Tour de Francia. Wout Van Aert ganó la penúltima etapa: la estrella que hace mucho más que cubrirle la espalda a Jonas Vingegaard, un virtual campeón que tuvo miedo de caerse

La versión 2022 del Tour de Francia tiene dos grandes estrellas que trabajan juntas en el equipo Jumbo y eso está siendo una pesadilla para las ilusiones de lograr el tricampeonato consecutivo para el esloveno Tadej Pogacar. Una es el danés Jonas Vingegaard, que lidera la clasificación y llega con una muy buena diferencia a su favor al tramo final de este domingo en Champs Elysees, la principal avenida de París. El otro es el belga Wout Van Aert, que hace muchísimo más que cubrirle la espalda a su compañero y virtual campeón, tal como lo reflejó este sábado al adjudicarse la 20a y penúltima etapa de la mítica carrera de ciclismo, una contrarreloj de 40,7 kilómetros en Rocadamour.

Ganador parcial en tres jornadas, varios días maillot amarillo, apoyo sin fisuras de su jefe de filas y maillot verde de la regularidad, Van Aert es por méritos propios uno de los grandes triunfadores de este Tour aunque no fuera a terminar arriba de todos al arribar a la capital francesa este domingo. A su repertorio le añadió el premio de la combatividad de esta prueba que sólo tiene 115 km por delante, a tres semanas de su comienzo en la lluviosa Copenhague, la capital danesa. Y allí irá, para seguir cumpliendo su función, aunque casi a la par de su coequiper, al que sólo un accidente lo privará de la consagración: en la general, Vingegaard aventaja a Pogacar en 3m34s, y al británico Geraint Thomas, en 8m13s.

El resumen de la 20a etapa del Tour de Francia

Súper combativo, súper velocista y súper escalador. Ése es Van Aert. El ciclista todoterreno realizó un festival de ciclismo de tal magnitud que fue necesario que finalice el Tour para ver relanzado el debate sobre su potencial para pelear por la general y tratar de convertirse en el primer corredor de su país en vestirse de amarillo en París desde Lucien van Impe en 1976. Para ello, el flamenco de 27 años, deberá quizá cambiar de prioridades (o de equipo) algún día. “Es una pregunta que me la hacen muy seguido. Por ahora, es una sensación increíble ganar el Tour con este equipo y ganar tres etapas y la camiseta verde. Por el momento, no quiero hablar sobre el futuro”, sentenció ante la agencia AFP.

Mientras tanto, demostró a lo largo de las 20 etapas disputadas hasta este sábado que es el corredor más completo del mundo, capaz de pelear con los mejores en el sprint, en la montaña y en la contrarreloj. Su figura fue omnipresente desde el primer día, cuando fue segundo en el asfalto mojado donde varios de sus rivales se caían, y fueron pocos los días en los que no se lo vio en el podio para recoger algún premio o vestirse de alguno de los maillots en juego.

Segundo en la última contrarreloj del Tour de Francia 2022, el líder de la clasificación Jonas Vingegaard muestra su felicidad en el podio, con su premio Agencia AFP - AFP

Ver al maillot verde de la regularidad, habitualmente reservado a los velocistas, liderando etapas por la alta montaña fue una de las imágenes de este Tour. En Hautacam realizó una excelsa demostración de talento, obligando incluso a ceder a Pogacar y le sirvió la victoria en bandeja a Vingegaard. Además de lucir el maillot amarillo cuatro días, ganó la última contrarreloj y es también quinto en la clasificación de escaladores. Más allá de Eddy Merckx, que mostró una superioridad aplastante en 1969, tres años antes de la creación del maillot a lunares, nadie dominó las clasificaciones de puntos y de la montaña el mismo año en el Tour.

Vingegaard, que no es un especialista en pruebas de crono, podría haber ido a lo seguro, protegido por su ventaja de más de tres minutos al inicio de la etapa. En cambio, aceptó todos los riesgos en la pista y se llevó un susto cerca del final cuando calculó mal una curva y tuvo que dar una frenada brusca para evitar caerse. Desaceleró al acercarse a la meta y terminó, igualmente, en el segundo lugar, a 19 segundos del belga.

Jonas Vingegaard acelera en los 40,7 km de Rocamadour, donde tuvo un susto sobre el final; es el virtual campeón del Tour Agencia AFP - AFP

Para confirmar la victoria danesa sólo queda un día por delante, justamente en la edición de la ‘Grande Boucle’ que partió por primera vez desde la tierra del virtual campeón. “Es verdad que pasé miedo, no tenía la impresión de estar tomando realmente grandes riesgos, pero en esa curva un poco inclinada no tomé la trayectoria adecuada. Entonces me dije: ‘cálmate’. Y abordé las siguientes curvas con tranquilidad”, reconoció el maillot amarillo, que si un infortunio no lo evita se convertirá en el segundo danés en figurar en el palmarés del Tour, a 26 años de la consagración de Bjarne Riis.

Pogacar ya no depende de sí, y se da por vencido. “Fueron tres bonitas semanas. Fue una gran lucha con Jonas y tenemos al menos dos o tres años por delante para continuar. El equipo y yo cometimos muchos pequeños errores. Está bien porque quiere decir que hay un margen de progresión para el año que viene, para que mejoremos en todos esos pequeños detalles. Eso me da una gran motivación, regresaré hambriento en las próximas carreras y en el próximo Tour. Amo los retos en la vida y ahí hay uno grande con Jonas”, avisó el esloveno.