Argentinos en el Australian Open: Tomás Martín Etcheverry y Francisco Cerúndolo ganaron en el debut

El primer torneo de Grand Slam de la temporada 2026, el Australian Open, incluyó actuaciones de cuatro argentinos en la jornada inaugural. Uno de los encargados de abrir el certamen fue Tomás Martín Etcheverry, en un duelo que a priori no tenía un favorito. Número 61 del ranking, el platense de 26 años se enfrentó con el serbio Miomir Kecmanovic, ubicado apenas dos puestos por encima. Y el partido se dio, nomás, equilibrado, en cinco sets y con vaivenes emocionales de ambos lados. Lo ganó Etcheverry por 6-2, 3-6, 4-6, 6-3 y 6-4, en una batalla de 3 horas y 57 minutos en Melbourne.

El argentino resolvió ampliamente el primer set en el 1573 Arena. Con soltura, decisión y dos quiebres inmediatos que confirmó gracias a un servicio que tuvo un elevado porcentaje de puntos ganados. El amplio 6-2 no fue indicio del segundo parcial, en el que el serbio se sacó los nervios y adoptó una postura más dominante que lo llevó al quiebre en el cuarto juego de saque para Tomás. Luego Kecmanovic mantuvo su servicio y se llevó el segundo tramo por 6-3.

Etcheverry fue más fuerte mental y físicamente en el quinto set, incentivado por el aliento de los hinchas argentinos en el 1573 Arena. DAVID GRAY - AFP

En el tercero, el argentino prolongó la preponderancia de su saque y estiró la ventaja de aces a 7 contra 4 en el partido e impuso su fuerte derecha ante fragilidades del europeo, pero el lamento terminaría siendo suyo. Primero, porque no aprovechaó ninguna de las dos chances de ganarle el segundo turno del servicio al hombre de Belgrado, y luego, porque desaprovehcó tres oportunidades durante el cuarto. Una derecha dura, un revés estable y algún passing-shot notable sugerían que el camino volvería a orientarse en favor del argentino, pero terminó ocurriendo lo contrario.

La frustración se apoderó de Tomy por un rato. Al siguiente game, padecería las ocasiones perdidas y además Kecmanovic ganó el mejor punto del partido. Y con la confianza por las nubes, como en el segundo set, no dio margen para la recuperación: 6-4.

Kecmanovic expuso en el segundo set que la paridad en el rankings estaba también en el juego; el 63º del mundo exigió al 61º hasta un quinto parcial. Asanka Brendon Ratnayake - AP

En el cuarto set se mantuvo la tónica en el argentino: sobrios derechazos y un saque que parecía irrompible. Hilvanó tres aces con segundos servicios, y ya doblando, con 12, a su rival. Una nueva doble oportunidad de quiebre no se escaparía, gracias a un error no forzado del serbio que le dio la ventaja de 3-1 al platense. Que después salvó una pronta chance de quiebre con un bombazo ganador, y luego un drop shot de revés lo hizo sonreír ante la tribuna y sacar una distancia de tres juegos con otro ace. Si bien tuvo una oportunidad de quebrar enseguida y quedar 5-1 arriba, debió esperar para ver definido el parcial: mandó el partido al set decisivo tras un cómodo 6-3.

Y ese quinto tramo acentuó el cambio de ánimos que se había operado en el cuarto. Etcheverry pasó a gritar cada tiro ganador y a levantar a su público, y del otro lado de la red el serbio exhibía preocupación, desazón y cansancio. Kecmanovic ya no apretaba los puños con la mirada fija en su equipo.

¡LOCURA TOTAL! 🇦🇷 Etcheverry sacó una derecha impresionante! 🔥



📺 Mirá el #AO26 en el Plan Premium de #DisneyPlus. pic.twitter.com/JybzTbUMrm — ESPN Tenis (@ESPNtenis) January 18, 2026

A Tomy empezó a salirle casi todo. Hasta las pelotas que parecían irse largas picaban en los flejes. No obstante, el desarrollo retomó la paridad y ambos cuidando sus servicios con cierta holgura hasta el 4-4. De todos modos, el platense dilataba la diferencia de aces: 18 a 8.

GANÓ TOMÁS MARTIN ETCHEVERRY CON UNOS NÚMEROS SOÑADOS PARA UN 5TO SET ‼️ pic.twitter.com/sLVD9n3Ue2 — Solo Tenis Picks🇦🇷 / Apuestas Deportivas Free (@solotenispicks) January 18, 2026

Pero las virtudes del saque del serbio finalizaron en su quinto juego de servicio: en un game que duró más de 11 minutos, Etcheverry logró quebrar en la sexta ventaja que tuvo tras el primer deuce. Restaba, más que nunca, hacer valer la virtud de sacador. Y no le tembló el pulso: ganó el último game sin ceder puntos. Como en todo el set, en el que registró 100% de los puntos ganados con el primer servicio.

