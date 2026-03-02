Charles Leclerc compartió videos y fotos inéditas de su boda íntima con Alexandra Saint Mleux

Mientras la Fórmula 1 calienta motores para el inicio de temporada el próximo fin de semana en el Gran Premio de Australia, el piloto de Ferrari, Charles Leclerc, se casó por civil este sábado 28 de febrero con la influencer y estudiante de Historia del Arte, Alexandra Saint Mleux, en una ceremonia privada que combinó perfil bajo y el inconfundible halo de elegancia que caracteriza al monegasco. Para que sus fans puedan vivir ese momento especial con ellos, este lunes la pareja publicó una serie de videos y fotos en las redes sociales que emocionaron a todos.

El piloto y su pareja están juntos desde 2023 (Foto: @alexandramalenaleclerc)

La celebración se llevó a cabo en un ámbito íntimo, con la presencia exclusiva de familiares y amigos cercanos. Para el monegasco, de 28 años, el matrimonio representa el comienzo de una etapa de mayor equilibrio personal, en un contexto en el que también se prepara para afrontar los importantes desafíos técnicos que traerá consigo la temporada 2026 de la Fórmula 1.

El casamiento íntimo de Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux

Según comentaron los expertos, en las pruebas previas a la temporada el piloto se destacó por lo que muchos creen que podría ser el año en que pueda ganar su primer título en la categoría. Nada quieren más los fanáticos de la histórica escudería Ferrari que uno de sus pilotos vuelva a levantar el trofeo de campeón.

La publicación de Charles en sus redes sociales

“Un día que recordaremos para siempre. La primera parte ya está hecha y la segunda será el año que viene, junto a todos nuestros seres queridos”, escribió Charles al compartir las imágenes en su cuenta personal de Instagram, donde cosecha más de 22 millones de seguidores. La publicación tuvo más de 1.6 millones de likes y más de diez mil personas comentaron con buenos augurios para los novios.

La publicación de Alexandra en su cuenta de Instagram

“Un sueño. No puedo esperar para volver a casarme con vos el próximo año”, escribió en sus redes sociales Alexandra, que ya cambió su apellido y tomó el de su esposo: ahora es Alexandra Leclerc. Un gesto que demuestra la seriedad de esta unión y el respeto por las tradiciones de ambos.

Las imágenes del casamiento de la figura de la Fórmula 1

Uno de los detalles más comentados de la boda fue que tras firmar la libreta de casamiento la pareja se fue del lugar en una Ferrari 250 Testa Rossa de 1957 valorada en 30 millones de euros. El paseo de Charles y Alexandra dentro de esa máquina de colección dejó una imagen para el recuerdo, llena de romanticismo y de velocidad. Al fin y al cabo, el piloto de Ferrari es un apasionado de su profesión.

Leo, uno de los protagonistas de la celebración (Foto: @charles_leclerc)

Otra joyita de la celebración fue el protagonismo del perro de la pareja, Leo. El Dachshund (perro salchicha) de pelo largo se convirtió en la mascota de Charles y Alexandra Saint Mleux en 2024 y desde allí ganó su propia fama con su ternura y simpatía. Se lo ve muy seguido en el paddock de la Fórmula 1 y es protagonista de decenas de fotos en redes sociales por parte de sus dueños. Esta vez, estuvo vestido con un “traje” perruno que se robó todas las miradas.

Las imágenes en modo "VHS" del casamiento

A partir de la unión civil del piloto y su esposa, hay gran expectativa por lo que será la gran fiesta el año que viene. Como ya lo manifestaron ellos, se espera una celebración a lo grande, junto a sus seres queridos y cientos de invitados. Por lo pronto la figura de Ferrari se va a concentrar en buscar su primer título en la Fórmula 1 mientras realizan todos los preparativos.