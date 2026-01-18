Una alcanzapelotas se desmayó en el Abierto de Australia por el calor y fue atendida por las jugadoras

Una alcanzapelotas se desmayó debido al fuerte calor este domingo en el arranque del Abierto de Australia, en el partido entre las jugadoras Zeynep Sonmez y Ekaterina Alexandrova, que corrieron a ayudarla.

El incidente ocurrió cuando Alexandrova, undécima cabeza de serie, estaba sacando en el segundo set y la chica cayó de espaldas mientras estaba de pie junto a la juez de silla. La turca Sonmez corrió a ayudarla y la llevó hasta un banco en medio del aturdimiento de la chica, mientras que Alexandrova fue a buscar bolsas de hielo a una heladera a pie de pista, antes de que la recogepelotas recibiera atención médica.

El juego se suspendió durante varios minutos, con las temperaturas alcanzando los 28 grados.

El desmayo de una recogepelotas durante el Abierto de Australia

Cuando se reanudó, Sonmez, procedente de la clasificación, sorprendió a Alexandrova por 7-5, 4-6 y 6-4, logrando la victoria más importante de su carrera. La jugadora de 23 años acaparó titulares en Wimbledon el año pasado, convirtiéndose en la primera tenista de Turquía en alcanzar la tercera ronda de un Grand Slam en la era Open. La tenista nacida en Estambul fue despedida con una gran ovación cuando abandonó el 1573 Arena y no solo por su triunfo, sino también por el gesto con la ballgirl.

“Estaba pasando un momento muy difícil. Decía que estaba bien, pero era evidente que no estaba bien”, declaró Sonmez a BBC Sport. “Entonces fui a agarrarla y le dije ‘siéntate y bebe algo, no estás bien’.

“Mientras caminábamos se desmayó, así que por suerte la agarré. Estaba temblando mucho”.

Zeynep Sonmez recibió una ovación del público por su gesto Asanka Brendon Ratnayake� - AP�

La organización del torneo, Tennis Australia, confirmó que la niña había recibido atención médica en el lugar antes de regresar a casa. “Siempre digo que es más importante ser un buen ser humano que un buen tenista”, añadió Sonmez, número 112 del mundo. “Fue solo mi instinto ayudarla y creo que todos harían lo mismo. Me alegro de haber podido ayudar”.

En la segunda ronda de Australia, Sonmez se enfrentará a la estadounidense Elizabeth Mandlik, invitada por la organización, o a la húngara Anna Bondar. Las temperaturas pueden llegar a los 40°C durante el Abierto de Australia. Se prevé que esta semana alcancen un máximo de al menos 36°C.

Triunfo de Sabalenka

Aryna Sabalenka, número uno del mundo, arrancó este domingo el Abierto de Australia con una victoria por 6-4 y 6-1 contra la francesa invitada Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah pese a perder los tres primeros puntos. La bielorrusa, que busca su tercer título en Melbourne tras haberlo ganado en 2023 y 2024, se enfrentará en la próxima ronda a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova o a la china Bai Zhuoxuan.

Aryna Sabalenka debutó con un triunfo ante Tiantsoa Rakotomanga en el Australian Open PAUL CROCK� - AFP�

La tenista de 27 años acaba de ganar el torneo de Brisbane, que abre la temporada. Pero en Melbourne tuvo un inicio con algunas dificultades al perder los tres primeros puntos del partido con su servicio. “No empecé de la mejor manera, pero ella estaba jugando muy bien, fue un inicio complicado”, reconoció. “Siempre es complicado jugar contra alguien joven, alguien que no conoces y además zurdo”, añadió.

Con Roger Federer entre el público del Rod Laver Arena,Sabalenkalogró remontar pero volvió a fallar y cedió el primer juego. La favorita para sumar su quinto título de Grand Slam cometió algunos errores pero logró quebrar la resistencia de Rakotomanga Rajaonah para adjudicarse el primer set y cerró el partido con mayor comodidad en el segundo.

Otros resultados de mujeres