conjunto de Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux tras el nacimiento de Blanca Captura Instagram (@charles_leclerc)

La ausencia de Leclerc en el autódromo de Interlagos genera incertidumbre respecto a su cronograma deportivo para el Gran Premio de Brasil. La escudería Ferrari confirmó la baja del monegasco para la primera sesión de entrenamientos libres, programada para el viernes 6 de noviembre. El equipo comunicó en redes sociales: “Dino Beganovic volverá a ponerse al volante del SF-26 en la primera sesión de entrenamientos libres de este fin de semana en Brasil”. Beganovic, piloto de la academia de Ferrari y competidor en la Fórmula 2, ocupa el lugar reglamentario del titular.

El reglamento de la Federación Internacional del Automóvil obliga a cada equipo a ceder su asiento a un piloto novel durante al menos dos prácticas por temporada. Esta designación puntual responde a la salida imprevista de Leclerc hacia Europa. El piloto monegasco de 29 años, quien contrajo matrimonio en febrero de 2026, manifestó semanas atrás su intención de priorizar el tiempo con su familia sin faltar a los compromisos del calendario oficial de la Fórmula 1. No obstante, la escudería italiana todavía no precisó el momento exacto del retorno de su corredor para las sesiones posteriores.

Dino Beganovic será el reemplazante de Charles Leclerc en la primera sesión de entrenamientos libres Bradley Collyer - PA Images - PA Images

El calendario en Brasil continúa con la segunda sesión de entrenamientos el viernes, la tercera práctica y la clasificación del sábado, antes de la carrera final el domingo 8 de noviembre. Leclerc ocupa actualmente la quinta posición en el Campeonato de Pilotos con 245 puntos. Su participación en el resto de la actividad depende de su decisión personal y de los tiempos de traslado desde Mónaco hasta San Pablo. Los seguidores del automovilismo aguardan definiciones del equipo mientras la noticia del nacimiento recibe muestras de afecto de otros pilotos del circuito como Oscar Piastri, George Russell, Carlos Sainz y Pierre Gasly.

El homenaje detrás del nombre elegido por Charles y Alexandra

Desde que el Leclerc dio a conocer el nombre de su primera hija, comenzó a circular la información de que la elección sería un homenaje para Jules Bianchi, su íntimo amigo, mentor y padrino, quien murió el 17 de julio de 2015, a los 25 años, en Niza. El trágico deceso ocurrió luego de que el también piloto de Fórmula 1 pasara nueve meses en coma, tras protagonizar un accidente el 5 de octubre de 2014 durante el Gran Premio de Japón en el circuito de Suzuka.

Charles Leclerc con Jules Bianchi

En oportunidades anteriores, Charles había hecho pública su intención de recordar a Jules a través de sus futuros hijos. Si tenía un varón, lo iba a llamar Jules y, si era nena, Bianca, tal como sucedió.