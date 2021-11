Se puso la de Boca: Peter Sagan, el personaje más carismático del ciclismo internacional, pedaleó por la Bombonera

La pasión sanjuanina se volvió más porteña que nunca en la mañana del domingo. El tintineo de pedales y cadenas copó, por un instante, las adoquinadas calles del barrio de La Boca. En el marco de una multitudinaria bicicleteada encabezada por el eslovaco Peter Sagan, una de las figuras más reconocidos del ciclismo internacional, se presentó oficialmente la 39 realización de la tradicional Vuelta a San Juan 2022 , que se disputará del 30 de enero al 6 de febrero en la provincia del sol y el buen vino.

Enrolada en la categoría UCi Pro Serie (la segunda en importancia de las tres que componen el circuito mundial de la Unión Ciclística Internacional), la Vuelta a San Juan representará una vez más la única posibilidad que tienen los aficionados al ciclismo para ver algunos de los mejores pedalistas del mundo en suelo americano, tras la suspensión del Tour de California del calendario oficial de la UCI. Un privilegio que la ubica apenas un escalón por debajo de las competencias UCI World Tour (Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España).

La Vuelta a San Juan tuvo una exhibición histórica en La Boca, con la presencia del campeón del mundo eslovaco Peter Sagan, el presidente Jorge Amor Ameal y el gobernador de San Juan Sergio Uñac. Los amantes del ciclismo disfrutaron una mañana muy especial. pic.twitter.com/1A6StzL8e7 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 21, 2021

Teniendo en cuenta que en 2021 no se pudo desarrollar como consecuencia de la pandemia, esta realización contará con el mayor presupuesto de su historia y una fuerte presencia de figuras que conforman el pelotón internacional, con nueve equipos World Tour (Ineos Grandiers, Movistar Team, Deceuninck-QuickStep, Cofidis, Astana, Lotto Soudal, Trek Segafredo y Israel Start-Up Nation), cinco UCI Pro Team (Bardiani CSF, Androni Giocattoli, Vini Zabu KTM, Eolo Kometa Team y Team total Energy), nueve continentales (Team Medellín de Colombia, Team Ecuador y los argentinos Team San Luis, Agrupación Virgen de Fátima, SEP San Juan, Gremios por el Deportes, Chimbas, Municipalidad de Rawson y Municipalidad de Pocito) y cinco selecciones nacionales, entre ellas Argentina e Italia.

Un fanático del ciclismo se saca una selfie con Sagan Secretaría de deportes de San Juan

A pesar de que aún no está confirmados los integrantes de todos los equipos, ya garantizaron sus presencias el eslovaco Peter Sagan (Total Energy), el italiano Elia Viviani y su compatriota Filippo Ganna (Ineos), actual campeón mundial de contrarreloj, el ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos), campeón Olímpico en Tokio, y el joven belga Remco Evenepoel (QuickStep), último ganador de la ronda cuyana. Entre los argentinos se destacan las presencias de Eduardo Sepúlveda (Androni Giocattoli) y Maximiliano Richeze , quien será el líder de filas de la selección Argentina y aprovechará la prueba cuyana como inicio de lo que puede ser su último año en la élite del ciclismo.

“Yo fui de Boca antes de conocer la Bombonera. Me hice de Boca por Maradona, y ahora que tengo la posibilidad de conocer el estadio, me gusta mucho más”, dijo Sagan, que estuvo presente en la Bombonera en la victoria del equipo de Sebastián Battaglia ante Sarmiento por 2-0 el sábado a la noche. “¿Y si te hubieran invitado a ver Platense-River?”, le preguntó un hincha. “No, no, yo soy de Boca por Maradona, desde hace mucho tiempo”, repitió.

Sergio Uñac, gobernador de San Juan, el ciclista Peter Sagan y Jorge Ameal, presidente de Boca Secretaría de la gobernación de San Juan

La novedad más importante en cuanto a figuras, sin dudas, será la participación por primera vez en tierras argentinas de la estrella británica, Chris Fromme, doble ganador de la Vuelta a España (2011 y 2017), cuádruple campeón del Tour de Francia (2013, 2015,2016 y 2017) y una vez campeón del Giro de Italia (2018), quien corre en el equipo Israel Start-Up Nation. “Su presencia es un plus para la Vuelta. Es uno de los siete ciclistas que tuvieron el privilegio de ganar las tres grandes. Su presencia engalana el prestigio que adquirió la Vuelta en los últimos años. No tengo dudas de que vivirá una verdadera fiesta del ciclismo mundial”, expresó el gobernador Sergio Uñac.

La presentación de la Vuelta de San Juan, en las calles de La Boca Secretaría de deportes de San Juan

A diferencia de las últimas ediciones la nueva ronda cuyana del próximo año retornará a la ciudad cordillerana de Calingasta, tras 26 años de ausencia. En total serán 8 jornadas de acción, sin jornada de descanso, para las 27 escuadras que formarán parte de la prueba ciclística más importante del continente americano.

El domingo 30 de enero se correrá la primera etapa con largada y llegada en el centro de la capital. La contrarreloj individual de 15 kilómetros se desarrollará el martes 1° de febrero con salida en municipio de Ullum y final en el embarcadero Punta Negra. En tanto que el viernes 4 se disputará la etapa reina, de 176 kilómetros, con llegada en el alto del Colorado. El recorrido total de la realizacion 2022 será de 1200 kilómetros.

La vuelta de San Juan, y un lanzamiento con los colores de Boca Secretaría de deportes de San Juan

Los apellidos de las figuras, el armado de las etapas y los nombres de los pueblos que forman parte de esta tradicional fiesta ciclística se renuevan año a año, pero la esencia sigue viva manteniendo el fuego sagrado. Es que el ciclismo es la pasión que late en el corazón generoso de San Juan. No por nada la provincia se autodenomina la capital mundial de la pasión por el ciclismo.