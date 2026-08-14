Un ciclista británico de 19 años murió en un grave accidente durante la Vuelta a Portugal

LISBOA.- El ciclista británico de 19 años Finlay Tarling murió este viernes tras un grave accidente mientras participaba en la Vuelta a Portugal, la competición de ciclismo en ruta por etapas más importante del país.

El joven fue atropellado por un auto que ingresó a la ruta durante el torneo. Medios locales reportaron que el vehículo no formaba parte de la organización y que su conductor no respetó las señalizaciones puestas para la competición.

Hay dos versiones del accidente difundidas por medios portugueses. Por un lado, RTP aseguró que el joven chocó contra un auto que circulaba en sentido contrario. En tanto, una cadena de televisión local de la región del Miño, donde ocurrió el accidente, sostuvo que el ciclista se salió de la carretera y chocó contra un vehículo que estaba estacionado cerca.

Aunque fue asistido rápidamente por personal médico, no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

Finlay Tarling fue despedido por su equipo de ciclismo Instagram

La octava etapa del torneo, que iba a desarrollarse este viernes de Melgaço a Fafe en el norte de Portugal, fue detenida tras el accidente en señal de “respeto y luto”.

Los organizadores enviaron sus pésames a familiares y allegados de Tarling a través de un comunicado publicado en redes sociales. “En este momento de profunda consternación, la organización de la Volta a Portugal y la Federación Portuguesa de Ciclismo expresan sus más sentidas condolencias a la familia de Finlay Tarling, a sus compañeros de equipo, al NSN Development Team y a todos sus amigos y seres queridos”, expresaron.

El joven deportista, oriundo de Gales, era el especialista en contrarreloj de su equipo.

El ciclista durante una carrera en Reino Unido Instagram

“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Finlay Tarling en la Volta a Portugal hoy. Fin era un miembro muy querido de nuestro equipo, pero, sobre todo, era hijo, hermano y amigo de muchos. Lo echaremos mucho de menos”, indicó el NSN Cycling Team en sus redes sociales.

Y sumaron: “Nuestras más sinceras condolencias a sus padres, Michael y Dawn, a su hermano Josh y a todos los que tuvieron la suerte de ser sus amigos. Descansa en paz, Fin”.

Aunque fue atendido por personal médico, no pudieron salvarlo Instagram

Finlay Tarling era el hermano menor de Joshua, ciclista de fondo del equipo Netcompany Ineos, campeón europeo de contrarreloj en 2023 y campeón mundial de ciclismo en pista en 2025.

El primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, ofreció sus condolencias a través de X: “Acabo de ser informado del accidente que causó la muerte al ciclista Finlay Tarling, del NSN Development Team, en la Vuelta a Portugal en Bicicleta. Una noticia que nos deja profundamente conmocionados. Envío a la familia y a su equipo, así como a todo el pelotón, las sentidas condolencias del Gobierno de Portugal”.

Con información de AP y ANSA