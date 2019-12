Pato: Las Heras sigue acumulando títulos en Palermo, como La Dolfina en polo

Ariel Tapia, Nicolás Taberna, Sergio Alberti y Facundo Taberna descorchan, al igual que en los últimos dos años; Las Heras sigue anotando su nombre en el Pato de Plata. Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

Andrés Vázquez SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de diciembre de 2019 • 22:00

El champagne brotó en una dorada catarata espumosa al influjo de la alegría de Sergio Alberti, Ariel Tapia y Facundo y Nicolás Taberna, que descargaron una lluvia eufórica y plácida sobre todos aquellos que estaban cerca del podio. Fue una lluvia contenida de sueños renovados, de esfuerzos continuados, que volvió a erigir al cuarteto de Las Heras en el mejor del que un decreto estableció como el deporte nacional. Con su habitual estilo arrojado y potente, Las Heras derrotó contundentemente a El Siasgo por 19 a 10 y abrevaron su permanente sed de gloria como tricampeones del Argentino Abierto de pato.

En la cancha Nº 2 del Campo Argentino de Polo, los cuatro levantaron por tercera vez seguida el Pato de Plata como formación; para Las Heras, campo de la localidad bonaerense anónima, es la segunda conquista consecutiva en exclusividad, ya que la de 2017 se dio en fusión con Los Baguales, campo de Roque Pérez, en la misma provincia.

Lo que hicieron ayer Tapia, Alberti y los hermanos Taberna en Palermo representa un hito más de los tantos que viene logrando la alineación de Las Heras en los últimos años. Luego de convertirse en la primera que tenía valoración perfecta (40 tantos) en ganar el Argentino Abierto (2018), esta vez ingresaron al selecto grupo de cuartetos que se coronaron tres veces sucesivas en el certamen máximo. "Es una alegría inmensa seguir sumando logros. Yo empecé a jugar al pato por la pasión y el amor que les tengo a los caballos; jamás lo hice pensado que podía lograr tantas cosas y formar parte de la historia grande de este deporte", expresó Ariel Tapia, minutos después de obtener el noveno título individual de campeón del Abierto.

Lleno de lujos y efectividad, Las Heras (39) no dejó dudas respecto a los 7 tantos de valoración que lo separaban de El Siasgo (32). Y la posibilidad de que ocurriera lo que había pasado hacía 14 días, cuando ambos equipos se midieron en la clasificación del Abierto en Las Heras y ganó El Siasgo por 12 a11, quedó en solamente una sensación. Con dientes apretados en las marcaciones, cambiando lucha por lujos, Las Heras logró imponer su juego y construir algo parecido a una goleada, con 7 tantos de Ariel Tapia, el máximo anotador de la final y del campeonato (25), más 5 de Nicolás Taberna, 5 de Sergio Alberti y 1 de Facundo Taberna.

Tapa festeja uno de los 7 tantos que lo hicieron máximo goleador de la final y uno de los 27 que lo convirtieron en el mayor anotador del Argentino Abierto; tras él, Justo Bermúdez. Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

El despegue de Las Heras fue paulatino en el encuentro. El defensor del cetro concluyó arriba por 6-2 el segundo de los seis tiempos e igualó los períodos 3 y 4 para explotar en el quinto: 5-1 para un 15-7 en el marcador global. La última etapa estuvo de más en cuanto a la incertidumbre por el resultado definitivo, en una soleada tarde en el siempre bello predio de Libertador y Dorrego.

Un campeón indiscutible

"Tuvimos un rendimiento muy bueno. En la semana dijeron muchas cosas sobre la derrota contra ellos en la rueda clasificatoria. Hoy jugamos muy concentrados y nunca aflojamos", comentó Nicolás Taberna, que con su movilidad permitió a Las Heras marcar grandes diferencias en el desarrollo. Su seguridad y las coberturas a sus compañeros le posibilitaron manejar a la perfección los ataques del campeón, y en esos elementos radicó el desequilibrio. Mientras a El Siasgo le costaba llegar al aro del adversario y Justo Bermúdez no conseguía controlar a Tapia, la formación tricampeona establecía superioridad estratégica mediante la sapiencia del mayor de los hermanos Taberna, que no por nada tienen 10 tantos de ventaja desde hace varios años.

"Hicimos un partido muy inteligente. Borramos prácticamente de la cancha al rival. Pusimos los mejores caballos y nos respondieron muy bien. No dejamos dudas de quiénes son los campeones. Nuestra idea es seguir haciendo historia en el deporte nacional", agregó Nicolás, que con este logro sumó el 13er Pato de Plata de su trayectoria.

En tanto, del otro lado del restulado, no aparecieron excusas. "No hay que buscar explicaciones extrañas: jugaron mejor y nos ganaron muy bien. Nosotros no hicimos nada de lo que planeamos y estuvimos muy erráticos frente al aro", se justificó Justo Bermúdez. Al número 4 de El Siasgo no le faltó razón. Las Heras pensó y jugó mejor. La destreza de los hermanos Taberna, la experiencia de "Pipi" Alberti y la efectividad de Tapia le dieron el equilibrio necesario al conjunto de la ciudad de Las Heras para levantar por séptima vez en su historia, y octava si se considera aquella junto a Los Baguales, el trofeo más codiciado del pato. Por eso nadie tiene tanto derecho a bañarse en champagne como ellos.

Sergio Alberti encara entre Marcelo Parodi y Justo Bermúdez; el número 3 de las Heras, autor de 5 tantos, fue difícil de detener. Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

La síntesis de la final Las Heras 19 vs. El Siasgo 10

Las Heras: Nicolás Taberna, 10; Ariel Tapia, 10; Facundo Taberna, 10, y Sergio Alberti, 9. Total: 39.

Nicolás Taberna, 10; Ariel Tapia, 10; Facundo Taberna, 10, y Sergio Alberti, 9. Total: 39. El Siasgo: Juan José Storni, 8; Marcelo Parodi, 8; Tomás Justo, 8, y Justo Bermúdez, 8. Total: 32.

Juan José Storni, 8; Marcelo Parodi, 8; Tomás Justo, 8, y Justo Bermúdez, 8. Total: 32. Progresión: Las Heras, 4-2, 6-2, 8-4, 10-6, 15-7 y 19-10.

Las Heras, 4-2, 6-2, 8-4, 10-6, 15-7 y 19-10. Goleadores de Las Heras: N. Taberna, 5; Tapia, 7; Alberti, 6, y F. Taberna, 1. De El Siasgo: Parodi, 2; Justo, 4, y Bermúdez, 4.

N. Taberna, 5; Tapia, 7; Alberti, 6, y F. Taberna, 1. Parodi, 2; Justo, 4, y Bermúdez, 4. Jueces: Luis Mapis y Elías Betanzos. Árbitro: Luis Sabatier.

Luis Mapis y Elías Betanzos. Luis Sabatier. Cancha: Nº 2 de Palermo.

Nº 2 de Palermo. Premio al máximo goleador del torneo: Tapia , autor de 25 tantos.

, autor de 25 tantos. Mejor ejemplar del certamen: Dulce De Leche, utilizado por Tapia.