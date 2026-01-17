La publicación que hizo Guillermo Salatino pocas horas antes de su muerte y los mensajes de sus seguidores y colegas

La muerte de Guillermo Salatino generó una profunda conmoción en el periodismo deportivo. El reconocido periodista especializado en tenis murió este sábado 17 de enero a los 80 años en el Sanatorio La Trinidad de San Isidro, según pudo confirmar LA NACION.

De acuerdo a la información oficial, Salatino sufrió un paro cardíaco mientras se encontraba en la etapa previa a una operación de cadera que tenía programada para la próxima semana. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Tenis (AAT), que lo despidió con un emotivo comunicado en el que destacó su rol clave en la difusión del tenis en el país durante casi cinco décadas.

Uno de los detalles que más impactó a sus seguidores fue que el periodista se mantuvo activo en redes sociales hasta pocas horas antes de su muerte. Su última publicación en Instagram fue realizada el viernes 16 de enero y, fiel a su estilo, estuvo dedicada a analizar la actualidad del tenis argentino.

El último posteo de Guillermo Salatino en Instagram (Foto: Instagram @guillermo.edgardo.salatino)

En el posteo compartió una imagen del tenista Sebastián Báez y escribió: “Sebastián Báez terminó con la paternidad. Le ganó a Ben Shelton (8) 7-5, 6-3 y es semifinalista en Auckland. Jugará con Marcos Girón. Con la semifinal volvió a estar dentro de los 40 mejores”. Tras difundirse la noticia del deceso del periodista, esta publicación se llenó de comentarios de despedida, agradecimiento y reconocimiento por parte de fanáticos del tenis, oyentes de radio y colegas del medio.

Los comentarios de sus seguidores en Instagram (Foto: Captura de pantalla de Instagram)

“La última publicación de Salata. Se lo va a extrañar montones, no hay otro periodista de tenis como él”, escribió un usuario; lo que otro sumó: “Triste noticia, uno de los que más sabía de tenis. Lo escuchaba en La Red y seguía siempre sus notas. Buen viaje, académico”. “Parte de nuestra historia como oyentes y también como compañeros de radio. Hasta siempre, Salata”, fue otro de los mensajes destacados.

Pero Instagram no fue el único espacio en el que sus seguidores y colegas le dedicaron emotivas despedidas, ya que lo mismo sucedió en X, donde su nombre se convirtió rápidamente en tendencia tras conocerse la noticia de su partida y diversos usuarios lo recordaron con anécdotas y emotivas palabras. Uno de ellos fue el periodista Danny Miche, quien escribió: “Falleció un padre, un ejemplo para todos nosotros. Crecí escuchando sus micros en Sport80, mi sueño era ser algún día como él. Tuve el honor y la suerte de compartir toda mi vida profesional junto a él. Me enseñó todo”.

Falleció un padre, un ejemplo para todos nosotros.

Crecí escuchando sus micros en Sport80, mí sueño era ser algún día como él. Tuve el honor y la suerte de compartir toda mi vida profesional junto a él. Me enseñó todo.



Compartimos su última cobertura en la Davis en Bologna… pic.twitter.com/xKjhKgkeYM — Danny Miche🎾 (@dannymiche) January 17, 2026

La despedida de sus colegas

