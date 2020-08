Remco Evenepoel, otra vez ganador: celebró su cuarta conquista de la temporada Crédito: @remco.ev

Andrés Vázquez 10 de agosto de 2020 • 07:00

Algunos lo nombran como el heredero de Eddy Merckx, el mejor ciclista belga de la historia. Otros, por ahora, simplemente lo llaman el Niño Maravilla o el Messi de la bicicleta. Sin embargo, Remco Evenepoel no necesita de comparaciones y simetrías extrañas para dejar constancia de su talento. Con tan solo 20 años, sus logros le dan peso propio en el ciclismo actual y su futuro parece no tener techo. EL domingo se adjudicó la 77ª edición del Tour de Polonia tras la disputa de la última etapa, que ganó su compañero de equipo italiano Davide Ballerini, y sumó el cuarto éxito consecutivo en carreras por etapa en 2020.

El advenimiento al estrellato del belga Evenepole está haciendo tanto ruido que ya es un hecho subjetivo referirse a su talento. Tiene pasta y características de crack. Sin embargo, en el accidentado Tour de Polonia volvió a demostrar su voracidad competitiva y su fortaleza mental para regalarle a todo su equipo una pequeña alegría, tras los momentos angustiantes que tuvieron que pasar por el duro accidente de su compañero, el neerlandés Fabio Jakobsen, en la jornada inaugural.

Sin reparar en la diferencia de 1 minuto 52 segundos que le llevaba en la clasificación general al danés Jakob Fuglsang (Astana), Evenepoel recorrió los últimos 188 kilómetros, entre Zakopane y Cracovia, con la misma determinación que lo había hecho en las etapas anteriores. Fiel a su estilo, tiró todo el tramo con junto al pelotón de punta. Solo aflojó cuando cruzó la meta, para exponer con los brazos en alto el dorsal número 75 y rendirle un sentido homenaje a su compañero Jakobsen, que este domingo salió del coma inducido al que lo habían sometido los médicos. "Un día perfecto", resumió el juvenil ciclista belga, sobre su consagración en el Tour de Polonia.

El sentido homenaje de Evenepoel para su compañero herido: el "75" de Fabio Jakobsen Fuente: EFE

La efectividad de sus resultados despierta muchas expectativas en Bélgica, un país con mucha tradición ciclística y que lleva 44 años sin ganar Tour de Francia. Desde que se inició como profesional del equipo Deceuninck-Quick Step, en 2019, Evenepoel acumula 15 victorias entre etapas y competencias. Hasta el día de hoy, nadie fue capaz de almacenar tantas victorias en tan pocas carreras a lo largo de su corta estadía en el primer nivel mundial. Ni Eddy Merckx, con el que lo comparan, ni su ídolo, el español Alberto Contador, tuvieron un mejor arranque en el profesionalismo.

Sus fibrosas y portentosas piernas llevan a los especialistas a afirmar que contrarrelojea como el español Indurain y su casi 1,90m y 80 kilos, y que escala como el colombiano Nairo Quintana, una pluma de no más 55 kilos. Con apenas 1,71 de altura y 60 kilos domina todos los terrenos a la perfección: contrarrelojes, rampas del 21%, puertos de 8 kilómetros o descensos rápidos. Una verdadera maquina humana que amenaza en convertirse como dominador absoluto en los próximos años.

El belga ya piensa en nuevos objetivos: el Giro de Italia, una meta grande Fuente: AFP

Nacido en Schepdaal, un pequeño pueblo flamenco de 5000 habitantes ubicado a solo 15 kilómetros de Bruselas, Remco adoptó la pasión por la bicicleta a los 17 años, gracias su papá Pactrick, un exciclista que llegó a disputar una Vuelta a España en su juventud. Por su pasado de futbolista en las divisiones juveniles de Anderlecht y los seleccionados Sub 15 y Sub 16 de Bélgica, hay quien no dudan en llamarlo el Messi de la bicicleta. Sin embargo, poco le agrada: "Yo soy Remco, no quiero ser Messi", le respondió a LA NACION a principio de año, tras ganar la Vuelta a San Juan 2020.

Desde entonces en su mente solo hay espacios para triunfos. En febrero ganó la Vuelta al Algarve, en Portugal, hace una semana, en la reanudación oficial del Word Tour tras la pandemia del corovirus, se adjudicó la exigente Vuelta a Burgos, en España, y este domingo volvió a destrozar sus propias estadísticas en el Tour de Polonia. Sin confirmación aún por parte de su equipo para participar en el Tour de Francia, Remco tiene como próximo objetivo calzarse el maillot rosado en el Giro de Italia, en el octubre próximo.