Las estadísticas de la victoria de Tomás Martín Etcheverry sobre Miomir Kecmanovic en la rueda inicial del Abierto de Australia.

Al cabo de 20 aces (contra 8), obtuvo el 6-4 que lo clasificó para la segunda ronda. El alto nivel de su tenis se expresa en el amplio superávit que registró entre tiros ganadores, 62, y errores no forzados, 35. Ese +27 fue claramente superior al +7 de Kecmanovic, que tuvo un buen saldo de 49 y 42, respectivamente.

Síntesis de Etcheverry vs. Kecmanovic

El oponente de Etcheverry en la segunda etapa será, sorpresivamente, el británico Arthur Fery, que eliminó en tres sets al italiano Flavio Cobolli: 7-6 (7-1), 6-4 y 6-1.

Francisco Cerúndolo no tuvo mayores problemas frente a Zhizhen Zhang de 1,93 metros; el chino es apenas el 362º del ranking. Morgan Hancock - Getty Images AsiaPac

En el Margaret Court, mientras tanto, Francisco Cerúndolo, número 20 del ranking, ya había puesto en marcha su duelo con el chino Zhizhen Zhang, 362º. Con un desempeño claramente superior, consiguió dos quiebres que lo pusieron al borde del 6-1, pero su adversario se recuperó parcialmente y el argentino ganó el set por 6-3.

Pero para el porteño el compromiso terminó no siendo tan accesible como aparecía. Zhang quebró cuando Cerúndolo estaba por ganar el segundo set por 6-4 y forzó un tie break. Entonces sí se desniveló totalmente el juego: el argentino ganó los siete puntos. Y el tercer parcial espejó al primero en el tanteador: Fran eliminó a su rival por 6-3, 7-6 y 6-3.

Compacto de Francisco Cerúndolo vs. Zhizhen Zhang

Consumada la clasificación, el mayor de los hermanos Cerúndolo (Juan Manuel debutará en la segunda jornada del Abierto de Australia) dedicó la victoria al firmar la lente de la cámara, como tradicionalmente hace el ganador de un partido. “Gracias Salata”, escribió con marcador azul, en referencia a Guillermo Salatino, el periodista de larga trayectoria en el tenis (147 coberturas de Grand Slam) que falleció este sábado a los 80 años.

Su próximo adversario surgirá del cruce entre el canadiense Liam Draxl y el bosnio Damir Dzumhur.

La dedicatoria de Cerúndolo a Guillermo Salatino

🖋️ El recuerdo de Fran Cerúndolo a Guillermo Salatino, tras avanzar de ronda en el #AO26. 🇦🇷



📺 Mirá el #AO26 en el Plan Premium de #DisneyPlus. pic.twitter.com/0IsTweASts — ESPN Tenis (@ESPNtenis) January 18, 2026

Al rato llegó el tercer triunfo argentino, sobre tres presentaciones. Francisco Comesaña, de 25 años y 68º del escalafón de ATP, se impuso al estadounidense Patrick Kypson, de 26 y 116º, por 6-2, 6-3, 3-6 y 6-3 en la cancha 7.

El marplatense, que ganó consistentemente, obsequió al público un punto extraordinario. Cuando estaba 6-2, 2-1 y 30-30 arriba, devolvió a la carrera una volea de Kypson por entre las piernas, de frente a la cancha. Y a pesar de que el estadounidense estaba cerca de la red y el tiro le quedaba accesible, falló en el golpe bajo y no superó la red, quizás sorprendido por el golpe de Comesaña.

¡PERO QUÉ LUJO, TIBURÓN! 🦈 Puntazo de Comesaña. 🔥



📺 Mirá el #AO26 en el Plan Premium de #DisneyPlus. pic.twitter.com/D4jX5taBVy — ESPN Tenis (@ESPNtenis) January 18, 2026

Fue la acción más lucida de un éxito que los números evidenciaron sólido, de 20 aces contra 12 y 122 puntos ganados contra 99 sobre los 221 totales. Signos de un buen comienzo del Tiburón, que deberá mantener el nivel, o aun elevarlo, frente al estadounidens Frances Tiafoe o el australiano Jason Kubler en la siguiente instancia.